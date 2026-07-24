Luarca acoge este sábado la última semifinal del FestiAMAS con cuatro grupos que buscan su pase a la gran final
Pablo Diablo, Lorena Lawrence, Mandrakis y Los anteriormente llamados de Rockbots protagonizarán la cita que comenzará a las 19.30 horas en la plaza Alfonso X el Sabio
La plaza Alfonso X el Sabio, de Luarca, acoge este sábado la séptima y última seminifal de FestiAMAS, el certamen que busca poner en valor la creación musical asturiana. En este caso actuarán Pablo Diablo, Lorena Lawrence, Mandrakis y Los anteriormente llamados de Rockbots y los cuatro pelearán duro para conseguir el ansiado pase a la gran final. El concierto comenzará a las 19.30 horas y será emitido por la TPA.
El concejal de Turismo de Valdés, Ismael González, participó en la presentación del evento y resaltó la importancia de una cita en un concejo muy activo en lo musical. "Luarca es tierra de músicos y disfrutar de una semifinal de FestiAMAS es una ocasión de poner en valor la música y la promoción de nuevos talentos", subrayó.
Luarca coge el testigo de Piedras Blancas, donde tuvo lugar la sexta seminifinal y donde resultó vencedor el grupo ovetense "Black Stokers". El Festival FestiAmas recibió un total de 201 candidaturas para la presente edición. La organización seleccionó veintiocho bandas, que están siendo las protagonistas de las diferentes semifinales. La primera viajó al Suroccidente, en concreto en Cangas del Narcea. Mieres, Llanes, Laviana, Pravia y Piedras Blancas fueron los siguientes destinos.
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