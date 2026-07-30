El valdesano Faustino García, astrónomo aficionado de Muñás de Arriba, espera con emoción el eclipse total de sol

Faustino García podría ser uno de los valdesanos que con más ilusión y ganas esperan el eclipse total de sol del próximo 12 de agosto. Aficionado a la astronomía desde hace más de cuarenta años, tiene un pequeño observatorio en Muñás de Arriba, donde regenta los apartamentos rurales "L'Observatoriu". Hace unos días participó en un coloquio en Luarca sobre este fenómeno, que anima a disfrutar. Él lo hará muy cerca de su casa.

"Quiero invitar a la gente a que lo disfrute, que esté pendiente de lo que sucede en el entorno y lo aproveche porque desde aquí será alrededor de un minuto y cincuenta segundos y eso pasa muy rápido", señala, haciendo hincapié también en la seguridad visual.

"Un espectáculo"

"Si no tenemos esa bruma al atardecer que suele aparecer en agosto, que aun así yo creo que se podría ver igual, si tenemos suerte, creo que será un espectáculo", señala García, que dejará a un lado cámaras y aparatos de observación y se concentrará en disfrutar del momento como un ciudadano más.

"Pienso ponerme las gafas y disfrutar esas dos horas viendo como avanza", relata, consciente de que es una oportunidad única de ver algo así sin moverse de casa. "Salvo que viajes por el mundo a ver eclipses, esta oportunidad es única. Es el eclipse que tenemos, en esta fecha y hay que aprovecharla", expone.

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Faustino García, socio fundador de la Sociedad Astronómica Omega, verá el eclipse desde una ladera próxima al pueblo de Carcedo y lo hará acompañado de amigos de diferentes partes del mundo, como un grupo llegado de Polonia.