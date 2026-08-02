Mejora de accesos y renovación de puertas y ventanas: Salud remodelará el consultorio de Paredes en Valdés con 38.000 euros

La Consejería de Salud acaba de adjudicar la obra de remodelación del consultorio periférico de Paredes, en Valdés. El objetivo central de los trabajos es la renovación de los accesos y la adaptación del edificio a los actuales criterios de seguridad y habitabilidad, una actuación que mejorará el día a día de profesionales y pacientes.

Los trabajos se han adjudicado en 37.836 euros y cuentan con un plazo de ejecución de dos meses. Salud detalla que está prevista "la adecuación de la rampa de acceso y de los itinerarios accesibles, la adaptación del aseo, la renovación de puertas y pavimentos y la instalación de un nuevo punto de agua en la consulta médica".

Además, añaden, se renovará la iluminación mediante tecnología LED de alta eficiencia energética y se reforzará la seguridad en la sala de instalaciones. Asimismo, se hará "la rehabilitación de los revestimientos interiores y exteriores, así como la reparación de elementos deteriorados en la cubierta y los aleros".

El consultorio de Paredes pasa consulta de medicina y enfermería todos los miércoles, en horario de mañana y presta atención a 229 personas. Salud explica que este equipamiento forma parte de la zona básica de salud de Trevías, que suma 3.306 tarjetas sanitarias, 223 de ellas de pediatría. Los seis dispositivos periféricos de esta zona son, además del de Paredes, los de Cadavedo, Querúas, Carcedo, Muñás, Paredes y Ayones.

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En este último equipamiento se han efectuado recientemente obras de mejora por valor de más de 31.000 euros. Desde Salud indican que estas inversiones se enmarcan en la mejora de la red de equipamientos sanitarios del área rural, "con el objetivo de reforzar la calidad asistencial y la accesibilidad de los centros de primaria en todo el territorio".