"Parece que he metido el gol de la final": el cariño de Luarca emociona al médico de la selección española de fútbol

Luarca ha brindado un emotivo homenaje a dos de sus vecinos más ilustres: el doctor de la selección española de fútbol Óscar Luis Celada y el ingeniero de Caminos Íñigo Losada. Un acto celebrado en la céntrica plaza Alfonso X el Sabio, que se llenó para arropar a los homenajeados. Un cariño que ambos aseguran sentir cada vez que llegan a su tierra. "Desde que he llegado a Luarca tengo la sensación de que he metido yo el gol de la final, porque todo el mundo me da la enhorabuena con mucho cariño, algo que es una maravilla y no tiene precio", aseguraba Óscar Luis Celada al inicio de su discurso de agradecimiento.

El homenaje, organizado por el Ayuntamiento con la colaboración de la asociación Valdés Participa, quería servir como reconocimiento a las trayectorias profesionales de ambos luarqueses. En el caso de Óscar Luis Celada tanto su faceta de médico como la de futbolista profesional, deporte en el que se inició en la misma plaza donde este viernes recibió el cariño de sus vecinos. El encargado de recordar ese pasado fue Cipriano Fernández, quien compartió vivencias de infancia con el homenajeado y repasó su trayectoria deportiva y profesional. Desde sus inicios en el club Marino Luarqués hasta su fichaje por el Sporting de Gijón y su paso por el Zaragoza.

"En este parque lo hemos pasado fantásticamente bien, pero es verdad que nunca pensé que iba a llegar a jugar a nivel profesional", reconocía al tomar la palabra el homenajeado, que asegura que el "deporte rey" le ha dado "grandes satisfacciones toda mi vida hasta la posibilidad de poder aunarlo con mi otra pasión, la medicina, porque siempre he querido ser médico, como mi padre", aseguró.

Dos pasiones a la que sumó una tercera: "Venir a Luarca y disfrutar de mis vacaciones aquí y además recibir tantas muestras de cariño es lo que más me entusiasma, es muy emocionante y muy bonito".

No será el único homenaje que recibirá este año el médico de la selección española en su villa. El Ayuntamiento lo ha propuesto para recibir el nombramiento de hijo predilecto, lo que se llevará a pleno previsiblemente en septiembre. "Esta distinción municipal reconoce una trayectoria vital y profesional y creo que no hay un perfil que pueda levantar más consenso que el de Óscar Luis Celada", destacó el alcalde, Óscar Pérez.

En el acto también se reconoció la trayectoria profesional del ingeniero de Caminos y doctor en Ingeniería Civil Íñigo Losada. Fue el propio Alcalde el encargado de presentarlo e hizo hincapié en sus aportaciones al ámbito costero. "Ha desarrollado planteamientos para enfrentar los efectos adversos del cambio climático en las infraestructuras costeras y ha diseñado metodologías de trabajo que son referencia a nivel nacional e internacional", señaló, además de mostrar el agradecimiento de todo el concejo a "todo lo que han aportado a Valdés tanto él como su familia a lo largo de los tiempos".

Losada confesó que el homenaje en su tierra estaba resultando ser "el más emocionante" de los que ha recibido, a pesar de tener en su haber distinciones de la importancia del Premio Nacional de Ingeniería Civil 2026 o Premio Nacional de Medio Ambiente 2023. Además, bromeó con que el Alcalde le llamase luarqués: "Creo que no se puede pedir más para alguien que no ha tenido la suerte de nacer aquí (nació en Bilbao), pero es obvio que mis raíces están aquí, también mi familia, mis amigos y mi casa. Además, los momentos más felices de mi vida los he pasado en Luarca".

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El acto estuvo amenizado por la charanga "El Compango".