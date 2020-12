“El urbanismo entró y se generalizó en Asturias mucho antes que en otras comunidades”

Un niño revoltoso. Soy mierense, nací el 13 de octubre del 51 en un hospitalillo que ahora ya no existe, de la Cruz Roja. Vivíamos en La Rebollada que era una zona residencial subsidiaria de Fábrica de Mieres, hasta que tenía 14 años, cuando la familia se trasladó a Mieres. Mi padre era contratista de la cantera de caliza que surtía los hornos de Fábrica de Mieres y las obras públicas de la época. Estudié en Pola de Lena, luego en Oviedo y me trasladé a Valladolid en 1970 a estudiar arquitectura. Tenía más bien buenos resultados escolares, pero era muy revoltoso y protestón. Soy hijo único, que es una cosa que me ha pesado toda la vida. Mi padre, José María Alonso Jove, y mi madre, María Esther García –que es la hermana pequeña de María Luisa García, la cocinera–, como muchas otras familias entonces, pretendían que fuese ingeniero, o en su defecto médico. Los hijos únicos, a veces, nos sentimos oprimidos por la superatención y la arquitectura fue una salida gamberra.

Alumno de Sainz de Oiza. Estudié en Valladolid hasta el tercer curso. La Escuela de Arquitectura de Valladolid empezaba y los alumnos teníamos la percepción de que estaba sin armar, pero al poco tiempo pudimos comprobar que no era así, que era una escuela con un nivel de profesorado bastante aceptable. Y no estaba tan masificada como luego pude comprobar que estaba Madrid, donde hice cuarto, quinto y el proyecto de fin de carrera. En Madrid fui alumno de Francisco Javier Sainz de Oiza, de Rafael Moneo. La Universidad estaba muy politizada. En aquel momento en Arquitectura había dos especialidades: Construcción y Urbanismo, y casi todos elegíamos Urbanismo por la vertiente pública que tenía. Aquella fue una buena etapa para mí, el primer periodo de autonomía personal. Tenía muchos compañeros asturianos y muchos vascos, por el reparto de los distritos universitarios. De los asturianos de mi generación está Benito Díaz, que es el arquitecto municipal de Siero; Maximino Díaz también; Juan Roces, Arbesú, José Caicoya y Manuel García.

El paisaje de la infancia. Al final de los sesenta mi familia se trasladó a Mieres, debido a la degradación de los altos hornos, enfrente de los que vivíamos. No había control ninguno de la contaminación ni regeneración de las inversiones, aquello estaba en plena decadencia. A mí me fascinaba el mundo de la siderurgia, ver cómo sangraban y como eran las coladas de los hornos; ese mundo de energía, fuerza, de grandes magnitudes. Ya de estudiante en Madrid recuerdo una exposición de fotos del Bilbao industrial, que a la gente le parecía algo degradado y penoso y que a mí me gustaba por el recuerdo del mundo industrial, detrás del que había una expresión de la ingeniería mecánica de principios del siglo pasado.

La Administración regional. Trabajé como profesional independiente once o doce años. Hice proyectos aquí y en León, y luego me centré en Asturias, en el área de Mieres. Hice, en colaboración con otros arquitectos, unas viviendas sociales en Villallana, en Lena, que fueron premiadas; un matadero en León, edificios de viviendas en Mieres... Y en el año 87, por una conjunción de circunstancias, empecé a hacer algún trabajo puntual en la Consejería de Cultura. La construcción era muy oscilante, tenía ciclos, y una oposición era una posibilidad de trabajar. En 1988, se convocó una tanda de oposiciones, me presenté y conseguí aprobarlas, conjuntamente con Luis Fernández, que fue arquitecto de Patrimonio durante una temporada muy larga. En el 87 empecé a trabajar como interino, como jefe de sección de Conservación y Restauración. Hubo una temporada en la que trabajé para Urbanismo, para la Consejería de Ordenación del Territorio.

Pioneros. Me interesaba la cultura. A través de una propuesta que me hizo el Colegio de Arquitectos tuve conocimiento con una persona que, en aquel momento, era muy pionera en el tratamiento del patrimonio con criterios modernos, Emiliano Fernández Prado. Él había iniciado unos planes de tratamiento del patrimonio, con Manuel García García, que fue mi predecesor en el cargo, e hicieron trabajos muy modernos en la catalogación del patrimonio. Y había también un trabajo muy pionero, que se encargó a Fernando Nanclares y a Nieves Ruiz, que fue el estudio de información y conservación de los monumentos asturianos. Yo fui heredero de todos esos trabajos. Toda España estaba iniciando la modernización del tratamiento del patrimonio. Andalucía y Asturias eran pioneras, a pesar de la diferencia de capacidades que había entre la Junta de Andalucía, que era una macroorganización, y Asturias, uniprovincial. Asturias tiene un patrimonio disperso, amplio y difuso, un patrimonio a veces muy poco excepcional pero muy configurador de la realidad. Aquel era el momento en el que empezaba a organizarse y regularse la Administración autonómica. En los ámbitos culturales había un gran vacío hasta de forma de actuar y desde luego no había ninguna estructura administrativa que se organizara con las peculiaridades que tiene Asturias, el mundo rural, el mundo urbano, el patrimonio industrial. El primer consejero que tuve era Manuel de la Cera, con el que me encuentro de vez en cuando por la calle y hablamos. Luego siguió Gerardo Bustillo.

Unas décadas fructíferas. En aquellos años, de finales de los ochenta y los noventa, se hizo el cierre de las cuevas paleolíticas y la puesta en marcha del sistema de visita y apertura; se pusieron en marcha las líneas de subvenciones al patrimonio etnográfico, para las construcciones de techo vegetal, los teitos; otra para paneras y cabazos y otra para de molinos e ingenios hidráulicos, muy vinculado a la cultura popular y a generaciones que estaban ya desapareciendo. Conocí a muchos molineros, ahora desgraciadamente son muy mayores y poca continuidad generacional hay para mantener estas piezas. Se hizo alguna restauración notoria, recuerdo el palacio de Toreno en Cangas de Narcea, la iglesia de Lastres. Hicimos, sobre todo, muchísimas renovaciones de cubiertas e instalaciones eléctricas, poco vistosas pero muy necesarias. Se hizo algo sobre los palacios rurales, algunos se convirtieron en casas de cultura, como en Grado. Pero fundamentalmente era obra básica y de infraestructura, y de mantenimiento elemental. También empezaron a protegerse de manera específica los conjuntos históricos, se hicieron planes de protección de los núcleos históricos: Llanes, Luanco, Cudillero –que tardó muchísimo pero también se trabajó en aquel momento–, Lastres, Grado, Oviedo, Gijón, Cimadevilla.

Urbanismo en Asturias. La disciplina urbanística entró y se generalizó en Asturias mucho antes que en otras comunidades. En eso tuvimos suerte. Hubo varias personas que hicieron una gran labor en ese sentido. Una fue Arturo Gutiérrez de Terán, también los urbanistas Enrique Balbín y Ramón Fernández Rañada, que son gente de mucha valía y que dieron un nivel muy elevado a los instrumentos de protección. Mientras en comunidades de alrededor las disciplinas urbanísticas y de ordenación del territorio dejaban mucho que desear, aquí sí que hubo esas políticas claras y beneficiosas, como la concentración de la construcción en los núcleos rurales y el equipamiento de los núcleos asturianos.

Puentes y el Camino de Santiago. Hicimos la limpieza y restauración del puente histórico de Cangas de Onís, del de Cangas de Narcea, el de Villaperi en Oviedo. Con muy pocos medios se sanearon y se hicieron restauraciones básicas. La obra más notable fue la restauración del puente romano de Colloto, que es un puente romano no como los otros, que son medievales. El proyecto fue de San Marcos y Capellá, muy cuidadoso. Más tarde, en el año 93, se lanzó una campaña para promocionar el Camino de Santiago. En el 92 las grandes inversiones fueron a Barcelona y Sevilla, y en el 93, para equilibrar, se invirtió en la cornisa cantábrica. Había una pequeña estructura y tuvimos que hacer el esfuerzo de definirlo y luego definir unas líneas de actuación; se recuperaron partes físicas, caminos, capillas, hospitales de peregrinos, como en Soto de Luiña.

El plan director de la Catedral. El Ministerio de Cultura había restaurado las cubiertas de la Catedral con los criterios de aquel momento, que rápidamente quedaron superados. La primera obra de esta época que recuerdo, antes del plan director, fue en el pórtico, por un problema de humedades y con un tratamiento de la piedra en el que fuimos de la mano con el departamento de Petrología de la Universidad de Oviedo, con Rosa Esbert. Después de muchísimos ensayos, se hizo el pórtico, la primera intervención en la Catedral con técnicas modernas y científicas. La segunda fue la capilla de los Reyes, con un problema de humedades que se logró solucionar. La hizo Nicolás Arganza. Y luego empezó el plan director, por los rosetones y piezas que se estaban desmoronando y después con el elemento más visible, en el 92, que fue la torre. Era una torre moderna, restaurada en la posguerra, porque la original había sido desmochada por la artillería. Fue la obra más visible de las que se hicieron entonces dentro del plan, no solo por la restauración de la torre, sino porque se limpió la piedra y la Catedral adoptó un aspecto totalmente nuevo.