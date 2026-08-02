Polémica por las obras del acceso a la playa de Portizuelo: un vecino denuncia que la actuación está afectando a fincas privadas
El propietario asegura que la senda se está ampliando hacia terreno privado y ha provocado la caída de muros, mientras que el Ayuntamiento de Valdés anuncia que revisará la actuación y exigirá responsabilidades si hubo daños
Las obras de mejora que el Ayuntamiento de Valdés ejecuta en el acceso peatonal a la playa de Portizuelo han generado el malestar de algunos propietarios de los montes colindantes. Uno de ellos denuncia que los trabajos han invadido terreno privado y provocado el derribo de antiguos muros de piedra que delimitan las fincas. El Consistorio, por su parte, asegura que el proyecto no contempla la ampliación del sendero y anuncia que, si los técnicos confirman los daños, exigirá a la empresa adjudicataria que los reponga.
El vecino Marcos Gancedo Menéndez, de Villar, sostiene que las obras han supuesto el ensanche de la senda hacia terrenos particulares. Según explica, en varios puntos se han retirado antiguos muros de piedra que marcaban la linde de las propiedades. "Están destrozando los muros antiguos y están tirando las piedras al río. No entendemos cómo se puede estar ampliando la senda sin contar con los propietarios de los terrenos con los que linda", denuncia.
Ante esta situación, el afectado asegura haber puesto los hechos en conocimiento de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico y de la Guardia Civil, con el objetivo de que se investigue la actuación.
Frente a estas acusaciones, el alcalde de Valdés, Óscar Pérez, defiende que la actuación municipal se está ejecutando conforme al proyecto contratado. "La obra se está realizando en los términos que contrató el Ayuntamiento, que es actuar sobre el ancho del camino preexistente, en la vía pública y sin demoliciones de paredes", afirma.
No obstante, el regidor reconoce que han recibido quejas vecinales y explica que los servicios técnicos ya están comprobando la situación. "Si se confirma que la empresa derribó propiedad particular, el Ayuntamiento le requerirá que subsane los daños ocasionados a terceros. El Ayuntamiento respeta las propiedades privadas y, si en una obra la empresa causa daños, exigiremos que los reponga", señala.
Pérez también lanza un mensaje al resto de vecinos que puedan considerarse afectados: "A todos los ciudadanos que crean que han sufrido algún perjuicio les digo que, si se confirma, el Ayuntamiento requerirá a la empresa que lo reponga y, si no lo hace, actuará por las vías que correspondan", asegura.
El alcalde insiste además en que el contrato "en ningún caso contemplaba la ampliación del sendero", sino "únicamente la rehabilitación del camino peatonal dentro de toda la anchura del camino público existente".
La actuación, cuyo objetivo es mejorar la comodidad y la seguridad del acceso peatonal a la playa de Portizuelo, cuenta con un presupuesto cercano a 50.000 euros.
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