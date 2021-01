La reinvención del chef mundial

Hijo de un inmigrante musulmán macedonio de etnia albanesa, Redzepi se convirtió en la primera década de este siglo en el rostro de la nueva cocina nórdica. Su restaurante Noma, de Copenhague, figuró dos veces como el mejor del mundo, más tarde lo cerró para emprender su aventura mexicana y después volvió a abrir un Noma 2.0 en la afueras de la capital danesa. Los ritmos en su enfoque de la restauración, como escribe Gordinier, son los mismos que utiliza en la cocina con sus platos: crear y destruir. Parece la clase de sujeto al que le emociona estar en la cuerda floja. En ese sentido, “Voraz” es una reflexión certera sobre esa patología del riesgo. En 2015, Redzepi anunció un movimiento de tablero que asombró al mundo culinario: reveló que iba a cerrar Noma y a viajar por el mundo en busca de nueva inspiración. Dondequiera que fuera, la idea era hacer algo distinto con ingredientes locales. Pero el éxito significaba una comida que nunca se había comido en la tierra, que sabía a la vez a clásica y moderna. En el pop-up Noma México de Redzepi, en medio de la jungla yucateca, consiste en aprender a hacer tortillas, el alimento más básico de la cocina mexicana, y mole, uno de los más complejos: el menú también incluye huevos de hormiga y saltamontes. El pop-up Noma de Sídney sirve a sus huéspedes bayas de Tasmania de montaña que entumecen la lengua empapadas en varios vinagres, berenjena fermentada, helados de árbol de caucho y mirto, piel crujiente de cocodrilo y pardela asada envuelta en hojas de planta de sal.

A medida que avanza el viaje, Redzepi abre ventanas emergentes en el mapa y se encuentra con obstáculos inesperados. Las recetas no siempre resultan certeras, la presión es demasiado alta. Los inversores clave de su circo ambulante se cuestionan su participación. En México, donde el poder adquisitivo no es el de Dinamarca y el de Australia, los menús se disparan de precio y recibe fuertes críticas. Gordinier ofrece cierta tensión en su relato. Pero el verdadero drama radica en una paradoja de la cocina que el autor de “Voraz” indaga. Las preparaciones de Redzepi le recuerdan la música; sin embargo, un plato cuidadosamente elaborado no se puede reproducir. La comida existe en un espacio liminal. Está creada para ser comida y, en cierto modo, destruida. Atraído por el culto del chef carismático y su secta, el periodista se encuentra de repente, casi sin saberlo, montado en la escopeta mientras uno de los hijos predilectos del espíritu de un tiempo desmantela y reconstruye su imperio. Es una historia, en cierto modo, conmovedora, la traigo a los lectores en un momento presumiblemente de cambios.