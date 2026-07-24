Los oftalmólogos alertan en Luarca sobre el riesgo de observar el eclipse sin protección: "Podría haber una epidemia de daño retiniano"

El jefe de Oftalmología del Hospital Universitario San Agustín de Avilés, Juan Jesús Barbón, alertó este jueves en Luarca sobre los daños permanentes que puede ocasionar la observación directa del sol sin protección durante el eclipse total del próximo 12 de agosto. "Los oftalmólogos estamos preocupados porque va a haber un millón de personas aquí en Asturias mirando un acontecimiento único, que va a durar dos horas y que, si no se hace con la protección adecuada, puede haber una epidemia de daño retiniano", señaló Barbón durante la jornada "Asturias ante el eclipse solar total: ciencia, territorio y proyección internacional".

La cita contó con la presencia del consejero de Ciencia, Borja Sánchez, y de un plantel de expertos moderado por el meteorólogo David Arango. Juan Jesús Barbón estuvo acompañado por el investigador Instituto de Ciencias y Tecnologías Espaciales de Asturias (ICTEA), Juan de Abol, el vicepresidente de Otea, Fernando Corral, y el astrónomo valdesano Faustino García.

Bloqueo de rayos solares

En su intervención, Barbón señaló que es necesario observar el eclipse con una gafa especial que bloquee el cien por cien de los rayos solares y que deben mantenerse durante las dos horas previas. Solo se pueden retirar durante los aproximadamente dos minutos de oscurecimiento total.

Los ponentes posan junto a las grandes gafas promocionales del evento colacadas en la plaza luarquesa. / T. Cascudo

"Mirar el sol directramente o un eclipse sin la protección adecuada puede producir un daño en la retina y generar una enfermedad que se llama retinopatía solar, que es una quemadura de la retina. Además, es indolora y el paciente no lo detecta hasta minutos u horas después. Aunque muchas veces se acaba resolviendo solo, puede ser irreversible", advierte el oftalmólogo de Avilés.

Por su parte, el vicepresidente de Otea, Fernando Corral, dio cuenta de que el fenómeno del eclipse sorprendió al sector ante el aluvión de reservas. "Es una bendición, aunque nos habría gustado que cayera en otra semana y no la de más alta ocupación del verano, pero estamos muy contentos", expresó, convencido de que Asturias debe aprovechar esta oportunidad "para mostrar sus tesoros porque hay gente que no habría venido sin esta motivación".

Un momento del coloquio. / T. Cascudo

Corral no teme el colapso de concejos como Valdés por la alta afluencia de personas y considera que "las autoridades están trabajando muy bien y de manera transversal". Sobre este punto añadió: "Yo no creo que vaya a haber mayores problemas". El propio alcalde de Valdés, Óscar Pérez, relató las diferentes medidas que se están adoptando para garantizar la seguridad de las muchas personas que espera el concejo, al ser uno de los lugares privilegiados para la observación del eclipse. "Pondremos lo mejor de nuestras capacidades para estar a la altura", subrayó.

Acontecimiento de primer nivel

"Estamos ante un acontecimiento científico de primer nivel, pero también ante una oportunidad para compartir conocimiento, despertar la curiosidad y reforzar el vínculo entre la sociedad y la ciencia", defendió el consejero de Ciencia. Tanto Juan de Abol como Faustino García hicieron hincapié en la trascendencia del evento. El valdesano considera que la gente debe disfrutar el acontecimiento pues "pasará muy rápido". Confía en que la bruma que suele acompañar los atardeceres de agosto no empañe la visibilidad: "Si tenemos suerte, va a ser un espectáculo".

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El coloquio se celebró en la plaza Alfonso X el Sabio y todos los asistentes se llevaron a casa unas gafas homologadas para el eclipse.