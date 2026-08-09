Luarca es una fiesta gracias a la programación de San Timoteo: Así se vivió el desfile del Día del Cofrade
La próxima cita en el calendario timoteíno, cuyo día grande será el 22 de agosto, es el martes 18 con un concierto de las bandas La Lira y La Reina del Truébano
Luarca ya está inmersa en las celebraciones de San Timoteo, cuyo día grande será el 22 de agosto. Este domingo se vivió una jornada de lleno en las calles de la villa con la jornada dedicada al cofrade. Un espectacular desfile de gigantes y cabezudos acompañados por una multitud de vecinos tomó las calles a mediodía.
La música corrió a cargo de la banda de gaitas de Corvera y de la charanga local "El Compango". Tras ellos, los valdesanos bailaron y disfrutaron de este día del cofrade.
El programa de la jornada incluyó una misa por los cofrades fallecidos, que tuvo lugar en la pequeña capilla de San Timoteo. La jornada se cerrará a partir de las 21.00 horas con el reparto del bollo y el bollín timoteíno de la luarquesa. El fin de fiesta será con la música de la banda de gaitas de Corvera, el grupo "Nuevo Ritmo" y el grupo "Folixa".
La próxima cita en el programa de San Timoteo será el martes 18 de agosto, cuando tendrá lugar un concierto en la plaza del Ayuntamiento a cargo de la banda de música La Lira y la banda La Reina del Truébano.
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