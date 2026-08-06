200.000 euros para mejorar los accesos a cuatro núcleos de Valdés

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha adjudicado las obras de mejora de los viales de acceso a Las Murias, Llendepeña, La Figar y Ranón, en Valdés.

La actuación, con un presupuesto de 200.618 euros, será ejecutada por la empresa Desarrollos y Metas S.L. y tiene como objetivo mejorar el estado de las carreteras y reforzar la seguridad de los desplazamientos hacia estos cuatro núcleos rurales, informa el Principado.

Los trabajos comenzarán con una limpieza general de las vías. También se reperfilarán los bordes y las cunetas, se desbrozarán los taludes y los márgenes y se preparará la plataforma antes de renovar el firme.

La intervención incluirá además la mejora de los sistemas de drenaje y una nueva pavimentación. Para ello se colocará una capa de zahorra y otra de rodadura de cinco centímetros de espesor.

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Estas obras forman parte del programa de actuaciones cooperables que el gobierno regional desarrolla en colaboración con los ayuntamientos. Su finalidad es contribuir a la conservación de las infraestructuras municipales en los concejos asturianos de menos de 20.000 habitantes.