Valdés completa la renovación de los caminos principales de la parroquia de Otur: "Sus viales quedan en un estado bastante saneado"
La última actuación ha servido para renovar la vía de la Sienra y también el principal acceso a la cooperativa Campoastur
El Ayuntamiento de Valdés acaba de finalizar las obras de rehabilitación de dos caminos en la parroquia de Otur. En ambas actuaciones se han invertido 75.000 euros y se suman a otra serie de actuaciones en viales locales realizados en Otur en lo que va de mandato.
"Hemos estado muy implicados en este mandato en la renovación de los caminos de la parroquia de Otur y con estos dos queda en un estado bastante saneado, avanzado en lo referente a sus infraestructuras viarias", señala el alcalde, Óscar Pérez, que da cuenta de las obras en la vía que conduce a la Sienra, zona de viviendas, así como el arreglo de la principal vía de acceso a la cooperativa Campoastur. "Esta actuación era una de las peticiones de esta importante empresa agroalimentaria del concejo", añade.
La alcaldesa de barrio, Ángeles García, defiende las obras acometidas. "Queda algún ramal más pequeño por arreglar, pero las vías principales están listas", señala.
García repasa otras mejoras recientes como la creación de un segundo aparcamiento en la playa de Otur y la renovación del parking de Barayo. También indica que en Otur, en el nuevo parking, se ubicó un depósito de 27.000 euros que abastece a los baños de la playa.
Entre los asuntos pendientes, aunque en trámites, señala el proyecto del consistorio para dotar de usos deportivos al recinto ferial de la parroquia, un espacio actualmente en desuso.
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