Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sentencia ÁbalosTormenta verano AsturiasHuelga médicos AsturiasHuelga de médicosFiestas San Agustín AvilésDimisión Starmer
instagramlinkedin

Lorena Lawrence gana en Luarca el último billete para la final de FestiAMAS 2026

Pablo Diablo, Mandrakis y Los anteriormente llamados de Rockbots completaron el cartel de una cita que cerró el circuito musical por Asturias y finalizará en Oviedo el 20 de septiembre

En el centro, Lorena Lawrence con la banda acompañada de Ismael González, concejal de turismo del Ayuntamiento de Valdés, a la izquierda.

En el centro, Lorena Lawrence con la banda acompañada de Ismael González, concejal de turismo del Ayuntamiento de Valdés, a la izquierda.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Demelsa Álvarez

Luarca (Valdés)

La cantante Lorena Lawrence y su banda se convirtieron en la última clasificada para la gran final de FestiAMAS 2026 tras imponerse en la séptima y última semifinal del certamen, celebrada en la noche del sábado en la plaza Alfonso X el Sabio de Luarca. La artista fue la elegida por el jurado entre las cuatro propuestas participantes, que completaban Pablo Diablo, Mandrakis y Los anteriormente llamados de Rockbots.

La actuación puso el broche al recorrido de semifinales de la decimocuarta edición del concurso musical impulsado por los Premios AMAS, cuya gran final tendrá lugar el próximo 20 de septiembre, durante las fiestas de San Mateo, en Oviedo.

Lorena Lawrence, compositora y vocalista española, lidera un proyecto musical que combina su faceta en solitario con una banda y que explora distintos horizontes estilísticos. Entre sus trabajos figura el disco BM (Burning Memories).

Actuación de Lorena Lawrence en Luarca.

Actuación de Lorena Lawrence en Luarca. / FestiAMAS

La organización destacó una vez más el papel que desempeñan los municipios colaboradores para acercar la música en directo al público asturiano. "La colaboración de los ayuntamientos permite dar visibilidad a nuestros músicos y consolidar un circuito de conciertos de referencia en Asturias, en el que puedan actuar nuestras numerosas y talentosas formaciones musicales", señalaron desde FestiAMAS.

Valdés ha formado parte este año de esa red de sedes junto a Cangas del Narcea, Llanes, Pravia, Laviana, Mieres, Castrillón y Oviedo, acogiendo la última cita antes de la final y convirtiendo a Luarca en el escenario donde se decidió el último billete para San Mateo.

La semifinal fue además grabada por la Televisión del Principado de Asturias (TPA). El programa dedicado al concierto celebrado en Luarca se emitirá entre los meses de agosto y septiembre, dentro de la serie especial que recogerá íntegramente el desarrollo del certamen.

Noticias relacionadas

La edición de 2026 de FestiAMAS volvió a despertar un notable interés entre los músicos asturianos. El concurso recibió 201 candidaturas, de las que la organización seleccionó 28 bandas y artistas para disputar las diferentes semifinales repartidas por la geografía asturiana. El recorrido comenzó en Cangas del Narcea y continuó por Mieres, Llanes, Laviana, Pravia, Castrillón y Valdés, antes de desembocar en la gran final ovetense.

TEMAS

Añádenos en Google
  1. La Feria de la Conserva de Candás, en Carreño, arranca su 37.º edición con gran afluencia y muchas ventas: 'Es un éxito rotundo
  2. La Guardia Civil extrema la vigilancia en carretera tras la la bajada de velocidad obligatoria a 80 kilómetros por hora: multas de hasta 200 euros
  3. La tormenta de fuertes lluvias y granizo inunda calles de Oviedo y obligan a cortar el puente de Melchor García Sampedro
  4. Fallece un conductor tras una colisión frontal en el Corredor del Narcea
  5. Abren una pizzería italiana en un pueblo de montaña de Asturias de tan solo cuatro casas, ubicado a media hora de Oviedo: 'Hacemos las pizzas en el momento en el horno de piedra de un food truck
  6. Oviedo celebra la apertura de una mega tienda de seis plantas de Zara en el centro: 'Va a ser una gran oportunidad para los que busquen trabajo
  7. Ignacio Robles, hostelero: 'El Grupo Tonada reabrirá el Banús como bar tienda y manteniendo el nombre, que es algo que me encanta
  8. Veinte años mirando al cielo: esta es la programación del Festival Aéreo

Claudia Juan, cerca del Lobas Alimerka Oviedo para el reto de la Liga Guerreras Iberdrola de balonmano

Claudia Juan, cerca del Lobas Alimerka Oviedo para el reto de la Liga Guerreras Iberdrola de balonmano

Caso Mateu: las claves de un secuestro de película reveladas 42 años después

Caso Mateu: las claves de un secuestro de película reveladas 42 años después

"Deberían haber avisado de que el Neptuno era una réplica", opinan en el Campo San Francisco de Oviedo sobre la polémica de la estatua del dios del mar, en imágenes

"Deberían haber avisado de que el Neptuno era una réplica", opinan en el Campo San Francisco de Oviedo sobre la polémica de la estatua del dios del mar, en imágenes

Bienvenida, ante el pregón de Begoña: "Será todo un honor"

Bienvenida, ante el pregón de Begoña: "Será todo un honor"

El Principado aumenta la retribución de las horas extra de los médicos para atajar las largas esperas en las consultas con el especialista

El Principado aumenta la retribución de las horas extra de los médicos para atajar las largas esperas en las consultas con el especialista

Pablo Manso, una bola joven para la cuatreada

Pablo Manso, una bola joven para la cuatreada

Cómo se lu echa en falta

Autogolpe reputacional argentino

Tracking Pixel Contents