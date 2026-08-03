La impresionante imagen de una tormenta eléctrica sobre el cielo de Luarca que captó el valdesano Raúl García: "Mi paciencia tuvo premio"

-¿Cómo se consigue una foto así?

-Con mucha paciencia.

Quien responde es el fotógrafo aficionado Raúl García, y se refiere a una espectacular imagen tomada sobre la playa de Luarca, con la icónica capilla de La Atalaya de fondo y con una espectacular tormenta rompiendo el cielo. La fotografía fue tomada en la noche del 12 de julio, tras unas ocho horas de espera, y es una de las más impresionantes del amplio archivo de este fotógrafo valdesano.

Raúl ha compartido las imágenes de aquel día en el grupo "Adictos a Luarca y Asturias", donde acostumbra a mostrar sus mejores fotografías. "Esa tarde la App del tiempo de Apple me daba tormentas para las nueve de la noche. Yo fui hasta la playa Segunda de Luarca a las cinco de la tarde para relajarme, porque me gusta estar en la silla de playa sentado viendo el paisaje", cuenta Raúl, que siempre había tenido ganas de capturar una tormenta sobre Luarca. "Nunca encontraba el momento, ni la voluntad para hacerlas, pero esta vez coincidió que pocos días antes me había comprado las fundas protectoras y me animé al ver que daban tormentas fuertes", añade.

Dos cámaras disparando de manera simultánea

No fue hasta las diez de la noche cuando comenzó a llover y, cuando la lluvia comenzó a caer fuerte, buscó refugio en su coche con las cámaras preparadas por si se cumplían las previsiones. Tenía una apuntando a La Atalaya y otra hacia la playa Tercera. "Puse las cámaras a hacer fotos ininterrumpidamente con fotos de unos 20 segundos en intervalos de 1 segundo. Ambas cámaras con el trípode y en el exterior del coche, pero con sendas fundas protectoras para que no se mojasen", continúa.

La tormenta sobre la playa Tercera de Luarca. / Raúl García

Así estuvo hasta la una de la madrugada, cuando decidió regresar a casa. En el "timelapse" de la cámara ya vio una imagen con buena pinta, pero la sorpresa fue cuando la editó en casa. "Pensé que podía ser buena, pero no me la imaginaba así. Estoy muy contento, mi paciencia tuvo premio", relata.

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El fotógrafo valdesano insiste en subrayar que no se trata de montajes sino de "imágenes reales". Y señala como detalle, que en la imagen con La Atalaya de fondo se ven dos gotas de agua porque "aunque salía del coche a limpiar las lentes de los objetivos, no pude hacerlo continuamente porque diluviaba por momentos", apunta. Sin embargo, considera que las gotas dan a la imagen "un plus de realidad". Junto a la foto con La Atalaya de fondo, ha compartido una segunda imagen donde la tormenta descarga sobre la playa Tercera o Salinas.