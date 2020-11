Toda una vida en el Naranco. “Nací en el Naranco el 15 de abril de 1940. Me bauticé, comulgué y me casé en San Miguel de Lillo. Era zona rural, prao de aquí (Casa Lobato) a la plaza de América. Mi abuelo José y mi padre, Enrique, tenían un comercio mixto y vaquería con vaques, gochos, pites, pero eso estaba al margen. En el negocio igual te comprabas un traje de mahón que te comías un buen bacalao a la vizcaína. Esto era el punto de encuentro de todos los pueblos del Naranco. Los vecinos bajaban a la ciudad y esto era el paradero. De aquella, cuando yo era guaje, había carreteros y a las cinco de la mañana paraban aquí a tomar un orujo para calentar. Yo viví los años de la fame y el estraperlo, había unas necesidades tremendas. En el estanco el tabaco se vendía por cupo y había gente que no fumaba y se apuntaba como fumador para comprarlo y estraperlarlo. Nosotros no pasamos hambre, pero sí otras necesidades. El negocio lo fundó mi abuelo en 1898. Vino de la Guerra de Cuba y como condecoración le dieron el estanco, luego lo convirtió en negocio mixto y fue creciendo”.

Estudias y trabajas. “Estudié en el Loyola, en los escolapios del Naranco, y la Academia Ojanguren, en Matemático Pedrayes, de allí salió gente muy competente. Estudié cultura general y contabilidad, lo que podría ser la Escuela de Comercio. Pero también había que trabajar. Yo nací entre botellas y de aquella no había vacaciones, ni descansos, ni nada, era trabajar, trabajar y trabajar. Había que estudiar y luego trabajar. Era una lucha constante. Eran tiempos difíciles y estudiaba quien podía económicamente. Recuerdo a mis padres, que les costaba mucho trabajo pagar cuando llegaba la cuota del colegio. En verano bajábamos a Oviedo a por hielo y lo subíamos en un carretillo. Eran tiempos muy sacrificaos. No había ni teléfonos ni nada. Por eso digo que muchos de los que se quejan ahora no saben lo que tienen. Los paisanos del Naranco enfriaban la sidra con lo segao. Ponían unas cuantas botellas de sidra en el prao y encima echaban lo segao pa que enfrescaran. La sidra de aquella costaba 50 céntimos la botella. Trabajábamos mucho, pero éramos guajes y también encontrábamos tiempo para jugar. Jugábamos a los banzones (canicas), a las chapas y a la pelota, claro. Salíamos de clase y nos poníamos a jugar a la pelota en los praos o en la carretera, hasta que llegaba el guardia, que andaba en bicicleta, y salíamos corriendo. Aquí, en el Naranco, jugábamos en la carretera, en la vieja, que no es la que hay ahora. Armamos alguna, pero nada importante. Eso de críos, de chavales seguíamos jugando al fútbol, pero también íbamos a las fiestas de los pueblos, a Fitoria, a Ules, a San Claudio y hasta a Llanera, íbamos andando por el monte, cruzábamos el Naranco entero. A mi mujer, Merche, la conocí en el baile de Las Delicias. Era un baile muy grande. En Lobato también hacíamos bailes, pero lo de Las Delicias era muy grande. Estaba aquí al lado. Era de las Salesas, pero en la guerra se convirtió en hospital militar y luego fue baile. Nosotros compramos el negocio y lo tuvimos una temporada. Nos casamos en el 63 en San Miguel de Lillo e hicimos la boda en Colloto, en el bar Nora, eran amigos y yo no quería hacerlo en casa por no poner a trabajar a la familia. Volviendo a la juventud. Oviedo empezaba en la plaza de América, y para ir a la Academia Ojanguren, en Matemático Pedrayes, íbamos por los praos. En las verbenas, el día grande te echaban a las tres de la mañana. Bueno, no te echaban, llegaba la Guardia Civil y allí no quedaba ni Cristo. Cuando acabé en la Academia Ojanguren me apunté en el Colegio de Odontólogos. Me gustaba mucho la Medicina, me llamaba mucho la atención, pero no había medios, así que me hice protésico dental. Luego surgió la oportunidad de hacerme odontólogo, pero ya no pude. Estaba muy bien situado en el tema de la prótesis dental, pero me llamó mi padre para hacerme cargo del negocio”.

Enrique y Regina. “Mis padres eran unos luchadores. Su palabra iba a misa. Mi padre, Enrique, era un paisano de mucho carácter, pero auténtico. Ellos fueron los que empezaron a reconstruir Casa Lobato. En la Guerra Civil quedó todo destruido. Aquí estaba la Guardia Civil y arriba, en el monte, los rojos, o republicanos, o como los quieras llamar. Hubo un bombardeo y todo esto quedó destruido. Mis abuelos tuvieron que marchar porque aquí no quedaba nada. Durante la Guerra en el Naranco era terrible, se cruzaban todos los tiroteos, aquí, en lo que llamaban “la casa negra”, hubo una batalla campal, luego estuvo lo de la loma de Pando. Esto fue muy duro. Mis padres tiraron por ello. La verdadera artífice de todo esto fue mi madre, que era la cocinera, lo que entonces llamaban guisanderas. Mi padre trabajaba en la Fábrica de Armas de La Vega y con ese salario y mucho sacrificio consiguieron reconstruir Casa Lobato y levantar todo esto. Fue mucho sacrificio. En aquellos años, por los 50 y 60, el Naranco era una auténtica romería, a la playa iba el que podía, casi nadie. Lobato era un auténtico merendero. La gente venía con su comida y pedían la bebida. También los había que comían de restaurante, pero aquello ya era un lujo. La comida era un buen jamón, un buen lomo, menestra, carne gobernada, el buen pollo. Eso era lo que pedía la gente. Se vendía mucha sidra, pero también gaseosa, sifón y “media y media”, que era media botella de vino y media de casera. Yo era un neñu, pero tenía bastante conocimiento de lo que ocurría. Había mucha gente, pero por Dios, que no vuelva esa etapa, la del racionamiento de pan, de la leche, había mucha miseria. También nosotros teníamos problemas para conseguir el producto, había estraperlo de tabaco, de aceite, azúcar... Los que realmente no tenían esas necesidades de comida, que tendrían otras, no cabe duda, eran los agricultores, pero en la ciudad había mucha necesidad. Mis padres lucharon contra todo eso”.

Al frente del negocio. “La idea es que fuese un hermano mío quien se hiciese cargo de esto, pero por una suerte de razones estuvo solo un tiempo y luego me llamó mi padre para que lo cogiese yo. Fue cuando estaba pensando en hacer Odontología. Lo comenté con mi mujer y ella me dijo que me apoyaría en todo. Creo que yo no era el más indicado para seguir con este negocio. No me veía capaz, no sé, lo hice más por sentimiento que por egoísmo. Cuando me llamó mi padre pensé, bueno, vamos a seguir con este negocio y vamos ver qué se puede hacer, y así fue, tiré y tiré, trabajando mucho. Y eso que al principio no estaba yo muy entusiasmado, me gustaba más lo otro, la prótesis dental y la odontología, pero bueno, fueron las circunstancias. Naciste aquí, viviste de este negocio y pensar que se iba a cerrar... eso te empuja a poner tu granito de arena para que no cerrase”.

Primeros años como hostelero. “Lo primero que me planteé fue ir actualizando el negocio. A los diez años ya hice una reforma importante. El negocio funcionaba bien, ya se daban bastantes bodas, pero mi padre era más conservador que yo y no quería ampliar, no se decidía. Yo hice una reforma bastante importante en el 85, otra en el 94 y otra en 2002. Siempre hay que estar actualizando el negocio, ahí está el futuro. Casi nada más cogerlo llegaron momentos difíciles, del 78 al 80 fue muy complicado. Después, del 80 al 85 les pesetes se volvieron fueyes de castañal. Ya podías tener 100 millones de pesetas que en el 85 no valían nada, no tenía nada que ver con el valor de los 70, la inflación era tremenda. Ahí acertó el que evolucionó, el que no lo hizo quedó descapitalizado. Así que yo en el 82 monté el Cabo Peñas con otros tres socios. Estaba en la calle Marqués de Pidal y era un restaurante que funcionaba muy bien. Luego lo compraron unos constructores y hubo que cerrar. En el 90 llegó otra crisis, más suave, pero también jodida. Yo me hice cargo del Bella Vista, en Gijón, en primera línea de playa. Lo cogí con un contrato de diez años y al acabarse el contrato lo dejé. Hacerme cargo de un negocio en Gijón siendo vicepresidente del Real Oviedo... había que ser atrevido, pero funcionó muy bien los años que lo tuve. La crisis de los primeros años 90 empezó a remontar y salimos adelante. En el 94 hicimos la gran reforma de Casa Lobato, construimos el salón grande. Era el futuro del negocio. Tenía que crecer. Uno de los puntos importantes de este negocio es que el crecimiento hay que controlarlo, no puedes quedarte, pero tampoco puedes avanzar de una forma desmadrada porque puede traer consecuencias. Yo creo que he crecido y he acertado en como he crecido. Otros negocios han crecido tres veces más que yo, para qué. Un ejemplo es La Gruta. Era un sitio buenísimo, pero empezó a crecer con todos esos locales, no había público para todo eso. Nuestra ampliación fue muy atrevida, en Oviedo lo llamaban ‘el invernadero’. Tenía claro que había que hacerlo, tenía el entorno, estar ahí es como estar mirando un cuadro del Naranco. Esta infraestructura que hicimos aquí, un salón acristalado, si se hubiese hecho en otro sitio no hubiese pitado. Nos arriesgamos, nos atrevimos, lo hicimos y nos salió muy bien. Fuimos pioneros en eso para dar bodas”.