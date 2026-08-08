Valdés prepara para 2027 la conexión de la red municipal de agua con el abastecimiento de Otur
Según la Alcaldía, esta conexión ofrecería "un respaldo adicional al suministro de la localidad, especialmente en episodios de escasez de agua"
El Ayuntamiento de Valdés trabaja ya en la documentación necesaria para impulsar de cara a 2027 una actuación destinada a conectar la red municipal de abastecimiento de Almuña, Luarca y Santiago con los sistemas gestionados por la Cooperativa de Aguas de Otur, entidad vecinal que se encarga actualmente del suministro en esta zona del concejo.
Según ha explicado el alcalde, Óscar Pérz, el gobierno municipal y los responsables de la cooperativa están estudiando las diferentes fórmulas que permitan materializar una conexión considerada de interés por ambas partes. El regidor destaca que existe una "sintonía total" entre el Ayuntamiento y los gestores vecinales y que ambos comparten el objetivo de sacar adelante una infraestructura que consideran beneficiosa para el conjunto del territorio.
La actuación permitiría enlazar el abastecimiento de Otur con la red municipal y, a través de ella, con los recursos procedentes del río Negro. Según la Alcaldía, esta conexión ofrecería "un respaldo adicional al suministro de la localidad, especialmente en episodios de escasez de agua".
El proyecto se plantea, además, en un contexto de refuerzo de las infraestructuras hidráulicas del concejo. El Ayuntamiento señala que la prevista conexión con el embalse de Arbón "ampliará las posibilidades de abastecimiento de la zona occidental de Valdés", configurando una red con mayores alternativas ante eventuales problemas de suministro.
Papel protagonista de la cooperativa
Desde el gobierno local consideran que esta combinación de infraestructuras contribuirá también a mejorar la cohesión territorial del concejo, al facilitar una mayor interconexión entre los distintos sistemas de abastecimiento.
La propuesta situaría al Ayuntamiento de Valdés como promotor y gestor de la futura infraestructura de conexión, aunque el alcalde subraya que el planteamiento "pretende mantener al mismo tiempo la autonomía de la Cooperativa de Aguas de Otur". La entidad vecinal ha desempeñado históricamente un papel destacado en la gestión del agua en la localidad y, según destaca Pérez, constituye también un "elemento vertebrador e identitario para sus vecinos".
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