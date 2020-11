Así leían los asturianos en el siglo XIX

¿Qué leía el común de los mortales en el siglo XIX? “En la primera mitad del siglo XIX todavía eran las clases tradicionalmente lectoras –es decir los religiosos, la nobleza, los políticos y burócratas, los profesionales y el mundo de la enseñanza–, las principales consumidoras de libros; habrá que esperar a la segunda mitad de la centuria, una vez asentado el Régimen Liberal, cuando irrumpen otras capas sociales en el panorama lector. Los denominados “propietarios” de residencia urbana –individuos sin unos intereses profesionales predeterminados–, coparán los mayores porcentajes de los distintos colectivos consumidores de libros. En cuanto a sus preferencias bibliográficas, además de la religión, que irá disminuyendo su volumen a partir del último tercio del siglo, tomará fuerza la narrativa de ficción contemporánea; principalmente la novela, y se sumará la producción histórica, política y legislativa asociada al liberalismo. Proliferarán las historias nacionales y los episodios relativos a la guerra de la Independencia… Incluso los textos en francés alcanzan una posición notable”.

¿Cuáles eran las bibliotecas mejor surtidas y más importantes? “Por lo general, el alto clero, la nobleza, los políticos y los profesionales; sobretodo, abogados y hombres de ciencia, fueron los grupos que acumularon las librerías más voluminosas. Es lógico, puesto que el libro para ellos era parte fundamental de su aprendizaje e instrumento de trabajo y ministerio de la Iglesia. La nobleza, por su parte, fue reuniendo generación tras generación y a través de las sucesivas herencias unos fondos bibliográficos que les otorgaba un toque de distinción como estamento garante de la cultura”.

¿El libro se consideraba un bien menor dentro de los testamentos? “Por lo común fueron los religiosos los que solían dar en sus disposiciones testamentarias unos destinos concretos a sus libros. Era muy habitual que los donaran a ciertos sobrinos en caso de que se hicieran sacerdotes, o al Seminario de la provincia para que sirvieran de base en la instrucción religiosa. Con una incidencia menor, he encontrado en mi investigación ciertos testamentos de seglares que ordenaban unos repartos determinados para sus libros. Su mayor deseo es que no salieran del ámbito familiar, intentando además no atomizar demasiado sus bibliotecas. Pero también he recogido otros ejemplos en los que la partida de las lecturas fue destinada a su venta en almoneda o como pago de deudas y gastos de notaría”.

¿Había casos de gente humilde que poseyera libros o era más bien propio de la clase media? “Lo más habitual era que las clases medias incluyesen algunos libros entre sus bienes muebles, con unas bibliotecas medias de entre 20 y 50 títulos, aunque también acumularon ciertas colecciones bibliográficas de cierta entidad, llegando al caso de unos propietarios de Oviedo que alcanzaron a reunir más de 100 títulos en su domicilio. Las clases populares, por su parte, reunieron unas magras partidas de libros caracterizadas por la escasez de volúmenes, que en el mejor de los casos alcanzaba la media docena de ejemplares. Llegando al caso superlativo de un artesano, calificado como ‘pobre’ en su documento que aportaba un libro de religión entre sus haberes”.

A falta de medios de comunicación audiovisuales, ¿la lectura influía en el pensamiento y la mentalidad de los asturianos? “Yo creo que sí; de hecho es uno de los puntos que he tratado de desarrollar. Es decir, de qué modo influyeron las lecturas en los esquemas mentales de los asturianos decimonónicos. A tenor de los contenidos de sus bibliotecas se podría concluir que la mentalidad del asturiano medio de la época bascularía entre la moral dieciochesca de los primeras décadas del siglo y el doctrinarismo liberal imperante en los tramos finales, con una evolución que se fue fraguando al calor de los acontecimientos socioculturales. Asimismo, he intentado rastrear esta cuestión en las lecturas de los religiosos y de qué manera tratarían de traspasarlas a los feligreses. En este sentido, creo que el clero asturiano tendría una posición conservadora cercana al Antiguo Régimen, con textos apologéticos y solamente he encontrado algunos representantes de las altas instancias de la Iglesia que se rodearon de lecturas más aperturistas”.

¿Hubo algo parecido al “J’acusse” de Zola en cuanto a resonancia pública? “Con una implicación directa en alguna cuestión candente de la política española, no, pero sí he recogido alguna obra de Zola entre las lecturas de un indiano y en la interesantísima oferta de los años finiseculares de la librería Martínez de Oviedo”.

¿Había criterios comunes a la hora de repartir las bibliotecas a partir de los testamentos? “La norma que he observado en la mayoría de los testamentos era un sentimiento general de que los libros no salieran del ámbito familiar, aunque en ocasiones también fueron ciertas instituciones religiosas y culturales las destinatarias de sus colecciones bibliográficas; a lo que añadir la costumbre de que los albaceas testamentarios podían elegir un libro que fuera de su agrado”.

¿Las hijas tenían prioridad para heredar los libros? “A partir de la costumbre de no disgregar demasiado las bibliotecas de los asturianos del siglo XIX, los hijos eran los principales destinatarios de las lecturas de sus progenitores. En muchas ocasiones como únicos herederos de los volúmenes, y cuando éstos se repartían, por lo común las hijas recibían menos ejemplares y además los lotes estaban confeccionados con sus connotaciones de género; algo, por otra parte nada extraño en la época. De hecho, en el testamento del abogado residente en Cangas de Tineo, Menendo Valledor (1892), se relata: ‘Lego (a sus dos hijos, Rogelio y Gonzalo) los libros de mi biblioteca, por mitad, pero reservando para sus hermanas solteras aquellos que puedan serles útiles para su recreo, su instrucción con arreglo a sus hábitos y su clase y para sus devociones. Prohibo a unos y otras que los vendan: estimo en mucho mis libros por que fueron y están siendo, aunque mudos, mis más leales y constantes amigos, y quiero, por tanto, que solo mis hijos los posean…’”

¿Cuál era la localización de los libros en las viviendas? “Una cuestión que hay que tener en cuenta es que tradicionalmente la lectura era una actividad que se realizaba de modo colectivo y en voz alta. El siglo XIX introduce la lectura silenciosa e individual, al aumentar el índice de alfabetización, la reducción del precio de los libros, merced a la mecanización del sector, y la disminución del tamaño de los volúmenes. A partir de esta práctica, los libros pasaron de ubicarse en los lugares comunes de las viviendas, a localizarse en dependencias privadas y más íntimas. El despacho será el lugar habitual de los libros del cabeza de familia, mientras que las salitas, las solanas y los gabinetes, por lo general, acogerán las lecturas femeninas”.

¿Cuál era el sistema de compra habitual de los libros? “En el siglo XIX funcionaron ciertas librerías surtidas en Asturias, y concretamente en Oviedo la librería Martínez, se sabe que se proveía de los libreros nacionales y extranjeros especializados, atendiendo las demandas de sus clientes. Los gabinetes de lectura proliferaron hasta los años 70 con una demanda considerable. Éstos estaban asociados a los comercios libreros y por una módica cantidad permitían tomar prestados los libros de la elección del cliente”.

¿Las bibliotecas contaban mucho en la vida cotidiana de las personas? “Una de las principales actividades de ocio de la sociedad decimonónica era, sin duda, la lectura; a la que se van acercando los nuevos estratos sociales surgidos de la sociedad liberal. Incluso las escenas de lectura femenina que ofrece la pintura costumbrista son abundantes, y no es nada extraño que en los retratos masculinos aparezca una librería de fondo o el personaje con un libro en la mano. Estas cuestiones que reflejan las mentalidades de una sociedad transparentan un acercamiento y apego general a la lectura”.

¿La religión copaba la mayor parte? “Si hacemos un balance de todo el siglo XIX, rotundamente sí, aunque conviene advertir que su incidencia va a ir decayendo a lo largo de la centuria. Así y todo, el porcentaje de documentos en los que en mayor o menor medida está inserta la religión alcanza en Asturias un 89%; porcentaje muy alto si se compara por ejemplo con los datos de Madrid o no digamos de París”.

¿Qué libros prohibidos fueron llegando y a qué manos? “Los libros prohibidos se encuentran diseminados entre muchos repertorios. De hecho en un documento se indica que su titular está esperando que aparezca actualizado el Índice de libros prohibidos para comprobar que los ejemplares que ha traído del extranjero son aptos para su lectura. Hay que tener en cuenta que las disposiciones de la Iglesia contra ciertos textos abarcaban tanto los relatos que podrían considerarse contrarios a la moral católica como la producción política asociada al liberalismo. Sin embargo a lo largo del siglo, la posición de la Iglesia fue basculando hacia una tolerancia con el Nuevo Régimen y el ciudadano medio fue comprobando que religión y liberalismo era compatibles. La misma población religiosa acumuló libros prohibidos entre sus lecturas, para la cual tenían un permiso especial y tuvieron mucho cuidado en que no cayesen en manos inapropiadas”.

¿Algún género fue decisivo para cambiar las cosas? “Desde el Estado liberal fue permanente –aunque no siempre surtió sus efectos debido a múltiples carencias en su aplicación– el empuje dado a la tarea de alfabetizar e instruir a los ciudadanos del siglo XIX, en un intento interesado de divulgar el ideario del nuevo Régimen liberal. En cuanto a la literatura, la discusión de la novela como género burgués por antonomasia, se impuso paulatinamente a la vieja moral dieciochesca”.

¿Qué bibliotecas privadas que pudo visitar la impresionaron más? “Desde muy joven me han atraído los libros antiguos y la oportunidad de revisarlos, tocarlos, admirar sus cuidadas encuadernaciones, los papeles de aguas que cubrían las partes interiores de las cubiertas o las ilustraciones han sido siempre un objeto de fascinación. Y algunas familias e instituciones me abrieron sus puertas muy generosamente y de todas ellas tengo un recuerdo delicioso. La biblioteca de la familia Vega de Anzo en Santa Julita, Grado, es quizá la biblioteca muy surtida de las que he podido revisar, con un importante repertorio de temas americanos, dado que su primer propietario, Emilio Martín González del Valle marqués de la Vega de Anzo, fue un personaje muy vinculado con Cuba, de donde llegó a ser diputado en las Cortes españolas”.

¿Se han perdido muchos documentos fundamentales? “La información que he recogido en los documentos tiene un carácter parcial; es decir no ha sido posible rastrear los libros de todos los lectores asturianos en el ámbito doméstico –tarea por otro lado imposible de realizar–, por lo que la muestra seleccionada de 670 repertorios de libros constituye un porcentaje muy pequeño del balance total de bibliotecas asturianas. Sin embargo, está representada la diversidad socioprofesional del siglo XIX: religiosos, nobleza, políticos y burócratas, militares, profesionales, propietarios de residencia urbana y rural, indianos, comerciantes e industriales; incluso las capas populares formadas por los artesanos y los labradores. Las conclusiones a las que he llegado, aunque con una base fundada, no dejan de tener un carácter aproximado ante la posible aparición de otras fuentes que demuestren lo contrario”.

¿Feijoo y Jovellanos fueron autores de best sellers para la época? “El pensamiento de Feijoo fue fundamental en el siglo XVIII. Una vez entrado el siglo XIX, la ideología predominante ya no iba por esos cauces. La asturianía de Feijoo y Jovellanos pudo influir en la pervivencia de estos autores entre los libros pero además hay que tener en cuenta que una biblioteca se forma a lo largo de una vida y aun una parte de los fondos puede provenir de alguna herencia. Sin desdeñar la importancia cultural que tuvieron estos autores. Por unos motivos u otros, el caso es que su presencia en las lecturas de los asturianos ha sido muy recurrente”.

¿América importaba mucho? “América y la emigración a aquel continente fue algo fundamental en nuestra región. Es lógica la curiosidad que en los asturianos suscitaban aquellas tierras. Además no podemos olvidar los episodios de las independencias de los territorios americanos acaecidos en el siglo XIX; y no digamos los acontecimientos en Cuba… fueron temas candentes no solo en nuestra región sino en todo el territorio nacional. Los indianos, los militares o “’el común de los asturianos’ eran proclives a la información americana”.

¿La novela romántica francesa o los folletines tenían muchos seguidores, sobre todo entre las mujeres? “Efectivamente, la novela romántica, más o menos famosa o que ha llegado hasta nuestros días como una literatura reconocida –los extranjeros Walter Scott, Dumas, Victor Hugo, Chateuabriand…– o los nacionales entre los que destaca el prolífico Fernández y González o Pérez Escrich, u otras obras que no han resistido el paso del tiempo con títulos tan sugerentes en lo truculento como ‘Un drama sangriento’, ‘La maldición de una madre’… han sido recurrentes en las bibliotecas asturianas. En mayor o menor medida, casi todos los repertorios incluían alguna novela o folletín”.

¿Hubo casos de mujeres que enriquecieron la biblioteca heredada? “Aunque no ha sido fácil detectar las lecturas de las mujeres dentro de una colección bibliográfica familiar, sí he encontrado el caso paradigmático de Matilde Cañedo (1884), viuda de Carlos Merás e hija del Conde de Agüera. Esta señora siguió aumentando sus lecturas después de la muerte de su marido (1875), incluso a un rimo mayor. Su listado de libros es muy interesante… y acoge las novedades del momento”.

Llegaban muchos libros en francés. ¿Por qué? El francés era la lengua diplomática y la que aportaba un toque de distinción a la vida decimonónica.

¿La iglesia y el Estado liberal tenían miedo que una mente “débil” pudiera sufrir como Madame Bovary y se imaginase un mundo que perturbase la línea recta? “La preocupación que desde las instancias de la Iglesia y del Estado español ante la posible influencia ‘malévola’ de ciertas lecturas es conocida y para ilustrarla las reflexiones de otros estudiosos de la lectura apuntan al peligro que suponía la lectura silenciosa en cuanto a la relación íntima con el texto. Esta práctica era especialmente sensible a unas emociones que no quedaban delatadas y estaba expuesta a múltiples sugerencias que promovían la capacidad de imaginar y soñar. Esa fue la carga seductora de la novela”.

¿Había muchas “Regentas” en las bibliotecas asturianas? ¿Fue un best seller o una obra mal vista? “Para empezar, ‘La Regenta’ se editó en Barcelona en los años 80 del siglo XIX, y tardó un tiempo a darse a conocer en nuestra región. Por lo demás la trama se consideró escandalosa; incluso en el documento de la librería Martínez, una de las mejor surtidas del Oviedo decimonónico, son escasas las solicitudes de esa obra. Y en los documentos no la he visto inscrita, aunque evidentemente se ofrecía y se demandó pero yo no la he detectado. No hay que olvidar que existían otros cauces de lectura.

¿Había distintas escalas de calidad en la edición de libros? “Por la información que ha llegado a mis manos, la descripción de los libros que aportan los documentos manejados no es muy generosa. Por lo común se limitan a inscribir el título de la obra y el nombre del autor y a continuación el precio de tasación. Pero sí que hay excepciones en las que se ha detallado el material de la encuadernación, si tenía broches, incrustaciones de nácar… llegando a darse el caso de alguna partida de alhajas en la que se incorporaron algunos libros”.