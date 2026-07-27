Vuelve el mítico torneo estival de Luarca: el "Cuadrín" de la playa cumple sesenta y cuatro años y reunirá a casi trescientos participantes
El campeonato comenzará este jueves en la playa de Salinas y la entrega de premios será el 13 de agosto en la plaza del Consistorio valdesano
El Ayuntamiento de Valdés acaba de presentar el LXIV Torneo de Verano "Cuadrín-Playa de Luarca", una cita clásica del calendario estival que reunirá a casi trescientos participantes entre las competiciones infantiles y de adultos. La cita comenzará este jueves a las 11.00 horas en la playa Tercera, también llamada Salinas, de la capital valdesana.
"Es una cita esperada, una tradición en Luarca y los críos están ansiosos por empezar a jugar", resume el director del Servicio de Deportes de Valdés, Miguel García, tras la presentación del evento en presencia de organizadores y responsables políticos. El torneo senior ya cuenta con ocho equipos inscritos y el infantil cierra este martes la inscripción, pero las perspectivas son buenas, pues ya tiene dieciséis equipos confirmados.
"Calculamos que habrá en torno a doscientos niños y unos ochenta adultos. Se juega todo en la playa, según las mareas y, para ello, se montan dos campos, que se instalan y desistalan todos los días", añade García.
Las finales serán a mediodía del 12 de agosto y los premios se entregarán el día 13 en la plaza del Ayuntamiento. En la categoría senior habrá un trofeo para el equipo vencedor y reconocimientos para el máximo goleador y el portero menos goleado. En la categoría infantil habrá medallas y trofeos para todos los participantes.
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