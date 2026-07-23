El pequeño pueblo de El Candanín, en Valdés, estrena accesos: "Es una intervención pequeña en cuanto a coste, pero grande por ser uno de los núcleos más pequeños del concejo"

El pequeño pueblo de El Candanín, en la zona interior del concejo de Valdés, estrena accesos. La actuación ha supuesto un desembolso de unos 10.000 euros y responde a una petición de los habitantes de esta localidad ubicada a unos veinte minutos de Luarca y muy próxima al pico Rañadoiro.

El concejal de Obras de Valdés, Carlos Fernández "Fonsón", visitó la zona para comprobar el resultado de los trabajos que han supuesto la pavimentación con alquitrán del acceso al núcleo de viviendas.

El alcalde de Valdés, Óscar Pérez, explica que se trata de una actuación muy demandada por los vecinos de este núcleo, ocupado durante todo el año. "El Ayuntamiento le da mucha importancia a esta obra. Aunque evidentemente en el montante total de obra que ejecutamos es una cuantía pequeña, es una intervención grande en el sentido de que se actúa en uno de los núcleos más pequeños de Valdés para atender una de las necesidades del vecindario", apunta el primer edil.

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El alcalde explica que la obra se engloba dentro del programa de actuaciones municipales de la temporada verano-otoño. "No es una obra aislada, sino que forma parte de un paquete de actuaciones en todo el concejo", precisa.