Paco Loco vive del estudio de grabación sin morir en el intento

Desde entonces, una vida vivida sobre los escenarios como guitarrista de alguno de los grupos más notables de los años 80 y 90 (“Los Locos”, “Australian Blonde”) y desde los estudios de grabación como productor de más de 1.000 discos, una larga historia aún sin finalizar que ha recogido en dos libros: “Loco”, editado en el año 2016, y “Loco 2”, recién salido al ruedo de las librerías, ambos publicados bajo el sello editorial barcelonés Hurtado&Ortega.

Son dos manuales imprescindibles para los que quieran sobrevivir en un estudio de grabación sin morir en el intento: “Son distintos, se complementan pero pueden vivir el uno sin el otro. ‘Loco’ es una recopilación de artículos que, es su momento, fui escribiendo para un blog que tenía en funcionamiento. A la gente de la editorial les gustó y vieron en ello material para un libro. En ‘Loco 2’ escribo sobre música, sobre grabaciones, sobre lo que creo que va a pasar con el mundo de la grabación, sobre por qué hay tan pocas mujeres en este negocio; escribo sobre lo que sé, en definitiva, ya que no soy escritor”.

A lo largo de su carrera ha trabajado con artistas de la talla de Enrique Bunbury, Nacho Vegas, Sr. Chinarro o “La Habitación Roja”. Los músicos graban en su estudio, situado en la localidad gaditana de El Puerto de Santamaría, comen, viven y conviven con Paco y Muni, su mujer, “la persona sin la cual nada de todo esto funcionaría”.

Esa forma de trabajar y de convivir con los artistas puede acabar convirtiéndose en amistad: “Cuando estás trabajando, con independencia de la amistad, tiene que haber confianza para poder decir si algo te gusta o no. Intento no ofender a nadie y ver con un cierto aire positivo las cosas que no me gustan. Hay músicos que son muy orgullosos y hay que tener cuidado con lo que dices para no ofenderlos. Si son amigos una grabación se convierte en una conversación infinita sobre lo que te gusta y no te gusta de lo que estamos haciendo y así es muy fácil trabajar. Con los que no conoces puede ser un poco más difícil al principio porque no sabes cómo se van a tomar las cosas. Es una cuestión de tacto, de balancear la situación”.

Paco Loco es fraile pero antes fue cocinero; es cocinero de hecho, y de los buenos. Guitarrista en grupos de gran calado como “Los Locos” o “Australian Blonde” y de otros de menos repercusión pero igual de importantes para él como “Los Sangrientos”, haber pasado por los escenarios y tener la capacidad de transformar la música que siente en acordes es un buen inicio para hacer carrera como productor: “Es importante. En cualquier grabación que hago llega un momento en el que se te ocurre algo que crees que puede encajar en la canción y quieres explicarlo. Es mucho más fácil hacerte entender si puedes coger la guitarra o el piano y ejecutarlo. Pero nada es absoluto. Conozco muchos productores que no saben tocar y hacen su trabajo perfectamente. Es como con los músicos: saber música no te hace mejor, aunque puede ayudarte en muchos momentos en los que un autodidacta no sabría por dónde continuar”.

La historia de la música está repleta de grandes productores que han pasado a la historia, como Phil Spector o George Martin, este último al frente de la carrera de “The Beatles”. Una figura, parece, que tiene mucho que ver en el éxito del producto final, al convertirlo en vinilo y salir al mercado: “ Responder a eso es bastante complicado. El éxito de una canción es un proceso que no se sabe muy bien cómo se produce. El tema llega al público y por una serie de circunstancias, de momentos, llega a lo más alto o no. Y no tiene nada que ver con la calidad, ni mucho menos con la labor del productor, que ha seguido el mismo proceso en las otras diez u once canciones que componen el disco. Sí es importante la labor del productor en el resultado final del disco porque tú eliges los micros, cómo quieres que suene la batería o el bajo, les dices lo que tienen que hacer: esos asuntos sí que son más controlables; el éxito, no”.

Aunque Paco Loco no sea de esos que echan la vista atrás con añoranza, es imposible no recordar a “Los Locos” al hablar de su trayectoria. Fue una formación con mucha más calidad que muchos de los grupos que triunfaban en el Madriz, con zeta, de la época. Estaban en el momento justo, aunque quizá no se encontraban en el lugar adecuado: “Yo creo que el problema que tuvimos es que hacíamos una música demasiado sofisticada sin serlo nosotros. Quizá la música que hacíamos no estaba en consonancia con cómo éramos en realidad. Fuimos un fenómeno muy local, teníamos nombre, la gente nos conocía pero, cuando salíamos fuera no teníamos el tirón en las salas que podíamos tener aquí”.

Sucedió todo lo contrario en su época de “Australian Blonde”. El álbum “Pizza Pop”, y más que él la canción “Chup-chup”, fue un auténtico bombazo: “Fue el fenómeno contrario a ‘Los Locos’. En Asturias ‘Autralian Blonde’ no funcionaba muy bien, pero en Madrid y Barcelona llenaba salas. Con ellos pude vivir cosas que me hubiera gustado vivir con ‘Los Locos’, ir a tocar a lugares fuera de mi ciudad y que la gente respondiera. Ir a tocar a Barcelona a la sala Bikini ante 1.500 personas, tocar de cabeza de cartel en muchos festivales. Gracias a ello pude vivir esas sensaciones únicas que no hubiera podido experimentar de otra manera”.

Muni acaba de llamar a comer y, cuando eso sucede, todo lo demás carece de importancia, todo se detiene:

¿Qué le dirías al Paco Loco de los años 80 si pudieras retroceder en el tiempo?

–Sigue así, vas por el buen camino.

Y nos reímos.