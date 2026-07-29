Luz verde a un paquete de obras en caminos rurales por valor de 600.000 euros: Ayones, Muñás, Canero y Santiago serán las zonas beneficiadas
"La propuesta de renovar con aglomerado en caliente las diferentes vías está siendo un éxito respaldado por los vecinos", defiende el alcalde de Valdés
Valdés acaba de dar luz verde a un nuevo paquete de obras de mejora de la red de caminos rurales. En concreto, se acaba de aprobar un montante por valor de 557.000 euros que se ejecutará el próximo otoño en viales de Muñás, Ayones, Canero y Santiago.
"Desde el primer día hemos mostrado un interés especial por renovar las infraestructuras rurales, por eso y un verano más, sacamos adelante un plan de inversión municipal, en este caso por casi 600.000 euros. Este proyecto de obra ya ha sido aprobado y las zonas de Muñás, Ayones, Canero y Santiago centralizarán la mayor parte de las actuaciones", señala el alcalde de Valdés, Óscar Pérez.
El primer edil indica que "este empuje viene a continuar y a completar las inversiones que hemos hecho en los últimos años". En este caso, se muestra convencido de que "la propuesta de renovar con aglomerado en caliente las diferentes vías está siendo un éxito respaldado por los vecinos".
En la zona de Muñás y Ayones está previsto actuar en Carrizo (31.000 euros), en dos caminos de Faedal (por valor de 31.000 y 58.000 euros), en La Mortera (37.000 euros), en Pereda (17.000 euros), así como el Villar de Ayones (29.000 euros) y el propio Ayones (22.000 euros).
Por su parte, en la zona de Canero y Santiago se contemplan mejoras en tres vías de Quintana (con presupuestos de 69.000, 51.000 y 21.000 euros), en Aquelcabo (5.000 euros), dos caminos en Ribadecima (de 5.000 y 8.000 euros de inversión), en La Mata (61.000 euros y Constancios (47.000 euros). Asimismo, se actuará en Moanes (22.000 euros) y San Martín (43.000 euros).
"La licitación es inminente y las obras comenzarán en otoño", concluye el primer edil.
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