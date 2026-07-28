José Luis Rodríguez Bueno dejará de presidir el consejo rector de La Vaqueirada, que nombrará nuevo líder tras el verano

El presidente del consejo rector del Festival Vaqueiro y la Vaqueirada, José Luis Rodríguez Bueno, acaba de anunciar que renuncia al liderazgo de la entidad que organiza la popular boda vaqueira. Hizo el anuncio el domingo, en el marco de esta cita que llena el alto de Aristébano cada último domingo de julio. Ahora la entidad deberá buscar relevo, algo que previsiblemente se realizará tras el verano.

"Tras fallecer Carminina (en referencia a Carmen Martínez, una de las impulsuras del festejo) en el año 2015 he vivido por y para la Vaqueirada con devoción y lealtad. Durante el discurso de bienvenida a los festejos vaqueiros he anunciado que renuncio a presidir el consejo rector. No sé dónde me llevará la vida, pero sean gigantes o molinos, siempre seré un soñador. Mil gracias a todos y honrad vuestras raíces. ¡Viva la Vaqueirada!", publicó Rodríguez en sus redes sociales tras hacer oficial su decisión. Además, junto a él se marcha la actual secretaria, Serua Moshiri.

Los cinco miembros restantes tendrán ahora por delante la misión de recomponer el consejo. El actual vicepresidente de la entidad, el salense Paulino Lorences, explica que han acordado reunirse en septiembre para reorganizar el consejo y que tienden la mano a aquellas personas dispuestas a implicarse con la organización. "Tenemos la idea de hacer algún cambio y darle una vuelta al Festival Vaqueiro, también hacer más actividades durante el año y en colaboración con nuestros patrocinadores, que son los Ayuntamientos de Valdés y Tineo", adelanta Lorences, quien también ve interesante la apertura a otros concejos vaqueiros que en su día estuvieron involucrados en la cita como es el caso de Salas y Belmonte de Miranda.

El valdesano José Luis Rodríguez Bueno accdió al cargo de presidente en diciembre de 2018, convirtiéndose en el primer vaqueiro que desempeña este cargo. La asamblea de socios de entonces acordó por mayoría su nombramiento, tras tres años ocupando la secretaría.

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Rodríguez Bueno se implicó en la organización tras la muerte de Carminina. Primero lo hizo como secretario del consejo y, en 2018, dio el relevo en la presidencia al exalcalde de Valdés, Jesús Landeira.