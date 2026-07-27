Lorena Lawrence gana en Luarca el último billete para la final de FestiAMAS 2026
Pablo Diablo, Mandrakis y Los anteriormente llamados de Rockbots completaron el cartel de una cita que cerró el circuito musical por Asturias y finalizará en Oviedo el 20 de septiembre
La cantante Lorena Lawrence y su banda se convirtieron en la última clasificada para la gran final de FestiAMAS 2026 tras imponerse en la séptima y última semifinal del certamen, celebrada en la noche del sábado en la plaza Alfonso X el Sabio de Luarca. La artista fue la elegida por el jurado entre las cuatro propuestas participantes, que completaban Pablo Diablo, Mandrakis y Los anteriormente llamados de Rockbots.
La actuación puso el broche al recorrido de semifinales de la decimocuarta edición del concurso musical impulsado por los Premios AMAS, cuya gran final tendrá lugar el próximo 20 de septiembre, durante las fiestas de San Mateo, en Oviedo.
Lorena Lawrence, compositora y vocalista española, lidera un proyecto musical que combina su faceta en solitario con una banda y que explora distintos horizontes estilísticos. Entre sus trabajos figura el disco BM (Burning Memories).
La organización destacó una vez más el papel que desempeñan los municipios colaboradores para acercar la música en directo al público asturiano. "La colaboración de los ayuntamientos permite dar visibilidad a nuestros músicos y consolidar un circuito de conciertos de referencia en Asturias, en el que puedan actuar nuestras numerosas y talentosas formaciones musicales", señalaron desde FestiAMAS.
Valdés ha formado parte este año de esa red de sedes junto a Cangas del Narcea, Llanes, Pravia, Laviana, Mieres, Castrillón y Oviedo, acogiendo la última cita antes de la final y convirtiendo a Luarca en el escenario donde se decidió el último billete para San Mateo.
La semifinal fue además grabada por la Televisión del Principado de Asturias (TPA). El programa dedicado al concierto celebrado en Luarca se emitirá entre los meses de agosto y septiembre, dentro de la serie especial que recogerá íntegramente el desarrollo del certamen.
La edición de 2026 de FestiAMAS volvió a despertar un notable interés entre los músicos asturianos. El concurso recibió 201 candidaturas, de las que la organización seleccionó 28 bandas y artistas para disputar las diferentes semifinales repartidas por la geografía asturiana. El recorrido comenzó en Cangas del Narcea y continuó por Mieres, Llanes, Laviana, Pravia, Castrillón y Valdés, antes de desembocar en la gran final ovetense.
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