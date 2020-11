La felicidad está en los otros

Rubén Darío, que pasaba de la tormenta al júbilo, exclama: dichoso el árbol apenas sensitivo, más la piedra porque ella ya no siente, pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo, ni mayor pesadumbre que la vida consciente. No hace falta ir tan lejos en el árbol evolutivo. Es difícil imaginar a una vaca, paciente y concentrada en su lento ramoneo, preguntándose qué es la vida, para qué vive. Eso lo hacemos, creo, solo los seres humanos. Y buscamos respuestas en la religión o en los sabios. Quizás haya sido Sócrates el primero en explorar ese terreno. Hasta entonces se concentraban en explicar el mundo. Sócrates, al ser humano. “Las cosas adquieren su plenitud cuando cumplen su función: el cuchillo, cortar”, dice, aproximadamente, Aristóteles. Y se pregunta cuál es la del ser humano. En síntesis, la “eudaimonía” o excelencia del espíritu, el “daimon”. Pero no es tan simple. El ser humano, nos dice, tiene tres funciones: la básica, que es nutrirse, crecer y reproducirse; la segunda, la sensitiva y apetitiva, común a todos los animales, y, finalmente, la pensante, solo del humano. Y mientras la primera función se satisface con vivir y el alma sensitiva con los placeres, cómo lo hace la pensante. Con ella debemos decidir bien. Pero no ofrece criterio o ni otra regla que la de la mesura, lo de en medio la virtud. Y nos remite a los sabios para obtener guía y consejo; él es uno de ellos. Sus consejos siguen vigentes, lo mismo que los de Séneca o los de Epicuro, por mencionar dos escuelas que coinciden en que el ser humano alcanza la plenitud cuando desarrolla su potencia, su ser interior. Pero qué pruebas tenemos de eso. Aceptar esos consejos es como si los científicos diseñaran un medicamento o una vacuna y sin más pruebas que la lógica biológica y lo sacaran al mercado. No, no lo aceptamos porque sabemos que la deducción falla mucho. Tanto que el 90% de los fármacos no llegan al mercado. Fármacos que pasaron la prueba de fuego del laboratorio pero fracasaron cuando se les pidió que eso que sabían hacer allí lo hicieran en el cuerpo humano. En los últimos años se ha desarrollado lo que se llama la ciencia de la felicidad. Pretende someter a experimentos las hipótesis. Y, de manera reducida, hay una analogía entre la teoría aristotélica y la que resulta de la ciencia. Como aquella, considera tres niveles, o pilares. Hay una felicidad que nace del estímulo de nuestros sentidos, la llamaríamos hedonista. El segundo está muy de moda: estar en el momento, fluir con las cosas. Como las vacas, tan concentradas en la tarea. Es curioso cómo disfrutamos cuando observamos a una persona absorbida por su trabajo. Son quizás activaciones de las neuronas espejo. Lo que interesa es que el que realiza la tarea, ajeno a sí mismo y al mundo y a la vez intensamente él mismo, los estudios demuestran que son más felices. La tercera pata, que los psicólogos comprueban mediante estudios poblacionales, que sustenta la felicidad tiene que ver con el desarrollo personal, y, en concreto, con el social. Las personas que tienen más relaciones sociales, más interacciones con los otros, sobre todo si son positivas, son más felices. Y no hace falta que sean profundas, íntimas, duraderas, de confianza. Las casuales, la conversación en la cola, en el tren, el intercambio atento con el vendedor, son fuentes de felicidad, tal como nos dicen las investigaciones. Y, como en Aristóteles, no son los placeres sensitivos, ni las riquezas, ni siquiera el honor o la fama o la consecución de metas lo que da más felicidad, sino el ser con los otros y para los otros. Lo que más me interesa de esta concepción de la arquitectura de la felicidad es su encaje en la evolución, o en la biología. El primer nivel coincide con la función primaria, que es el mantenimiento de la vida: comer, beber, procrear. Sería cultivar el cuerpo, y en ello se incluye otros placeres que producen emociones. El segundo pilar, tan de moda hoy con la meditación, demuestra que tenemos esa facultad y que ejercerla nos otorga un premio. Como si cumpliéramos con un instinto cuya función sería estimularnos a poner todo nuestro ser en lo que se hace para así lograr los mejores resultados. Sea la planificación o la ejecución del acto. Pero el más intrigante es el tercero, aquí centrado en el desarrollo de la sociabilidad. Quizá se esté así cumpliendo con uno de los instintos más importantes y poderosos en el ser humano. Si existimos como especie es por la capacidad de unirnos para resistir las agresiones del medio. Individualmente somos muy débiles. Parece que inscrita en nuestros genes se encuentre la tendencia a la sociabilidad, y esa es nuestra mejor arma de supervivencia. Y, como cualquier instinto, al verificarlo obtenemos una satisfacción: somos más felices. En resumen, esos hilos que tejemos cuando estamos entre los otros, y con otros, nos fortalecen y nos llevan a la “eudaimonía”.