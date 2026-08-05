El despliegue de Valdés para afrontar las visitas por el eclipse: camas de albergue, zona de acampada, aparcamientos y puntos de observación concretos

La cuenta atrás para el eclipse total de sol de 2026 ya ha comenzado en Valdés. La posición geográfica del concejo ofrece ventajas. En esta parte de la costa, el sol se encontrará más alto durante la totalidad que en otros lugares situados hacia el sureste. Esto permitirá contemplar mejor el eclipse y reducirá el riesgo de que árboles, edificios o accidentes del terreno bloqueen la visión.

Por esta razón y para evitar contratiempos, el Ayuntamiento ha identificado siete puntos de observación, aunque en la práctica pueden agruparse en cuatro grandes áreas. La principal será Luarca, donde la observación se distribuirá entre el barrio del Carrasqueo, la carretera del Faro, el paseo del Muelle y el mirador de Torrealtina.

Estos espacios forman una extensa franja abierta hacia el horizonte. En conjunto, el concejal de Promoción Económica, Ismael González, calcula que ofrecen "aproximadamente 10.000 metros cuadrados útiles". También existen otros lugares desde los que se podrá contemplar el fenómeno, como el barrio del Cambaral, aunque no aparezca señalizado formalmente como punto de observación.

La carretera del Faro permanecerá cerrada al tráfico, de manera que los visitantes podrán distribuirse a pie por distintos puntos del recorrido. No habrá una señal concreta que indique dónde debe colocarse cada persona. La intención es convertir toda la carretera y sus miradores en una "gran zona peatonal" desde la que observar el cielo.

Miles de coches y un dispositivo flexible

Uno de los mayores desafíos será gestionar la llegada de vehículos. Para quienes quieran acceder a las zonas de observación de Luarca se habilitarán dos grandes aparcamientos provisionales.

El primero estará situado en varios prados próximos al camping de Villar. Según las estimaciones del edil, esos terrenos podrían recibir alrededor de 2.000 vehículos. El segundo se localizará entre Chano y San Martín, en las inmediaciones del depósito de agua, y tendrá una capacidad similar.

El acceso a este último aparcamiento podría funcionar mediante un sistema de dirección única para evitar atascos, aunque esto se decidirá sobre la marcha. Durante las horas de llegada, la carretera se reservaría para la entrada de vehículos y, una vez terminado el eclipse, cambiaría el sentido para facilitar la salida.

La aplicación concreta del dispositivo dependerá del volumen de visitantes. Policía Local y Policía Nacional coordinarán los controles, mientras que la Guardia Civil dispondrá de patrullas itinerantes. La circulación podrá modificarse sobre la marcha si se producen retenciones o si la afluencia supera las previsiones.

"No sabemos las visitas que tendremos", reconoce González. Esa incertidumbre explica la decisión de "sobredimensionar el operativo". "Resulta preferible preparar espacio para 2.000 coches y recibir 500 que habilitar únicamente 500 plazas y encontrarse con varios centenares de vehículos sin lugar donde estacionar", detalla el concejal.

En Luarca se podrá llegar con normalidad hasta Villar y Almuña, pero no se permitirá bajar a la villa por la carretera del Faro. Tampoco será posible acceder desde la zona de La Farola hacia el muelle, salvo para residentes, usuarios de garajes y vehículos de emergencia.

El aparcamiento de la playa funcionará hasta que se produzca el cierre de los accesos. Los coches que ya estén dentro podrán salir, pero no volver a entrar. El estacionamiento de La Llera no estará disponible debido a la celebración de las fiestas del Rosario.

Busto y La Regalina, otros balcones hacia el eclipse

Fuera de Luarca, el cabo Busto será otro de los lugares principales para observar el fenómeno. Los vehículos deberán estacionar antes de entrar en el pueblo, en parcelas próximas a las pistas deportivas situadas junto a la carretera de acceso.

A partir de ese punto, solo podrán continuar los residentes. Los visitantes se desplazarán hasta el faro mediante autobuses lanzadera, lo que permitirá evitar la entrada masiva de automóviles en un núcleo pequeño y con carreteras limitadas. La organización calcula que los terrenos habilitados en Busto podrán recibir otros 2.000 vehículos.

La cuarta gran zona estará situada en el entorno de La Regalina. Allí se utilizarán como aparcamiento los prados anteriores a la ermita. Desde el promontorio se dispone de una amplia visión del horizonte, por lo que también se espera una elevada concentración de visitantes.

Las previsiones asignan a esta zona una capacidad aproximada de otros 2.000 coches. Sumando los espacios de Villar, San Martín, Busto y La Regalina, el dispositivo podría absorber alrededor de 8.000 vehículos.

Aparcamientos de pago

Los cuatro estacionamientos provisionales serán de pago. La tarifa prevista será de cinco euros para los turismos, treinta euros para autocaravanas y vehículos camper y 65 euros para los autobuses. La organización tiene constancia de que al menos tres autocares preparan ya su llegada.

La recaudación no pretende financiar todo el operativo ni generar beneficios. Su objetivo será "cubrir parcialmente la coordinación de los aparcamientos y la limpieza posterior". Buena parte de las parcelas "son fincas privadas cedidas temporalmente" por sus propietarios. El Ayuntamiento tendrá que devolverlas limpias y en condiciones adecuadas al día siguiente, "lo que implicará contratar personal, instalar medios de recogida y retirar los residuos que produzca la concentración".

También se busca mantener las autocaravanas dentro de espacios controlados. Al agruparlas en zonas concretas será más sencillo organizar su entrada, vigilar el estacionamiento y limpiar después, evitando que aparezcan dispersas por caminos, áreas residenciales o espacios naturales.

Hoteles completos y alojamiento de emergencia

El eclipse ya se deja notar en el sector turístico. Los hoteles, alojamientos rurales y establecimientos disponibles en el concejo se encuentran completos desde hace tiempo. Ante esta falta de plazas, el Ayuntamiento habilitará el instituto como alojamiento colectivo. El edificio dispone de literas utilizadas habitualmente durante los campus de verano y otras actividades deportivas.

En total se ofrecerán 258 camas individuales. El precio será de 50 euros por noche, aunque se comercializará un paquete de 150 euros para las noches del lunes, martes y miércoles.

La zona verde del instituto se transformará también en un camping provisional. Allí se delimitarán 228 parcelas de tres por tres metros, cada una con capacidad para una tienda ocupada por dos personas. Esto permitirá alojar a otras 456 personas.

Entre las literas y las parcelas para tiendas de campaña, el dispositivo incorporará 714 plazas extraordinarias. El precio de una parcela será de 300 euros por los tres días, equivalente a cien euros por noche para dos ocupantes.

El Ayuntamiento esperó a que los establecimientos privados estuvieran completos antes de sacar estas plazas a la venta. El propósito, explican, "no es competir con hoteles, hostales o casas rurales, sino proporcionar una alternativa controlada a quienes ya no encuentran alojamiento". De hecho, las plazas salieron a la venta este martes.

También se pretende "evitar que los visitantes terminen durmiendo en coches, caminos o cualquier espacio improvisado". Los precios, relativamente asequibles, buscan precisamente cubrir gastos y no incentivar la cancelación de reservas en establecimientos turísticos.

Una planificación condicionada por el tiempo

El Ayuntamiento sabe que todo el dispositivo depende de un factor que no puede controlar: la meteorología. Una previsión de lluvia durante los días anteriores podría reducir drásticamente la llegada de público. Por el contrario, un pronóstico despejado podría atraer a miles de personas que tomasen la decisión de viajar a última hora.

"Esto es una lotería", admite el concejal responsable de la organización. Por eso el plan se ha diseñado con margen suficiente y podrá modificarse según evolucione la situación.

Un minuto y cincuenta segundos

El fenómeno astronómico situará al litoral occidental asturiano en un lugar privilegiado. Según las previsiones manejadas por la organización, el eclipse parcial comenzará a las 19.30 horas y la totalidad llegará aproximadamente a las 20.26. Durante un minuto y cincuenta segundos, el sol quedará completamente oculto. Después empezará a reaparecer hasta cerca de las 21.21 horas.

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Tanto el aparcamiento como las camas se pueden reservar en el enlace https://www.turismoluarcavaldes.es/eclipse2026/