200.000 euros para mejorar los accesos a cuatro núcleos de Valdés
Las Murias, Llendepena, La Figar y Ranón son los pueblos beneficiados por la inversión
La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha adjudicado las obras de mejora de los viales de acceso a Las Murias, Llendepeña, La Figar y Ranón, en Valdés.
La actuación, con un presupuesto de 200.618 euros, será ejecutada por la empresa Desarrollos y Metas S.L. y tiene como objetivo mejorar el estado de las carreteras y reforzar la seguridad de los desplazamientos hacia estos cuatro núcleos rurales, informa el Principado.
Los trabajos comenzarán con una limpieza general de las vías. También se reperfilarán los bordes y las cunetas, se desbrozarán los taludes y los márgenes y se preparará la plataforma antes de renovar el firme.
La intervención incluirá además la mejora de los sistemas de drenaje y una nueva pavimentación. Para ello se colocará una capa de zahorra y otra de rodadura de cinco centímetros de espesor.
Estas obras forman parte del programa de actuaciones cooperables que el gobierno regional desarrolla en colaboración con los ayuntamientos. Su finalidad es contribuir a la conservación de las infraestructuras municipales en los concejos asturianos de menos de 20.000 habitantes.
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