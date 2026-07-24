Valdés rendirá homenaje a dos de sus vecinos más ilustres: el doctor Óscar Celada y el ingeniero de Caminos Íñigo Losada

El Ayuntamiento de Valdés prepara un homenaje muy especial a dos de sus vecinos más ilustres: el doctor de la Selección Española, Óscar Luis Celada y el ingeniero de Caminos Íñigo Losada. La cita tendrá lugar el próximo 31 de julio, a las 19.00 horas, en la plaza Alfonso X el Sabio, aprovechando la presencia estival de ambos profesionales en el concejo valdesano.

"Es un merecido reconocimiento de dos excelentes profesionales que llevan al municipio por el mundo con sus valores y su esfuerzo", señala el alcalde, Óscar Pérez, sobre esta cita para distinguir a dos personas "ilustres que hacen una labor de embajadores de su tierra".

La actividad está organizada en colaboración con la asociación Valdés Participa. Su presidente, Francisco Javier González-Fanjul, señala que será "un acto sencillo pero hecho con el corazón y el cariño hacia ambos".

En el caso de Óscar Luis Celada, es conocida su trayectoria como médico de la Selección Española. Acaba de regresar de su quinto Mundial y tiene en su haber dos Mundiales y dos Eurocopas. Nació en Luarca, hijo de un médico local y se formó en Medicina en la Universidad de Oviedo, pasión que compatibilizó con el fútbol, jugando en Primera División con el Sporting de Gijón y el Real Zaragoza. Tras retirarse del fútbol, ejerció como médico en el Zaragoza y en el Atlético de Madrid.

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Por su parte, el profesor Losada es una figura de referencia internacional en su ámbito. Formado como ingeniero de Caminos en la Universidad de Cantabria, es doctor en Ingeniería Civil por la Universidad de Delaware. Entre 1989 y 1992 desarrolló su actividad investigadora en el Center for Applied Coastal Research del School of Civil & Environmental Engineering de dicha universidad. Fue el primer director de investigación del Instituto de Hidráulica Ambiental-IHCantabria, del que fue impulsor y fundador desde 2007 a 2011. Desde 1999 es catedrático de Ingeniería Hidráulica de la Escuela de Ingenieros de Caminos, de la Universidad de Cantabria.