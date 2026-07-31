Luarca arranca agosto con un intenso calendario deportivo que incluye fútbol, baloncesto y tenis de mesa
El torneo "Emilio Burgos", el amistoso entre el Real Avilés Industrial y la Ponferradina y el XLIII Torneo de Verano de Baloncesto protagonizan la programación
Luarca dará la bienvenida al mes de agosto con una intensa agenda deportiva en la que habrá propuestas para todos los públicos y disciplinas. Tenis de mesa, fútbol y baloncesto protagonizarán los primeros días del mes en la villa valdesana, que reunirá a decenas de deportistas y aficionados en tres citas ya consolidadas dentro del calendario estival.
La primera de ellas será el XIV Torneo de Verano de Tenis de Mesa "Emilio Burgos", que se disputará desde este viernes al 2 de agosto en el polideportivo Pedro Llera Losada. La competición, de carácter mixto, arrancará hoy viernes con la prueba individual sub-13, además de los primeros encuentros por equipos.
El sábado llegará el turno de las pruebas absolutas, tanto por equipos como individuales. La competición por conjuntos se desarrollará con un sistema reducido tipo Copa Davis, en el que los partidos se decidirán al mejor de dos victorias y, en caso de empate, será el dobles el que determine el vencedor de la eliminatoria. Los equipos podrán ser mixtos y los emparejamientos individuales se establecerán mediante sorteo.
Durante la tarde se disputará la prueba individual absoluta mixta, que contará también con un cuadro de consolación para los jugadores que no logren acceder a la fase final. El campeonato concluirá el domingo con las semifinales y la final por equipos, así como los cuartos de final, semifinales y final de la competición individual absoluta.
El deporte continuará el sábado con un atractivo partido de pretemporada entre el Real Avilés Industrial y la S.D. Ponferradina, dos históricos del fútbol del noroeste peninsular que medirán sus fuerzas en el campo de La Veigona, en Luarca. El encuentro comenzará a las 19.00 horas y servirá a ambos conjuntos para seguir preparando la temporada.
La programación deportiva continuará apenas dos días después con el inicio del XLIII Torneo de Verano de Baloncesto, una de las competiciones más veteranas del verano valdesano. El campeonato comenzará el 3 de agosto y se prolongará hasta el 20 de agosto, fecha en la que se disputará la gran final.
Los encuentros se celebrarán de lunes a viernes, con dos partidos diarios, programados a las 19.30 y a las 21.00 horas. Cada equipo estará formado por un mínimo de ocho jugadores y un máximo de doce.
Además de los trofeos, la organización ha establecido premios económicos para los tres primeros clasificados: 150 euros y trofeo para el campeón, 75 euros y trofeo para el subcampeón y 50 euros y trofeo para el tercer clasificado. También se reconocerá al máximo anotador del torneo y al vencedor del concurso de triples, ambos con un trofeo.
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