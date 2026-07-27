Cuandu la primaveira vei mediada, ya ta l.legandu’l vranu, lus festexus patronales volven a cada unu de lus nuesus pueblus y’aldeas, aunque igual ta meyor decire que igual nun acabarun, que en cualquier mes del anu hay un requexu de la nues’Asturias que festexa dalgún patrón, ou patrona, ou fai una fulixa, peru ya nestus meses que l.lega’l calor cuandu prulifeiran más estas fulixas.

Nesta parrafada quería falabus de lus festexus populares, esus que vivimos dica nacimus, que l.lenan lus nuesus pueblus de xentes, vinculadas ou nos a el.lus, que güei gusta l.lamalus "Fiestas de Prau", que pa mí, ya un decir d’urbanitas, de la xente que vive nel asfaltu tol anu, ya cuandu quier divertise de verdá busca lus festexus tradicionales, que na mayuría lus casus, ya históricamente, fanse nun prau del pueblu, que al final pudemus ver que la mayuría, güei, fanse’n l.lugares cun firme d’hurmigón ou aglumerau, poucus quedan que sigan faciénduse’n prau, más que nada pur cumudidá, qu’hasta nus pueblus l.lega la mudernidá, ya prefierse beil.lar en firme que non nu reboucu d’un prau l.len de furacus.

Estus festexus de lus nuesus pueblus son viva historia del sou l.legau, de la sou idiosincrasia. Si un pueblu, pa selu, tien un territorio, una población, sous infrastruturas, tamien tien que tener la sou fiesta, lus festexus al sou Patrón, ya todu el.lu vei chunciu a la historia de cada pueblu. Todus lus pueblus ou aldeas, pur pequenus que foran, ou sechan, tenían el sou festexu, ya’lgunus dica dous ou más, de siguru que lus l.letores más vieyus alcuerdanse de festexus que güei ya nun se fan, outrus que nacerun nun fai muitud anus, ya outrus que siempre se fixerun.

El día la fiesta’l pueblu siempre foi un día sagrau, yara’l día que cunvidábase a la familia ya cuyacius, puníanse las roupas meyores, ya facíase la meyor pitanza l’anu. Yara un día d’urgullu pa la familia, de disfrute, d’alcuentrus. Nun pudía faltar el santu xuegus tradicionales ou non, tiru cuerda, fútbol, xeneralmente sulteirus cuntra casaus, etc…, yara un día diferente de lus del restu l’anu, nus que trabayar duru yara’l día a día de las xentes del pueblu. Tengu decir queste día, cumu siempre nas casas, las muyeres yaran las que l.levaban el pesu’l trabayu. El mumentu principal del festexu yara la l.lanta, ya esta faena yara de las muyeres. Seique n’algún sitiu facíanse misas, na víspera ou al día siguiente’l festexu que-i l.lamaban la misa las cucineiras, ya qu’el.las nun pudían dir a la misa uficial cun prucesión, siempre tenían que quedase na cucina, preparandu las viandas ya la casa pa cuandu l.legaran lus cunvidaus.

Nun vou param’a tratar cada unu de lus aspetus d’aquel.lus festexus, que ya lu falou muita xente, muitu más preparada que you, quisiera cientrame nus festexus de güei, ya subre todu del sou futuru, algu que falu cun muita xente, ya casi cun todus coicidimus nel final la nuesa charla: lus festexus fanlus lus que participan d’el.lus.

Todus lus aspeutus que cumponen la fiesta’l pueblu son importantes: el relixosu, el de xuntanza familiar, de cuyacius, la música, el l.lugar unde faise, etc…, peru pa mí, güei, hay tres que mandan subre’l restu: lus qu’urganizan, lus mutivus pur lus que la urganizan ya lus que participan. Tres pilares que l.levan a que un pueblu tenga’l sou festexu ya, subre todu, que nun se perda, nin se’squeiza. Lus qu’urganizan ya los sous mutivus, quiziaves tean nun mesmu puntu, la xente que cueye’l cargu d’urganizar la fiesta, tienen dientru’n sentimiento d’arraigu al pueblu, de tradición, ya muitu d’entrega a lus demás, cun un poucu, a veces, un plizcu de prutagunismu, que tamien tien qu’habelu.

Aquí prima muitu l’haber mamau dende guaxes lu que foi siempre’l festexu, lus ricuerdus que cada un tien, sous vivencias, el ricuerdu de lus que ya nun tan, ya paez queste día ya’l que más se recuerdan. Estu ya lu que you l.lamu la esencia de la fiesta, esa xente que promueve, urganiza ya mutiva’l restu la xente a facer la fiesta. Aquí entra outra parte importante que motiva el que siga faciénduse, ya que la xente siéntase protagonista del festexu, que cada unu, cada familia faígalu sou, que saque peitu ya sientase urgullosa de la sou fiesta purque cada persona ya parte de la sou urganización, tien algu que ver cun lu que se fai.

Y’aquí entra el tercer pilar d’una fiesta del pueblu, que pa mi l’esencial, lus que participan, pur muitu que s’esfuerce la urganización ya ponga el mayor empeñu ya ganas, si nun hay una respuesta pur parte del restu la xente, el festexu muerre pur si mismu, subre todu purque’l esfuerzu nun vese recumpesau, cun un mínimu agradecimientu’l restu lus vecinus a las xentes que se esfuerzan pur face’l festexu, si nun hay participación la fieste muerre.

Siempre hay esceiciones, aquel.las fiestas nas que las urganiza xente, a veces, axenas al pueblu, que na más buscan sacai beneficiu, peru tamien estas, cul tiempo, acaban murriendu.

Güei hay voceirus que barruntan el final, más ceu que tarde, de las fiestas de lus pueblus, de muitas de las “fiestas de prau”, ¡home!, ta claru, que n’aquel.lus pueblus unde cuasi nun queda xente, ya fácil barruntalu, aunque ainda ya’sina, si hay voluntá hay fiesta, mirai p’Argumosu, ou Trieves, Castru d’Ayones, Turuel.les, ya muitas más, qu’al final failas xente que tan fora, peru que l.levan dientru la esencia de la sou tierra. Ya tamien hay que decilu, cuandu’na urganización viens’arriba, ya quier dir faciendu la fiesta cada vez más grande que’l anu anterior, ou entre a tema cun lus pueblus de la redolá, l.lega un puntu que nun-i l.legan lus cuartus pa pagar lus gastus que l.leva subir a un nivel que’l pueblu nun puede, ya n’outrus casus, ni quier, ya acaban tamien murriendu, purque una vez puestu’l l.listón tan altu nadie quier facer una fiesta a esi nivel, ya pasan unus anus sin fiesta, ou nadie volve facelas pul esfuerzu que l.leva seguilas nesus niveles.

La fiesta’l pueblu tien que ser esu, la fiesta’l pueblu, tal ya cumu las tradiciones de cada l.lugar marcarun, si de verdá quier facese siempre, ya quien recoya’l cargu d’urganizala tien qu’axustase a las condiciones que lus vecinu-i puenen, tantu ecunómicas, cumu tradicionales, ya partiendu destas premisas dir faciendu aquel.las cousas que faigan unas xornadas distintas ya’ntretenidas, ya si pódense respetar las tradiciones, inda mel.lor, que tamus nun país ya rexión unde siempre se nus diou muitu bien la diversión.

Dica esta ventanuca vaiga el miou humenaxe a toudas las personas que cueyen el cargu d’urganizar lus festexus del sou pueblu, sin ánimu de dar cunsexus vou deci-is que deixen de l.lau aquel.lu que-is reste del sou esfuerzu, que s’agarren a lu pusitivu que tien el cargu que desempeñan, ya’l restu vecinus qu’emburrien y’ayuden a esas personas, valientes, que fan que cada pueblu siga vivu.

Entre todus tenemus la misión de que nun se perdan las nuesas Fiestas de Prau.