Profesor en Francia: cuando dar clase resulta mortal

El terror yihadista ha dejado consternados a una mayoría de franceses, pero especialmente a los profesores, por el caso de Samuel Paty y sus consecuencias sobre la labor docente. Uno de esos profesores es el asturiano Alfonso Zapico, Premio Nacional de Cómic y autor de obras ya imprescindibles como “La balada del Norte”, sobre la Revolución de Octubre de 1934 en Asturias. Zapico reside en Angulema (Francia), donde imparte clases de español. “El lunes (por mañana) tenemos una reunión para hablar con los alumnos y hacer un homenaje a Samuel Paty, el profesor de Historia asesinado en París. ¿Y en ese homenaje qué les digo a mis alumnos de los atentados del jueves en Niza?”, reflexiona.

Los estudiantes franceses han tenido dos semanas de vacaciones, pero ahora vuelven a las aulas con un ambiente muy convulso. El cuchillo radical puede reaparecer en cualquier momento. Y, además, cómo explicarles lo que está pasando. No están las cosas para bromas. “Los profesores preguntamos a los directores de los colegios qué hacemos con el temario de Historia cuando nos toca hablar de la libertad de expresión, si hablamos de Paty y de Niza, o solo de Paty, o si cambiamos el temario. Y no saben qué respondernos”, explica Zapico en conversación telefónica con LA NUEVA ESPAÑA desde Angulema, en la Nueva Aquitania.

El dibujante de Blimea trabaja en el colegio de un pueblecito que se llama Mansle, está en el campo y hay muy poca inmigración, “por lo que yo no tengo mayores problemas”. Eso sí, aclara que, si diese clase en París o en otra gran ciudad con alumnado más sensible a ese tipo de cuestiones, “no me habría atrevido a proyectar en clase las caricaturas de Mahoma”. Paty lo hizo, pero en el contexto de una clase con alumnos de 4.º (13 años de edad) en la que trataba de impartir una lección sobre la libertad de expresión. Antes de mostrar esas imágenes indicó a los estudiantes musulmanes que podían salir del aula si se sentían ofendidos. Lo hizo dos días seguidos y ningún alumno salió.

Fueron los padres los que iniciaron la polémica fuera de las aulas y la llevaron a las redes sociales. Uno de ellos inició una campaña con varios vídeos que se convirtieron en virales. La Fiscalía francesa no tiene ninguna duda de que este fue el método para señalarlo, “mediante la reinterpretación de los hechos” usando las redes. Abdoullakh Anzorov, un checheno radicalizado, buscaba presas a través de Twitter y así encontró a Paty. Sabía su nombre, pero, como no conocía su rostro, hubo dos alumnos de 14 y 15 años que se lo identificaron a cambio de una cantidad que oscilaría entre los 300 y los 350 euros.

Alfonso Zapico sabe que el “caso Paty” pone a los docentes en Francia en una encrucijada. ¿Pueden hablar en el aula de la sangre que corre en las calles y del fanatismo que hay detrás? “Si nos cohibimos así, no estamos haciendo bien el trabajo que tenemos que hacer con los alumnos con los que más se necesita abrir ese debate”, afirma el dibujante y profesor de Blimea.

Zapico lo dice como defensor de la libertad de expresión y de la educación integral de sus alumnos. Pero no solo eso. Si calla, también están incumpliendo una obligación legal. “Cuando firmamos el contrato para ser profesor funcionario con el Ministerio de Educación nos comprometemos no solo a enseñar la materia, en mi caso Lengua Española, sino también a instruir a los alumnos en los valores de la República francesa”, explica Zapico. “Si no podemos hablar en clase de las caricaturas de Charlie Hebdo, no somos útiles, nos quedamos cojos en nuestro cometido de educar a los chavales”, explica.

Zapico no se siente en ningún caso amenazado porque “un profesor de Matemáticas o de Lengua en una zona rural no tiene miedo a hablar de todo esto”, pero “un profesor de Historia en un colegio o liceo en el extrarradio de París o de otra gran ciudad sí que tiene miedo”. Hay temor a las amenazas, que ya ha quedado claro que se cumplen, pero también al desamparo. “A veces los profesores se sienten muy solos y abandonados”, asegura Zapico. Y se sienten así porque “hay directores de centros que no quieren follones con padres de alumnos, inspectores que no quieren denuncias ni dosieres negativos, etcétera”, así que la mayoría de los profesores se sienten empujados, por omisión de socorro en caso necesario, “a no meterse en esos jardines”.

“Me agredieron los alumnos y me amenazaron los padres”

Vicente López Deltell

“Me han insultado, amenazado y agredido en clase. La dirección y la Inspección no apoyan al profesor”, lamenta Marta Antón, nombre ficticio de una docente ilicitana que trabaja en Perpiñán, quien asegura tener “miedo” tras la decapitación de Samuel Paty. “Decapitado en Francia un profesor que mostró caricaturas de Mahoma en sus clases”, “El maestro decapitado fue señalado por alumnos suyos a cambio de dinero”, “Ascienden a 27 los detenidos”, “El padre de una alumna y un islamista lanzaron un decreto religioso contra el profesor”. Son titulares de periódico tras el crimen del educador francés Samuel Paty. “Es como regresar al Medievo. No solo querían cortar su cabeza, sino su pensamiento. La vida del profesor de instituto en Francia es un sinvivir, y no creo que la decapitación cambie nada del sistema educativo”, asegura esta maestra de Español en Secundaria en Perpiñán, que añade: “Tengo mucho miedo, por mí y por mis hijas. Porque no solo me han agredido dos adolescentes, también me han amenazado sus padres”, asegura con la voz entrecortada. Estos días se encuentra en su Elche natal.

En Francia están de vacaciones, pero, además, “lo necesitaba”. Ella se encuentra de baja por una agresión que permite visualizar “cómo está la situación del sistema educativo francés”. Sus orígenes profesionales –Marta es periodista– le han ayudado a dar un paso “que nadie da en ese país. No se atreven a hablar, a denunciar, a decir lo que está pasando, porque no solo es el miedo a sufrir una agresión. Está también el rechazo de tus compañeros de trabajo, del director del centro, que no es maestro y que se juega el ascenso en la medida en que tiene más o menos expulsados o incidentes en su instituto. Incluso de la Inspección. Nadie nos defiende”, asegura Marta, cuyo caso ha saltado a la prensa internacional porque “soy la única que habla”. Hoy acude a una entrevista en su ciudad natal con una mascarilla que solo deja ver sus ojos. Es suficiente. En ellos se percibe perfectamente el calvario vivido. Lucen vidriosos, mojados, infinitos... mientras cuenta cómo aquella mañana “dos alumnos, de 15 años pero de 1,80 de estatura, me agredieron porque los expulsé de clase”. El caso es que “ya sabía con quién me la jugaba.

Llevo cinco años como profesora y nada más llegar a la profesión –a la que, por cierto, es muy fácil acceder porque nadie quiere ejercerla– desde la dirección del centro me dijeron que los primeros meses los dedicara a actuar como policía del aula, que no intentara enseñar, que me olvidara del programa”. La jornada del 1 de septiembre, la profesora ilicitana vivía un día normal de clase: “Se estaban riendo de mí, de mi acento al hablar francés, gritaban, daban golpes en la mesa porque no sé pronunciar bien Mohamed...”. Marta insiste en que no quiere demonizar ningún origen, raza ni religión. Lo repite durante la entrevista en varias ocasiones, pero aclara que “en este instituto la mayoría de los alumnos son franceses de origen magrebí. De quinta o sexta generación. Y me han insultado, amenazado y agredido varias veces, por lo que vivo atemorizada y ya no pienso volver nunca más”. Con todo el revuelo de la clase, Marta se dirigió a dos estudiantes y “les pedí que me dejaran dar clase. Siguieron. Los expulsé. Les dije que debían ir al despacho del jefe de estudios. Se negaron. Les dije, tajante: ‘Fuera, os vais de clase’. Y me dijeron, con mirada de odio y con tono despectivo, que les hablara con educación, que ya les estaba tocando los cojones”.

Entonces, la maestra pidió a una alumna que avisara al jefe de estudios y “fue cuando dijeron que se iban. Me puse en la puerta para cerrarla y que esperaran al profesor responsable y ya los tenía encima de mí, en la cara, sin darme la posibilidad de moverme. Uno me empujó del hombro para abrir la puerta. No le dejé. El otro se fue hacia atrás, donde hay otra puerta, y, de repente, apareció detrás de mí y empujó la puerta contra mí dándome un fuerte golpe en la espalda. Ya no pude resistir el forcejeo”. ¿Y qué paso, serían expulsados de inmediato? “No. Nada de eso. En Francia existe un movimiento que, traducido, significa ‘Que no suba la ola’, que todo se calme”. Entonces, ¿el director la apoyaría? “Tampoco. Ni la Academia de Montpelier, que es como la Inspección académica. De hecho, el director me dijo que yo estaba exagerando, que debía cambiar mi forma de dar clase porque son alumnos conflictivos y con un tipo de carácter diferente, que debía aceptar los insultos”. Como el máximo responsable del centro “dice que no toma las decisiones en caliente”, Marta tuvo que esperar varios días para saber la resolución del expediente: “Dos días de expulsión del centro por comportamiento irrespetuoso”. ¿Cómo? “Sí, sí, por eso. Y el director ni me informó de que se trataba de un accidente laboral por agresión en el centro de trabajo y de que la Administración debe darme protección jurídica”.

Visto lo visto, Marta tomó una decisión. Primero denunció los hechos ante la Policía “por agresión física –tiene una tendinitis en un brazo y varios golpes– y moral”. Y, después, “huir del instituto, dimito, no quiero saber nada de la enseñanza. El poder lo tienen los alumnos y sus familias, y los directores, que son administrativos, no profesores. Nadie quiere ser maestro en

Francia ni denunciar porque no tendrán apoyo. Los centros son guarderías de día para adolescentes que por las tardes están apostados cinco horas en una esquina para avisar si viene la Policía”. Cuando ocurrió el suceso, y “como marca el protocolo, llamé a los padres para hablar con ellos de lo sucedido. Me amenazaron. Me dijeron que debía habérmelo pensado mejor antes de expulsarlos. La madre de uno me llamó racista tres veces y se reía como si estuviera loca. Uno de los padres me dijo que él me iba a denunciar a mí antes de que yo lo hiciera”. Marta cree que en España “todavía es distinto porque el director es docente y defiende a sus compañeros. Mi director ni me contesta a los e-mails. Al poco de ocurrir la terrible decapitación de Samuel Paty le dije que si ahora sí cambiaría su calificación sobre lo que me ocurrió y consideraría que una agresión física es motivo de expulsión definitiva. Aún estoy esperando su respuesta”. El caso de esta ilicitana es uno de los cientos que ocurren a diario en Francia pero que nadie se atreve a denunciar”, señala mientras muestra en pantalla el periódico comarcal en el que se relata su historia y recibe, a la vez, una llamada de “The New York Times”.