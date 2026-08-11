Luarca se prepara para unos festejos del Rosario "especiales": fiesta sorpresa por el eclipse, tradición y el reto de seguir creciendo

Hay pocas maneras mejores de entender una fiesta que mirar a quienes llevan años trabajando para que exista. La presidenta de la Comisión de Fiestas del Rosario de Luarca, Carlota Iglesias, comenzó a colaborar con estos festejos tan de Luarca cuando tenía 18 años. Ahora tiene 25 y continúa al pie del cañón, consciente de que organizar esta cita que empieza mañana "exige cada vez más esfuerzo".

El apoyo de quienes han estado siempre sigue siendo fundamental. El patrón, la cofradía y los colaboradores habituales continúan arrimando el hombro, aunque admite que "cada día cuesta más hacer las fiestas". Conseguir financiación, cerrar actividades y construir un programa atractivo obliga a trabajar "durante meses" para unos días que luego pasan a toda velocidad.

Este año, sin embargo, hay un ingrediente que rompe todos los esquemas: el eclipse de este miércoles 12 de agosto. La comisión ha decidido convertir un acontecimiento excepcional en una jornada también excepcional dentro del programa. Bajo el nombre de Fiesta del Eclipse, se anuncia una "actuación sorpresa" en La Llera, cuyo contenido se mantiene en secreto.

Tras ese arranque llegará el jueves 13, una jornada para recuperar el pulso más reconocible de las fiestas. A las 12.00 horas, la Charanga El Trasgu y los cabezudos recorrerán las calles de Luarca, al tiempo que comenzará la Sardinada 2026. A las 16 horas, habrá hinchables acuáticos en el puerto y desde las 23 horas llegará la gran verbena con "América SL" y sesión DJ.

El viernes 14 volverán a salir, a las 12.00 horas, la charanga y los cabezudos. Por la tarde, a partir de las 16.30 horas, la dársena del puerto acogerá de nuevo juegos náuticos, otra de las citas que vinculan de manera directa la fiesta con el carácter marinero de la villa. Y desde las once de la noche tomarán el relevo Fussion y Disco Móvil Danky.

El sábado 15 llegará la jornada de mayor peso tradicional. A las 17.00 horas se celebrará la misa solemne cantada por la coral Santa Eulalia, seguida de la procesión y la salve marítima, uno de los momentos más reconocibles y emotivos de estas fiestas. Ya desde la medianoche, DJ Shega y DJ Tori pondrán el cierre musical.

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La comisión quiere, además, seguir recuperando celebraciones y espera poner en marcha la fiesta de La Blanca el próximo 8 de septiembre.