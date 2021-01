El extraño planeta que hay a 4.000 metros bajo el mar

Las extremas condiciones de oscuridad, la baja temperatura, pero sobre todo las elevadas presiones imperantes han hecho de estos fondos oceánicos lugares prácticamente inaccesibles para el hombre. Tradicionalmente, la vida presente a estas profundidades se ha investigado a partir de muestras recogidas con dragas y redes de arrastre, que aunque muy valiosas y todavía indispensables, proporcionan un conocimiento limitado. En las últimas décadas los avances tecnológicos nos han permitido el desarrollo de métodos menos invasivos y de observación directa para el estudio de los organismos de profundidad. Así, ahora tenemos vehículos operados por control remoto desde un buque (ROV) o vehículos sumergibles tripulados. No obstante, este tipo de muestreos siguen siendo muy caros, en el mundo hay muy pocos de estos vehículos y solo algunos pueden bajar a más de 2.000 metros de profundidad. El “Alvin”, que pertenece a la Armada de los Estados Unidos, es uno de los sumergibles tripulados más emblemáticos, con él se exploraron los restos del “Titanic” o se descubrieron las chimeneas hidrotermales. Mi trabajo como investigadora de la ecología de organismos que habitan las profundidades, me llevó el pasado año a sumergirme en el “Alvin” hasta la planicie abisal, a unos 200 km de la costa de California y 4.100 metros de profundidad. El día de la inmersión se ha convertido en uno de los más especiales de mi vida.

La primera inmersión

Eran las 6.15 de la mañana cuando paré el despertador que estaba programado para sonar 15 minutos más tarde. Imposible haberme quedado dormida esa mañana. Los días que hay inmersión con el “Alvin” el desayuno en el “Atlantis”, el buque oceanográfico que da soporte al sumergible, es a las 7 horas, algo antes de lo normal. Ese día tendría lugar la primera inmersión de las cuatro programadas para esa expedición, así que se respiraba una gran excitación entre todo el equipo científico. ¿Estás nerviosa? ¿Cómo te encuentras? Todo el mundo me hace las mismas preguntas y no sé muy bien qué responder. Creo que lo más honesto sería decir que estoy preocupada. Preocupada porque algo no me deje disfrutar de la experiencia.

La temperatura ahí abajo no supera los 3 grados, así que ya solo pensar en el frío me inquieta. La inmersión duraría unas nueve horas, por lo que las necesidades fisiológicas pasarían a ser la segunda preocupación. El jefe científico de la expedición, el doctor Jeffrey Drazen, y yo, junto con el piloto, conformaríamos la primera tripulación del “Alvin” en esta campaña. La inmersión 5.027 para el “Alvin”.

Al ser los primeros, lo único que sabíamos en ese momento era lo que nos habían contado en la charla sobre seguridad y protocolos. Solo se puede usar ropa de algodón o lana. Nada de fibras sintéticas dentro del sumergible, pues son inflamables y además se funden, con lo cual serían más problemáticas en caso de accidente. También están prohibidos dentro del “Alvin” anillos y gafas. Si alguna de las 5 ventanitas de metacrilato se rayase, habría un riesgo significativo de rotura y tendrían que cambiarlas. Eso supondría dos días de trabajo y la imposibilidad de cumplir con los objetivos del proyecto.

Un avión submarino

Cada inmersión del “Alvin” es casi como hacer despegar un avión, hay un equipo de unas ocho personas con listas de comprobación que trabajan como un reloj suizo. Primero, a través de unos raíles, sacan el sumergible desde el hangar hasta la cubierta del “Atlantis”. Allí al menos 3 personas comprueban que las ventanas estén perfectas, que los pesos son correctos, etcétera. Al mismo tiempo se visten los buzos y la tripulación prepara la lancha de apoyo en la maniobra. Colocan la escalera para acceder a la escotilla del “Alvin” y el piloto es el primero en entrar. Diez minutos más tarde llegaría nuestro turno. Dejo los zapatos en una bolsa al final de la escalera, seguidamente pongo toda mi atención en seguir las indicaciones para internarme en el sumergible y por una estrecha escalerilla bajo hasta el que será mi pequeño huequito durante las próximas 9 horas.

El habitáculo es una esfera de titanio de unos 2 metros de diámetro que nos protegerá de la presión extrema del exterior. Dentro de la esfera no hay espacio para ponernos de pie, apenas el justo para caber los tres sentados o recostados. De hecho yo soy una afortunada porque puedo estirar las piernas, pero debido a su altura, mis compañeros no tienen la misma suerte. “Bienvenida, Sonia”, me dice Phil, el piloto, con una sonrisa. Está claro que generar tranquilidad en los pasajeros es una parte importante de su trabajo, y se le da de maravilla. No para de tocar botones y hacer comprobaciones mientras se comunica con cubierta. Cierra la escotilla y comprueba milimétricamente que está bien sellada. Todo está preparado. Una grúa eleva el sumergible para llevarlo suspendido hasta el mar y ahí, en la superficie del agua, permanecemos unos minutos mientras los buzos, que ya desde nuestras pequeñas ventanitas vemos zambullirse en el agua desde la lancha, llegan para liberar el sumergible de la grúa y hacer las últimas comprobaciones. “¡Allá vamos!”, dice Phil. Y de repente todo ese movimiento y ajetreo de la superficie se transforma en absoluta calma, y el azul brillante del océano se va transformando en negro poco a poco, a 30 metros por minuto. Es difícil describir mi sentimiento en ese momento, pero la emoción es desbordante.

Destellos luminosos

Cuando ya todo es oscuridad fuera, se aprecia por la ventana una cantidad llamativa de destellos luminosos. Sobre todo son cadenas de organismos gelatinosos bioluminiscentes, fascinante. Están por todas partes. Durante el descenso Phil nos da indicaciones, nos han dejado una tartera con unos sándwiches para el almuerzo, también tenemos una manta cada uno y hay a nuestra disposición agua y café. Por si tenemos necesidad de orinar nos indica donde guarda las botellas, está claro que dentro de la pequeña esfera del “Alvin” el pudor no tiene cabida.

También nos muestra cómo manejar las cámaras exteriores del sumergible para tomar fotografías durante la inmersión. Después de dos horas de descenso llegamos al fondo, exactamente a 4.140 metros de profundidad. Eso significa que tenemos cuatro kilómetros de agua sobre nosotros, más de 400 atmósferas de presión. Unos metros antes de llegar, el piloto enciende las luces, me parece como estar aterrizando en otro planeta. Gracias a las potentes luces del sumergible y a que las corrientes son mínimas en ese entorno, la claridad con la que se ve es sobrecogedora. Hay muchas medusas de color rojo intenso “sobrevolando” el fondo, que está salpicado de erizos, pepinos de mar y algunos pedúnculos de corales y esponjas.

Tras la fuente de la fauna abisal

Todos estos organismos se mueven sobre un fondo blanquecino de sedimento fino. La llanura abisal es comúnmente considerada como un “desierto oceánico”, pero aquí, cerca de la costa de California, la productividad es elevada y llega suficiente alimento al fondo para sustentar una fauna relativamente abundante. La sensación de estar a pocos metros de todo eso es indescriptible y, sin duda, lo que más me impacta.

Los granaderos

Al poco comienzan a aparecer peces de los conocidos como granaderos, que nadan alrededor del sumergible olisqueando cada centímetro. Con esta oscuridad tener buena visión no resulta muy útil, así que el olfato es el sentido que tienen más desarrollado. Es genial verlos pegados al cristal de las ventanas. Hasta entonces solo los había visto cuando llegan muertos entre las redes, generalmente muy dañados por el cambio de presión. Y ahora están tan tranquilos en su medio, nadando delante de mí. Nadan tan despacio que me da tiempo a fijarme en los detalles, los ojos, las escamas, esa boca tan peculiar… Pero no hay tiempo que perder, tenemos que recoger muestras de sedimento y algunos individuos de diferentes especies. Para ello le vamos señalando al piloto en cada momento qué queremos recolectar y él, con una destreza admirable, maneja los dos brazos mecánicos del sumergible para llevarlo a cabo. En la parte delantera del “Alvin”, como en una especie de porche, están colocados todos los aparejos que necesitamos para el muestreo: dos cajas para meter muestras, cestas con pequeñas dragas y tubos para coger sedimento y un contenedor que recoge muestras succionadas con un aspirador (más tarde descubrimos su utilidad para capturar una especie de pepino de mar de consistencia ligera y gelatinosa).

El ascenso

Todas esas muestras nos servirán para determinar de qué se alimentan estos organismos en un entorno tan remoto, si es de la materia orgánica que cae directamente desde aguas superficiales, de partículas más pequeñas en suspensión o quizá de microorganismos presentes en el sedimento. Pretendemos determinar cuál es la fuente de alimento que sustenta una biomasa de organismos tan elevada a estas profundidades. La misión fue todo un éxito y después de cinco horas de trabajo comenzamos el ascenso. El submarino está construido a propósito con flotabilidad neutra a unos 2.000 metros. Baja hasta el fondo gracias a unos pesos de hierro calculados en función de la profundidad a la que queremos bajar. De este modo se ahorra energía en el ascenso, pues la mitad del recorrido se hace simplemente deshaciéndose poco a poco de esos pesos muertos. Las dos horas de ascenso las pasamos prácticamente en silencio, como si la intensidad de las últimas horas requiriera un tiempo de asimilación. Yo pensaba en el privilegio que era haber visto un lugar tan especial y remoto. Pensaba en cómo había llegado a vivir esta experiencia, en todo el camino recorrido hasta llegar ahí. Al final vivir una experiencia como ésta es la suma de muchos pequeños pasos construidos con esfuerzo.

Una vez que el sumergible emergió del agua, el sosiego se acabó de golpe. Debido a que la agitación del mar era como estar dentro de la lavadora con la centrifugación puesta. Así estuvimos unos minutos que se me hicieron eternos, mientras el barco se posiciona y realizaban la maniobra para enganchar de nuevo el sumergible con la grúa.

Cuando por fin llegó el momento de salir fuera estaba pletórica, feliz. Aunque según me dijeron no lo parecía porque salí completamente blanca del mareo. Todos nos esperaban entusiasmados, deseosos de saber cómo había salido. Durante la inmersión, la única comunicación posible con el barco es por radio, y es muy lenta, así que únicamente nos comunicamos una vez durante el ascenso para informar brevemente sobre lo que habíamos muestreado, para que pudieran preparar el material necesario en el laboratorio del buque. Media hora después de nuestra llegada comenzaba el trabajo de verdad, procesar todas esas valiosas muestras.