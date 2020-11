El rostro humano de la comida

La pandemia encierra pero, al mismo tiempo, abre puertas por donde se cuela la curiosidad. Precisamente curioseando en las viejas videotecas he tenido la oportunidad de ver algunos de los mejores documentales sobre el vino y la comida de la RAI en la década de los cincuenta. Eran del novelista y cineasta Mario Soldati y encarnan mejor que cualquier otro trabajo la expresión más cautivadora de la nostalgia. Si la comida es ya de por sí evocadora, los italianos siempre han sabido encontrar en ella el recuerdo más entrañable de lo vivido por ellos mismos o sus antepasados. Cuando en Italia se aproximaba el boom desarrollista de los sesenta y los italianos empezaban a volcarse en el consumo tras la penuria de la posguerra, volvieron la vista atrás para descubrirse a sí mismos. Y allí estaba Soldati para recordarles que la buena comida era cosa de los abuelos. Desde entonces no hay nada como un plato para hacerles volver a sus raíces y añorar incluso lo que jamás llegaron a conocer personalmente pero se les ha transmitido durante generaciones. En Italia, la cercanía del producto, el llamado kilómetro cero no pertenece a una tendencia o moda, es fruto de una nostalgia desinhibida que les hace valorar más lo auténtico que lo moderno. Si es cierto que vivimos en el mejor de los mundos posibles, aunque cada vez son mayores las dudas, también está establecido que el mejor rincón de este mundo tiene forma de bota. Para todos los italianos, especialmente si han vivido en el extranjero, es una fuerte convicción.