El valdesano Faustino García, astrónomo aficionado de Muñás de Arriba, espera con emoción el eclipse total de sol
"Quiero invitar a la gente a que lo disfrute, que esté pendiente de lo que sucede en el entorno y lo aproveche porque pasará muy rápido", señala
Faustino García podría ser uno de los valdesanos que con más ilusión y ganas esperan el eclipse total de sol del próximo 12 de agosto. Aficionado a la astronomía desde hace más de cuarenta años, tiene un pequeño observatorio en Muñás de Arriba, donde regenta los apartamentos rurales "L'Observatoriu". Hace unos días participó en un coloquio en Luarca sobre este fenómeno, que anima a disfrutar. Él lo hará muy cerca de su casa.
"Quiero invitar a la gente a que lo disfrute, que esté pendiente de lo que sucede en el entorno y lo aproveche porque desde aquí será alrededor de un minuto y cincuenta segundos y eso pasa muy rápido", señala, haciendo hincapié también en la seguridad visual.
"Un espectáculo"
"Si no tenemos esa bruma al atardecer que suele aparecer en agosto, que aun así yo creo que se podría ver igual, si tenemos suerte, creo que será un espectáculo", señala García, que dejará a un lado cámaras y aparatos de observación y se concentrará en disfrutar del momento como un ciudadano más.
"Pienso ponerme las gafas y disfrutar esas dos horas viendo como avanza", relata, consciente de que es una oportunidad única de ver algo así sin moverse de casa. "Salvo que viajes por el mundo a ver eclipses, esta oportunidad es única. Es el eclipse que tenemos, en esta fecha y hay que aprovecharla", expone.
Faustino García, socio fundador de la Sociedad Astronómica Omega, verá el eclipse desde una ladera próxima al pueblo de Carcedo y lo hará acompañado de amigos de diferentes partes del mundo, como un grupo llegado de Polonia.
- Rubén y Sara viven de 6 a 8 meses al año en una cabaña de los Picos de Europa a 1.100 metros de altitud, sin agua corriente ni cobertura móvil, para hacer el 'mejor queso del mundo
- El conductor fallecido en el trágico accidente de coche en Gijón: Miguel Ángel, de 89 años, un hombre 'muy generoso' y vecino de la calle Sporting
- Muere a los 80 años José Manuel Rivera Díaz, el ingeniero que hizo de Indusla un referente europeo del perfil laminado
- Lo que le faltaba al Huerna: al menos 15 camiones sufren desperfectos tras desprenderse un cable del Negrón durante las obras
- Las vacaciones soñadas de Santiago Abascal en Asturias: un pueblo de 200 habitantes como refugio, visita a Covadonga, los lagos y una cueva de queso Gamonéu, y en yate por Llanes
- La ruptura en el PSOE, mucho más que una brecha generacional: el análisis de lo ocurrido tras las primarias de los socialistas de Oviedo
- Fallece Juan Figaredo Pidal, médico rescatador de Bomberos de Asturias
- La Policía Nacional emite una alerta general que afecta a Asturias en los próximos días: 'Puertas y ventanas cerradas