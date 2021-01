Richard Bueno Hudson: “Despertaremos de este mal sueño y apreciaremos más lo que tenemos”

–¿Le descuadró los planes la pandemia?

–En realidad, llegué a trabajar a Nueva York, por segunda vez, ya que había vivido aquí desde 2004 hasta 2008, en agosto de 2019. En aquella época aún no teníamos noticias del covid–19. Lo primero que tuve que hacer fue buscar un lugar en el que vivir. Me dediqué a observar la ciudad desde arriba. Buscar apartamento en Nueva York es una tarea propia de exploradores que te hace ascender hasta lo más alto de los edificios de viviendas en búsqueda de lo que será tu casa. Esos planes se pudieron llevar a cabo sin problema. El inicio de mi labor al frente del Instituto Cervantes también tuvo lugar según lo previsto. La llegada del virus produjo, como en el resto del mundo, cambios que no habíamos vivido nunca, y que supusieron modificar radicalmente la estrategia de la gestión del centro, al igual que mi vida en la ciudad. El teletrabajo, la enseñanza en línea, las videoconferencias, la gestión, en fin, todo nuestro día a día, hubo de adaptarse a las normas sanitarias y así lo hemos hecho.

–¿Cómo ve el drama español?

–Eso es muy duro. La distancia produce una sensación de inseguridad y de impotencia para reaccionar ante cualquier eventualidad que es difícil conocer cuando no se está fuera. Eso se hace más patente cuando la diferencia horaria es mayor y cuando se reduce el número de vuelos o se imponen restricciones de movilidad entre países. Desde lejos se vive preocupado por la situación en España, la familia, los seres queridos. Cuando uno lleva fuera de su país, de su casa, más de 20 años se aprende a adaptar la comunicación con los suyos a lo que le permiten la tecnología y los medios.

–Confinamiento, palabra del año para la RAE… ¿Triste manera de destacarla?

–Desde luego, si “confinamiento” se entiende como la acción o el resultado de encerrar dentro de un límite, es comprensible que haya sido un concepto compartido por la gran mayoría de la población y que haya sido nominada, aunque no necesariamente con carácter positivo. No obstante, siempre puede servir para que apreciemos lo bueno de la libertad de movimiento.

–¿Cómo vivió el asalto radical al Capitolio?

–Con estupor, aunque algo se iba vislumbrando en el horizonte estadounidense en los últimos tiempos. Hoy en día, acostumbrados como estamos a la velocidad de las noticias en los medios y en las redes sociales, muchas de ellas aderezadas con algo más de una pizca de sensacionalismo, hemos generado tal inmunidad emocional a este tipo de hechos a causa de la saturación de “fake news”, sensacionalismo y dramatismo, al que estamos sometidos, que cuando llegas a casa, crees que se trata de una ficción, aterradora, pero que indigna y esperas que se reaccione para que la sociedad pueda encauzar adecuadamente comportamientos como estos para evitar que en el futuro sucedan actos como el que todo el mundo ha visto.

–¿Es un alivio perder de vista a Trump?

–Es un alivio haber comprobado que lo que vimos pudo ser controlado y que el presidente legítimamente elegido pudiera ser investido formalmente. La normalidad se impuso a la situación caótica que vivimos aquellos días, y espero que el país se una en torno a la democracia y a los valores que defiende su constitución.

­–¿A Trump lo derribó el virus?

–El covid-19 habrá influido, sin duda, pero también el desgaste producido por su gestión. También hay que tener en cuenta los posibles aciertos de la campaña del presidente elegido. Sin duda beber lejía no fue un gran eslogan, ni creo que el partido “Retrumpicano”, como lo llaman algunos, lo haya apoyado en su día.

–¿En Nueva York se percibe la división social más que nunca?

–Nueva York contiene una de las grandes concentraciones de riqueza del país, pero también de pobreza. Es un crisol donde los extremos se juntan, pero sin mezclarse. Existen alrededor de 85.000 sintecho en la ciudad de Nueva York. Este número ha crecido desde el comienzo de la pandemia. Se ha hecho un gran esfuerzo en realojarlos en hoteles del centro de Manhattan y esto ha producido gran rechazo por parte de la población.

–¿Qué sensaciones se tienen al pasear por Broadway?

–Pena y tristeza, por un lado, solidaridad emocional con toda la industria cultural y turística y las personas que viven de, para y por ella, y esperanza de que pronto se reestablezca la normalidad que ha hecho a esta ciudad brillar e innovar desde siempre.

–¿Tiene esperanzas puestas en Joe Biden?

–Desde luego, puesto que la misión institucional del Instituto Cervantes es la difusión y la promoción de la lengua española y la cultura en español. Alguien que elimina la versión en español de la página web de la Casa Blanca; que no nombra a un responsable de prensa para medios hispanos; que no tiene ningún latino en puestos de responsabilidad de su gabinete; que fomenta hasta la saciedad el movimiento “English Only!”; que amonesta en público al exgobernador de Florida, Jeb Bush por hablar en español durante las campañas (“We speak English in this country!”), y cuyas leyes de inmigración son restrictivas para con los hispanos de EE UU, no es el mejor compañero de viaje. Por esta razón, una ciudad como Nueva York, con 2,5 millones de hispanos, es mucho más proclive a recibir con los brazos abiertos las políticas del demócrata Joe Biden en el terreno de inmigración, inclusión social, diversidad, lucha contra el racismo y la desigualdad, apreciación hacia el medio ambiente.

–¿En Nueva York se respetan las normas sanitarias?

–Es admirable ver cómo, estoicamente, se respetan todas las medidas sanitarias. De hecho, el confinamiento, los cierres de restaurantes, escuelas, universidades o museos están a la orden del día. El gobernador Andrew Cuomo ha sabido, no solo llevar la batuta en este aspecto, sino enfrentarse directamente a Trump cuando las medidas ponían en peligro la seguridad del Estado. El alcalde de la ciudad, Bill de Blasio, ha tenido momentos más bajos tratando de hacer que se cumpliera la normativa, especialmente en sus inicios.

–¿El debate economía/salud?

–Entiendo que la economía es indispensable y que hay que tener en cuenta el mantenimiento de las actividades económicas y la recuperación empresarial para que las sociedades se mantengan cohesionadas, pero la salud debe primar por encima de todo. Por ello soy firme defensor del papel que ha tenido la OMS en la pandemia, solicitando a los gobiernos la aplicación de medidas para contener la expansión del virus.

–¿Las batallas políticas por el covid o los que se saltan el protocolo de vacunación nos define como sociedad?

–Hay problemas morales de fondo, hay una carrera por ver quién se vacuna antes como país, y eso es preocupante, y por ello insisto en el crucial papel de organismos transnacionales, como la OMS, Unicef, o las Naciones Unidas. Por supuesto, la Unión Europea es fundamental también. El Gobierno tiene un protocolo de vacunación, y procurará que se aplique por igual, buscando como fin último conseguir vacunar al mayor número de gente posible. En momentos de incertidumbre siempre surgen oportunidades para algunos. Se está viendo últimamente en Nueva York mucha picaresca de estafas que utilizan el miedo de la población ante el covid: venta de vacunas falsas, solicitudes de donaciones...

–¿Le ha sorprendido algo en especial de la sociedad norteamericana en esta pandemia?

–Estamos acostumbrados a ver en este país constantes muestras de solidaridad, trabajos ingentes de voluntariado, apoyo comunitario desinteresado... y esto se ha visto también durante la pandemia en Nueva York, donde, a pesar del miedo por la situación, se cumplían con bastante rigidez las prohibiciones expresas de las autoridades, pero también hemos presenciado comportamientos menos loables, como cuando se desatendieron las persistentes suplicas de algunos gobernadores de no viajar en las fiestas de Acción de Gracias o en las fiestas navideñas, y al final 40 millones de estadounidenses volaron a sus casas en Acción de Gracias, causando un repunte importante de los índices de positividad del virus.

–Los muertos en España son tantos como si cayera un avión al día, ¿nos hemos acostumbrado a unas cifras horrendas?

–El volumen de información es tal, y proviene de tantas fuentes y tan diversas que, a veces, parece que se trivializan o se banalizan noticias tremendas como pueden ser las referentes a los fallecimientos por covid. Pero, a pesar de que haya incumplidores y negacionistas, la mayoría de la sociedad española está concienciada en cumplir con las normas, ya que el horror producido por los fallecimientos diarios y la tensión en los hospitales están en la mente de gran parte de nuestra sociedad. El hecho de que esta pandemia nos haya tocado a todos, desde un punto de vista personal, ha logrado que gran parte de la población haya empezado a escuchar las noticias, no solo a oírlas.

–La nevadona paralizó media España… ¿En Nueva York pasaría lo mismo?

–En este país la gente y los organismos están muy acostumbrados y preparados; cuentan con muchos medios y experiencia, aunque también se ve cómo, en algunas ocasiones, los aeropuertos tienen que suspender la actividad, y como los colegios se ven obligados, algunas veces, a cerrar a causa de los temporales de nieve. El hecho de que sea frecuente sufrir tormentas de nieve y que las temperaturas bajen entre 10 y 20 bajo cero es habitual en algunas partes del país. Lo que también es frecuente es que esto se prolongue durante tiempo, lo cual hace que muchas ciudades cuenten con servicios de quitanieves que crean rutas especiales para que pueda circular el tráfico por la ciudad.

–En la canción “New York, New York” se dice: “Las tristezas de esta pequeña ciudad están desapareciendo…” ¿Imagina cómo será el mundo cuando esto acabe? ¿Unos nuevos años 20?

–Imagino que despertaremos de un mal sueño y que apreciaremos más lo que tenemos, por poco que sea. Imagino que sabremos valorar la libertad de poder movernos sin restricciones y de poder compartir nuestro valioso tiempo con los nuestros. Imagino que se despertará en nosotros un voraz apetito por conocer nuevos lugares, nuevas personas, por vivir nuevas experiencias. Imagino que seremos más sensatos con el presente, y haremos muchos planes para un futuro en el que antes no pensábamos.

–¿Cómo se afronta una situación inédita desde el Instituto?

–Para el Instituto Cervantes la situación supone un desafío enorme. La actividad presencial de los institutos es académica y cultural, y tras el cierre hubo que redefinir y reestructurar toda la actividad para cumplir con los compromisos asumidos y con la misión institucional de la difusión y promoción de la lengua y la cultura en español. Se produjo una vorágine de actividad totalmente nueva, en la que nos vimos obligados a transformar los cursos presenciales en cursos en línea en dos días. Cancelar de golpe eventos culturales y posponerlos a una agenda cultural sin fecha.

–¿El Instituto se hace más indispensable ahora?

–Totalmente de acuerdo. Es fundamental que la oferta cultural siga activa en momentos de dificultad, ya que contribuye a despejar la mente de problemas externos. Ciudades como Nueva York han tenido que reinventarse para hacer frente a esta situación, para no caer en una depresión económica. Se han intentado buscar maneras de seguir ofreciendo opciones para que la actividad no decayera. Los que aquí vivimos, hemos podido presenciar la tristeza y la soledad en las calles y los grandes esfuerzos por volver a la normalidad.

–¿El español saldrá reforzado?

–Todas las lenguas saldrán reforzadas si saben adaptarse y llegar a sus públicos meta. Se abren nuevas formas de difusión y nuevos públicos a los que dirigirse.

–¿La pandemia revalorizará las clases presenciales?

–La pandemia hará que apreciemos lo que dábamos por hecho cuando la presencialidad era la norma, pero también abrirá infinitas posibilidades que antes no existían, especialmente para personas que no tenían acceso a servicios educativos o culturales por cuestiones geográficas o incluso económicas. Internet ha pulverizado las fronteras geográficas y con ello se ha expandido la oferta y por ende la competencia. La renovación de nuestra oferta es evidente e imperativa. Aunque la pandemia ha hecho que la enseñanza en línea haya adquirido un peso y protagonismo elevado, cuando se normalice la vida, las clases presenciales convivirán con las clases por internet.

–¿Cuánto hace que no visita Asturias?

–Curiosamente he podido estar estas fiestas navideñas en Asturias. Echo de menos el paisaje, el clima razonablemente templado y no extremo, la gastronomía y la cultura, y, por supuesto, la sidra. Además, volver a Asturias siempre significa volver a casa con mi familia y mi gente, por lo que lo considero un momento especial, en un entorno especial.