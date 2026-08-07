La odisea del Ayuntamiento de Valdés para liberar un camino público en Otur en el que un vecino había instalado hasta bloques de hormigón
El hombre invadió la vía con palés y traviesas, según el gobierno, impidiendo el paso de los vehículos, que tenían que dar un rodeo para dirigirse a otros pueblos
El Ayuntamiento de Valdés ha recuperado la libre circulación en un camino público de Otur que permanecía parcialmente ocupado por materiales y enseres de un vecino.
Según los datos facilitados a estse diario, en la vía se habían colocado "bloques de hormigón, traviesas, tierra, material de relleno y palés". También se había pintado parte del camino con un raya amarilla, una actuación que dificultaba el tránsito y obligaba a los vehículos a dar un rodeo para dirigirse a pueblos como La Artosa, Boronas, Hervedosas o Busantiane.
Tras recibir las quejas de los vecinos, el Ayuntamiento elaboró el correspondiente informe y constató una ocupación de la vía pública sin autorización. Antes de actuar, envió un requerimiento al propietario y le concedió un plazo de 48 horas para retirar todos los materiales acumulados, según informó el conceja de Obras, Carlos Fernández.
Sin respuesta
La petición municipal no obtuvo respuesta, por lo que el consistorio tuvo que intervenir directamente para despejar el camino y restablecer el paso.
El concejal recordó que el Ayuntamiento debe velar por el interés común. "Era algo que teníamos que hacer", indicó el edil, quien añadió que este tipo de situaciones no son habituales en Valdés.
Según explicó, la ocupación parecía buscar la ampliación de una propiedad privada sobre terreno público. El propietario deberá hacerse cargo ahora del coste de los trabajos realizados por el Ayuntamiento, que podría alcanzar los 3.000 euros según las primeras valoraciones.
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