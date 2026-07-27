La condición de forastero

En la Asturias actual se habla de foriato para referirse a quien viene de fuera. En el Occidente de nuestros mayores se hablaba del forastero, con un significado parecido. Y cuando digo parecido, quiero decir parecido. No soy lingüista —evidentemente—, pero me atrevería a asegurar que el foriato de hoy y el forastero de antaño no son lo mismo.

El foriato actual es ave de paso; el forastero, en cambio, podía venir para quedarse. Una vez instalado en la comunidad, incluso podía llegar a formar parte de ella de pleno derecho, con su propio mote y todo, e incluso alcanzar puestos destacados. En las películas del Lejano Oeste americano lo habrá visto el lector más de una vez: cómo el forastero llega a convertirse en el héroe o, como poco, en el mocín. Pues aquí, en el lejano oeste asturiano, otro tanto de lo mismo. Lo que da pie a pensar que muchas de las películas del Oeste —las del Far West, digo— están basadas en hechos y sucedidos reales.

Sin restar mérito a los guionistas, por supuesto. Viene bien recordarlo en estos tiempos, a menudo marcados por un ciego rechazo hacia quien viene de fuera. Terminaré poniendo un ejemplo que me brinda la lectura de Carlos López Fernández, mi vecino de columna en este pórtico. Supongo que ya lo habrán leído antes que a mí, pues tengo de ustedes el mejor concepto. Pero, si no fuese así, les recomiendo que lo hagan.

Me refiero a su muy interesante artículo, titulado "Valdés, una tierra que viene del sur del mundo". Allí podrán comprobar cómo nada más y nada menos que el suelo que los luarqueses y valdesanos pisamos cada día y todos amamos es, precisamente, un FORASTERO. Y uno de esos que yo les decía antes: uno que vino para quedarse y ser tan de aquí como el que más. Un vecino que fue sedimentario y, con el paso del tiempo y la presión, se volvió metamórfico. Desde aquella condición inicial llegó a ser un vecino insigne y esencial, sin ningún género de dudas. Dicho esto, dicho todo.