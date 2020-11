La Asturias más desconectada: vivir sin cobertura en la era del covid

“Me pillas operativa de casualidad, porque vine a hacer la compra a Cangas de Onís, que si no el móvil no funciona”, cuenta al otro lado del aparato esta vecina que siempre lo fue de Avilés y, ahora, al acercarse el retiro, tiene casa en la localidad de Sellaño, donde ella y su marido quieren empadronarse. Pero les “echa para atrás” pensar en que si hay una urgencia, “un ponerse malo como ya nos ha pasado”, no haya forma de comunicarse para pedir ayuda.

Su preocupación la comparten la práctica totalidad de los pueblos del concejo, agravada desde que se desató la pandemia del covid-19, porque se trata de un municipio donde muchas veces no es posible ni llamar al 112. Saber de memoria los tres dígitos del número autonómico de emergencias sirve a menudo de poco en Ponga.

Hay zonas donde “hay algo de cobertura” de una u otra compañía, pero existen lugares, como el tramo de carretera desde el Balneario de Mestas hasta Sellaño, donde es imposible establecer conexión. “Más de una vez ha pasado en estos puntos que a alguien le ha podido caer una piedra del monte, que hubo algún accidente y hemos tenido que intentar llegar a otro pueblo, como Tameza”, para poder poner en marcha la asistencia necesaria, explica la alcaldesa, Marta Alonso.

La regidora conoce bien las dificultades de gestionar un territorio de lo que bien puede llamarse la Asturias “apagada”, que ve siempre limitadas sus posibilidades de progreso por falta de acceso a las redes de telecomunicaciones, pero más ahora, cuando muchos buscan en el mundo rural otra forma de vivir, más resguardada de la pandemia, más saludable.

"Tengo gente que quiere venir porque pueden teletrabajar, pero no cuaja porque no hay internet”, lamenta. “No puedo esperar cinco o seis años a que esto me lo arreglen, porque la gente se va a ir a otros sitios (...) Pintan la zona rural como la joya de la corona, pero las decisiones se toman en los despachos donde no hay conocimiento de nuestra realidad”, subraya, también en referencia a que Ponga quedó excluida del Programa estatal de Extensión de Banda Ancha (PEBA) .

A principios de octubre, el Principado realizó un cribado masivo en el municipio para evitar la propagación del coronavirus. “No pudimos contactar con los vecinos que tenían que bajar a hacer la prueba, y en cada pueblo tuvimos que recurrir al alcalde de barrio yendo a avisarlo, para que luego él fuera casa por casa diciendo uno a uno cuándo tenían la cita. Tampoco hubo forma de descargar los volantes , los papeles que era necesario cubrir para identificar a cada vecino, porque no había cobertura suficiente. Tuvieron que imprimirlos fuera y traerlos en un taxi”, explica la Alcaldesa, que habla, además, de las dificultades que el coronavirus ha añadido a la gestión de los servicios municipales. “La ayuda a domicilio se limita a lo más básico para evitar contactos y contagios. Pero hay personas que no tienen teléfono fijo, y sin cobertura de móvil tenemos que ir cada día, tocar a la puerta y preguntar desde fuera si están bien o necesitan algo. Así estamos”, concluye Alonso, que afirma que va a seguir “peleando y luchando para que mis vecinos tengan lo que tienen que tener, que son infraestructuras acordes al siglo XXI, que no tienen por qué vivir como hace 60 años”.

Los servicios municipales han sufrido una sobrecarga importante por la crisis sanitaria. El curso pasado, cuando a partir de marzo se decretó el confinamiento y se suspendieron las clases presenciales, los trabajadores del Ayuntamiento tuvieron que hacerse cargo de la situación. Se pasaron lo que restaba de curso imprimiendo en el Consistorio los deberes de todos los niños del municipio, pues en los domicilios los problemas de cobertura, además de la falta de equipos informáticos en algún caso, no permitían ni la descarga de las tareas que deberían haberse enviado online ni su vuelta posterior a manos de los profesores.

Esta situación la vivió Ricardo Herrero, con tres hijos –Marta, de 16 años, Alberto, de 12, y Candela, de 8–. Junto a su mujer, Conchi Castilla, regenta en la localidad pongueta de Abiegos el bar-tienda El Cascayu. Este padre de familia reconoce que ellos están en mejor situación que otros vecinos, pues tienen más próxima una antena de telefonía y “cogen cobertura”. Pero no es lo que le sucede a buena parte de las familias del concejo. El Consistorio está intentando que el Principado dote a todos los hogares de los medios necesarios para la educación a distancia por si esta modalidad vuelve a ser necesaria.

En tiempos de pandemia, las tareas escolares también se complican en pueblos situados en el otro extremo de Asturias, en el Occidente. En La Peral, en Somiedo, los vecinos lamentan la dificultad en el acceso a internet. “Si no tienen en casa, los hay que llevar a la Pola para coger la señal”, explican.

La actividad cotidiana sin buenas conexiones pone pone a prueba la paciencia de sus habitantes cada día: solo pueden hacer y recibir llamadas con los teléfonos fijos, y lograr que funcione internet depende del wifi, que solo está operativo en el interior de las viviendas ya que, debido al ancho de los muros de piedra de las casas, la señal no sale fuera. “No tenemos ni señal móvil ni de internet, y para buscar cobertura tienes que ir a un alto del pueblo. Es triste que estamos implantando el 5G y aquí no tengamos ni cobertura”, dice Óscar Feito.

En la localidad recogieron firmas y las llevaron al Principado, y el año pasado les dijeron que se instalaría cerca un repetidor, pero aún no lo han visto. “Esto es tercermundista”, explica María Dolores García. “Estoy amargadísima, porque si tengo una urgencia, se me va la luz de casa y no funciona el fijo, ¿cómo llamo a emergencias?”, añade.

La Peral, además de ganadero, es lugar turístico y cuenta con alojamientos y un bar. En el negocio hostelero, Iván Rodríguez se las ve y se las desea para mantener activa la señal wifi que le permite los cobros con datáfono, más frecuentes desde el inicio de la pandemia: “Si los clientes están en la terraza ,tienen que entrar dentro para pagar porque fuera no da señal”, dice.

La escasa distancia geográfica del centro de la región no evita que dos localidades de Candamo, La Rebollada y Reznera, compartan problemas similares. La cobertura de teléfono e internet es inexistente. “La mayoría es gente mayor, y si salen a dar un paseo y se caen, no pueden llamar por teléfono”, señala Sole Fernández, vecina de Reznera.

Destaca que ambos pueblos están a escasos 20 minutos de Avilés, pero el aislamiento no se mide hoy en kilómetros, sino en velocidad de acceso a redes de telecomunicaciones: “La cobertura va por zonas, pero en La Rebollada están totalmente incomunicados”.

Sin red y sin línea móvil: el régimen “0,0” tecnológico asturiano

Inés Gago

Hay una línea imaginaria pero imperceptible que divide Asturias. Es la brecha digital, que distingue entre los que tienen acceso a internet y los que no. Aún hay más: no es solo el acceso a internet, sino también lugares donde el móvil pierde su función primordial, comunicar, y queda como un mero accesorio para hacer fotos. Según los datos del año pasado del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Pendones (Caso) Lendepeña (Valdés) y Viboli (Ponga) son lugares “0,0”: cero cobertura, cero internet. La situación no mejora en Tuiza de Arriba y Tuiza de Abajo, en Lena. De hecho, quien duerme en el refugio del Meicín sabe que el único lugar para notificar a sus contactos cercanos que se encuentra bien es subido a unas rocas cercanas. Ni tampoco en Villa de Sub (Teverga), en La Cebedal de Tineo, en L’Abedul, Las Estacas y Valvona, en Belmonte, o en Pojos, Villayón. No son las únicas: un total de 44 localidades de la región tienen una cobertura muy deficiente o nula –es decir, que no se puede ni hablar por teléfono–, siendo Caso, Somiedo y Belmonte los tres concejos más afectados.

Y sin mencionar el acceso a internet. El concepto de brecha digital se refiere a la desigualdad producida por el acceso a las nuevas tecnologías y a internet; a la imposibilidad de realizar un acto tan simple como una búsqueda en Google. Se puede comprender en un sentido restrictivo, como la falta de infraestructuras –lo que ocurre en estas localidades asturianas que están fuera de cobertura–, o en uno amplio, como la falta de alfabetización digital, es decir, no saber cómo realizar la búsqueda en Google. Lo primero conduce a lo segundo, y viceversa, como un ciclo que se retroalimenta con numerosas consecuencias: aislamiento social, imposibilidad de innovación… En Caso, por ejemplo, alrededor de un 12 por ciento de la población no dispone casi de cobertura. Tienen las conversaciones telefónicas prácticamente vetadas. El número se reduce en Somiedo y Belmonte, con un 7 y un 8 por ciento, respectivamente, pero no por ello menos preocupante, teniendo en cuenta que a Asturias llegó el teléfono por primera vez hace más de una centuria, en 1888, y que los dispositivos portátiles comenzaron a utilizarse ya en la década de los ochenta del pasado siglo, hace alrededor de cuarenta años. A día de hoy, por ejemplo, en Bulnes, uno de los veinte pueblos “más sorprendentes de Europa”, solo hay cobertura en un 33 por ciento de la localidad y conexión a internet –lenta, que no facilita ni una reunión por Zoom– en un 15 por ciento: hay menos del 50 por ciento de posibilidades de subir satisfactoriamente una foto a una red social en directo. O enviarla por Whatsapp.

O incluso llamar por teléfono para describir el paisaje. Además, según los mismos datos ministeriales, hay en Asturias 5.000 lugares de las llamadas “zonas blancas”, territorios donde no es posible conectarse a la red, o, si existen las condiciones de hacerlo, el servicio no es de calidad; la velocidad de transmisión de datos es inferior a 30 megabytes por segundo. Esto afecta a alrededor del 15 por ciento de la población de la región, concejos rurales en su mayoría. Esta deficiencia, como informó LA NUEVA ESPAÑA el pasado marzo, tiene intención de solventarse a lo largo de este año, tras la “pausa” en las obras por el covid-19. Los nombres de los que están incomunicados coinciden: Caso, el concejo con menos cobertura, es una zona blanca en su totalidad. También lo son Degaña, Ibias, Santa Eulalia de Oscos, Illano, Villayón, Proaza, Ponga y Peñamellera Alta. Pero Teverga, Quirós, Illas, Nava, Las Regueras o Amieva no se quedan muy atrás: el color blanco ocupa un 80 por ciento de su mapa. En total, en este mapa de zonas blanca se incluyen 3.464 núcleos donde la conexión a internet es deficiente, lo que impide a más de 200.000 ciudadanos –según los últimos datos recogidos por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital– un correcto desarrollo en la “nueva normalidad” tecnológica actual. Es decir, 200.000 ciudadanos aislados.