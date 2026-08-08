Más de doscientos participantes plantan cara al bajo caudal del Esva en un vibrante Descenso Folclórico hasta Trevías

Trevías acogió este sábado el divertido Descenso Folclórico del Río Esva. Tras el chupinazo de salida, más de doscientos participantes se lanzaron al agua desde el Pozo La Mouriente, tras el tradicional chupinazo de salida, completando la travesía fluvial hasta llegar a Trevías en una jornada donde la camaradería y el buen humor fueron los auténticos protagonistas.

A pesar del indudable éxito de convocatoria y de la gran afluencia de público que siguió el recorrido desde las orillas y puentes, la navegación no estuvo exenta de complicaciones. El bajo caudal que presentaba el Esva en esta jornada estival dificultó el tránsito de las embarcaciones en diversos puntos del trayecto, obligando a los tripulantes a extremar la pericia.

El colorismo y la creatividad de los diseños artesanales volvieron a ser la nota dominante, con algunas creaciones llamativas como una Sagrada Familia o un lavadero tradicional. Las tripulaciones compitieron no solo por completar la travesía, sino por hacerse con los premios a las mejores embarcaciones (dotados con 300, 200 y 100 euros para los tres primeros clasificados). Asimismo, la jornada contó con un claro mensaje de concienciación ambiental bajo el lema "¡Mójate sin dejar huella!", promoviendo el uso de globos biodegradables.

En el descenso también estuvo presente el asunto de la ubicación de la depuradora de Trevías, con algunas de las carrozas luciendo carteles reivindicativos. Los vecinos llevan meses luchando para que el Principado modifique la ubicación de esta instalación y la aleje del pueblo.

Una jornada festiva completa

Tras la llegada a Trevías, la celebración continuó en tierra firme dentro de la Fiesta del Frixuelo 2026, organizada por la Sociedad Festivo Cultural de Trevías con la colaboración de la Parroquia Rural y el Ayuntamiento de Valdés.

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A las 14.00 horas dio comienzo la sesión vermú amenizada por el Dúo Cover, seguida de la tradicional comida campestre a base de chuletas. Por la tarde, el protagonismo recayó en el esperado reparto de frixuelos y en los juegos tradicionales para todas las edades.