“Los diputados del 77 hicimos la Transición sin partitura”

El barquillero y la osa “Petra”. “Nací en Oviedo, en la calle Melquíades Álvarez. Entre mis familiares más cercanos estaban Josefina Rojo Ovies, librera de Gráficas Summa y bibliotecaria de la Universidad, y su marido, José María Martínez Cachero, galardonado con la Medalla de Oro de Asturias en 2010, catedrático de Literatura de la Universidad de Oviedo y gran experto en Leopoldo Alas, ‘Clarín’. A ellos les debo mi carrera universitaria, ya que me ayudaron en unos años difíciles para mí y para mis cuatro hermanos. Mi padre, neurocirujano, se mató en un accidente de circulación cuando yo tenía 8 años y lo que había sido una vida de éxito y bonanza finalizó bruscamente. Como vivíamos en la calle Santa Susana, muchos de mis recuerdos preferidos me llevan al Campo San Francisco y el paseo del Bombé. La fuente con peces de colores, el barquillero vestido con traje marrón de pana, el kiosco de la música, la tienduca de golosinas, las fuentes de roca, el juego del cascayu, los cromos, la comba, la pista de patinar, las visitas a la osa ‘Petra’, el escondite, etcétera. Me gustó volver a ese escenario con motivo de un mitin de la pasada campaña para las elecciones municipales y ver que no había cambiado demasiado”.

La industrialización del pollo. “En la Universidad descubrí la lógica matemática y el estructuralismo, a través de la enseñanza de mis profesores Gustavo Bueno y Emilio Alarcos Llorach. Mi tesina versó sobre el libro ‘Alegría’, del poeta José Hierro. Con el ‘boom’ de la literatura hispanoamericana fui descubriendo poco a poco mis autores favoritos: Pablo Neruda, Julio Cortázar, Gabriel García Márquez, Mario Benedetti, Sor Juana Inés de la Cruz o Juan Carlos Onetti, sobre el que hice mi tesis doctoral, que fue calificada ‘cum laude’. También me aficioné a la literatura medieval y de Cervantes, a Albert Camus y, cómo no, a Clarín. Cuando el Mayo francés, en 1968 me impactaron algunas consignas: ‘Seamos realistas, pidamos lo imposible’; ‘La utopía es el futuro’; ‘Haz el amor y no la guerra’; y escuchando a John Lennon imaginaba un mundo mejor, dando ‘una oportunidad a la paz’. Literatura y poesía de calle, de combate, que marcaron mi vida. Nuestra generación vivió ‘la industrialización del pollo’, que paso de ser plato emblemático de Navidad y grandes celebraciones, con ejemplar criado en aldea y matado para la ocasión, a lote envasado, industrializado y congelado. Fuimos jóvenes educados sin libertades pero altruistas y solidarios. A mí y a muchos otros nos acomplejaba el aislamiento y desprecio internacional de la dictadura española; admirábamos a Salvador Allende; en 1974 viajamos a Portugal espontáneamente a vivir la Revolución de los Claveles y nos emocionábamos coreando el canto de ‘Grândola Vila Morena’. Éramos generosos y desinteresados. Entonces la política estaba muy mal vista, algo peligroso que acarreaba la perdición (de fomentar esta idea se habían encargado los vencedores). Aun en ambientes universitarios se sabía que cualquier reunión, manifestación, asamblea, panfleto, significaba fácilmente la ruina profesional, social, la perdición familiar etc..., la represión antiestudiantil y los estados de excepción, encarcelando y torturando días y días a estudiantes, agudizaron la repulsa social del final del franquismo y las recomendaciones de que no te metieras en líos porque no había nada que ganar y sí mucho que perder”.

Detenida y encierro en el decanato. “Comencé mi trayectoria profesional como PNN (profesora no numeraria) en el Colegio Universitario de Málaga, recién inaugurado y dependiente de la Universidad de Granada, a la que me trasladé en 1973, año en el que me afilio al PSOE, iniciándome junto con un grupo de profesores en actividades académicas de defensa de las libertades democráticas, en las plataformas antifranquistas, en el PSOE y en la Federación de Trabajadores de la Enseñanza de UGT. En 1976 me detienen junto a otros compañeros pegando carteles de UGT que llamaban a la huelga del 9 de noviembre y el distrito universitario granadino responde con un encierro en el decanato, exigiendo mi liberación y pagando la multa que me impone el gobernador civil, episodio represivo que me hace adquirir bastante notoriedad social en toda la ciudad. Dentro del PSOE comienzo a desarrollar un trabajo importante reconstruyendo la organización provincial y reagrupando a históricos; estábamos conectados con el grupo sevillano de Felipe González y Alfonso Guerra; mientras que en las reivindicaciones de la enseñanza, llevadas a través de FETE-UGT, nos reuníamos con Gregorio Peces-Barba, Luis Gómez Llorente y con colegas nuestros como Javier Solana o Alfredo Pérez Rubalcaba, que estaban en la Universidad madrileña”.

La primera y tensa campaña electoral. “Me presenté a las primeras elecciones democráticas al Congreso en la lista del PSOE de Granada, volví a ser elegida en la de 1979 (secretaria segunda de la Mesa del Congreso) y en 1986. En aquella primera campaña electoral del 15 de junio se respiraba aún mucho miedo. La represión había sido brutal, teníamos que pedir permiso previamente al Gobierno Civil para hacer el mitin, pero los papeles nunca llegaban a tiempo y, con esta disculpa, llegaban los guardias, infundiendo más temor todavía. Solo tras un tenso tira y afloja podíamos comenzar... a veces. Al terminar, alguna de las pocas mujeres que iban a los mítines se me acercaban llorando y susurraban las tremendas humillaciones que habían sufrido en los pueblos (purgas con aceite de ricino y rapados al cero, y otros...). La pobreza y el abandono lo inundaban todo. La campaña se fundaba sobre todo en los mensajes de ‘libertad’ y de ‘amnistía’, que fueron cuajando e ilusionando a medida que avanzaba la campaña electoral; recuerdo en mi mitin del campo de fútbol del Zaidín de Granada ciudad, con Felipe González, los gritos entusiastas atronadores de ¡Amnistía y libertad!”.

Hicimos la Transición sin partitura. “Las Cortes del 77, pasaron a elaborar la Constitución, lo que no estaba previsto inicialmente; este hecho pone de manifiesto uno de los aspectos mas importantes de la Transición política y legislativa: el hecho de que el paso de la dictadura a la democracia española se hizo ‘sin partitura’, sin tener asegurado un amplio y acabado proyecto legislativo y político, acordado formalmente con antelación, de ahí el carácter de ‘aventura’ que tenía inicialmente y que suscitaba enormes temores, ante el creciente azote del terrorismo etarra. Nadie sabía cómo acabaría. Los artífices de las decisiones del consenso constitucional fueron Fernando Abril Martorell y Alfonso Guerra, quienes las transmitían y estaban en contacto con la ponencia de la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados. También tuvo relevancia la Comisión Mixta Congreso y Senado, a pesar de que también está quedando olvidada en las menciones y reconocimientos de aquel periodo”.

Los “Pactos de la Moncloa” y los maestros republicanos. “El PSOE fue un partido eje de todo este proceso, muy responsable y leal con el Estado y la democracia. En 1977, cuando Adolfo Suárez nos propone la firma de los ‘Pactos de la Moncloa’, a pesar de estar en la oposición y del alto precio que ello tenía para nosotros ante las reticencias de muchos de nuestros votantes y seguidores, sin embargo nosotros firmamos porque por encima de los réditos electorales estaba en juego el interés general. En la Comisión de Educación y Cultura de las Cortes presenté una interpelación al Ministro sobre la aprobación de una amnistía a los maestros republicanos, para que se les devolviera su condición de funcionarios y se reconocieran sus servicios como si hubieran estado en activo durante todos esos años, ya que, depurados durante todo el régimen franquista, habían sufrido una desposesión de su profesión de magisterio y un castigo social despiadado durante la mayor parte de su vida. Conocer a muchos de ellos en persona fue una experiencia inolvidable y estimulante para mí. Eran personas entrañables, simpáticas, y profesionales excelentes. Los socialistas estábamos en minoría y a pesar de mi insistencia y de una buena gestión parlamentaria, conseguí su aprobación en la legislatura siguiente, siendo ministro de Educación Íñigo Cavero (UCD)”.

El feminismo, postergado. “El tiempo ha demostrado que es más fácil cambiar las instituciones que las mentalidades. Fueron muchos años empapados en machismo. Durante el franquismo, los derechos y problemas de las mujeres no eran reconocidos y por tanto no existían socialmente: ni se trataban, ni se presupuestaban, ni se atendían. Ya fuéramos desilustradas, sometidas, asesinadas, maltratadas..., nada de esto era motivo de consideración por los poderes públicos, ‘negacionismo’ puro. La Constitución, estableciendo la igualdad como valor supremo del ordenamiento jurídico. No obstante, durante los primeros diez años de la Transición la defensa de los derechos de las mujeres se postergó, considerando que era más urgente cambiar otros aspectos de la sociedad. Fue un retroceso porque las mujeres ya habían conquistado derechos y libertades durante la Segunda República Española. Con la muerte de ‘el Generalísimo Franco’, como se le llamaba, las organizaciones feministas a su vez criticaban, menospreciaban y se distanciaban de la militancia en los partidos políticos con representación parlamentaria, aunque algunas sí militaban en la izquierda no parlamentaria. Fue quizás hasta los ochenta, en los que corrigieron su estrategia y entraron a formar parte de las listas electorales. Durante la primera legislatura de la actual democracia, Carlota Bustelo destacada feminista, realizó una extraordinaria labor parlamentaria llena de ingratitudes. Después también destacaría a la ministra Matilde Fernández y a Carmen Romero, que contribuyeron, dentro de las filas socialistas, a dar pasos de gigante en la equiparación de las mujeres”.