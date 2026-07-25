Óscar Celada será hijo predilecto de Valdés: "Sus logros son tan grandes que se ha convertido en un luarqués universal"

El Ayuntamiento de Valdés concederá al médico de la selección española, Óscar Luis Celada (Luarca, 1966) su máxima distinción. El alcalde valdesano, Óscar Pérez, anunció este viernes que propondrá al doctor como hijo predilecto del concejo, título que ostentan grandes profesionales como Severo Ochoa, Gil Parrondo o Margarita Salas.

"La trayectoria de Óscar Luis Celada avala que se le otorgue el mayor reconocimiento del municipio incluso con su carrera profesional en activo, ya que los logros obtenidos son tan grandes que lo convierten en un luarqués universal", señala el primer edil, que anuncia el inicio del expediente para este nombramiento que deberá recibir el visto bueno del Pleno. El acto de entrega del distintivo se producirá tras su aprobación formal y previsiblemente tendrá lugar en el último trimestre del año.

"El médico de la Selección Española cuenta en su palmarés, entre otros títulos, con dos Mundiales de fútbol y siempre ha mantenido un compromiso absoluto con la promoción del deporte base en el concejo que lo vio nacer", señala Pérez, sobre una candidatura que presenta "en representación de toda la sociedad municipal".

No será el primer homenaje que recibe el célebre médico en su tierra natal. No en vano, el próximo 31 de julio el Ayuntamiento ha organizado un acto muy especial para honrar su trayectoria y también la del ingeniero de Caminos Íñigo Losada. La cita tendrá lugar a las 19.00 horas en la plaza Alfonso X el Sabio, aprovechando la presencia estival de ambos profesionales en el concejo valdesano. "Es un merecido reconocimiento de dos excelentes profesionales que llevan al municipio por el mundo con sus valores y su esfuerzo", dijo el alcalde, Óscar Pérez, sobre esta cita que organiza junto a la asociación Valdés Participa.

Trayectoria reconocida

Volviendo al nombramiento de Celada como hijo predilecto, cabe precisar que el valdesano acaba de regresar de su quinto Mundial y tiene en su haber dos Mundiales y dos Eurocopas. Nació en Luarca, hijo de un médico local y se formó en Medicina en la Universidad de Oviedo, pasión que compatibilizó con el fútbol, jugando en Primera División con el Sporting de Gijón y el Real Zaragoza. Tras retirarse del fútbol, ejerció como médico en el Zaragoza y en el Atlético de Madrid.

Los grupos municipales en la oposición de Valdés están de acuerdo con el nombramiento, si bien reprochan al alcalde que no lo haya consensuado previamente y lamentan haberse enterado de la propuesta por las redes sociales. Con todo, la portavoz del PP, María Bueno, señala que el PP se alinea "con esta proposición". Y añade: "Como valdesanos nos enorgullece, que una persona que lleva cosechados tantos éxitos deportivos, pase a formar parte de la historia de nuestro concejo y sea un referente para los jóvenes en lo deportivo y lo personal".

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Más crítica se muestra la portavoz de Foro Asturias, Carmen Rodríguez, quien no pone en duda "en ningún momento su idoneidad para recibir este merecido reconocimiento", pero lamenta que el equipo de Gobierno haya tomado esta decisión "de manera unilateral y sin contar con el resto de los grupos municipales, que además conocieron del nombramiento a través de redes sociales". A juicio de la edil forista, "un reconocimiento de esta relevancia debería surgir del consenso institucional y del respeto a la participación de toda la corporación".