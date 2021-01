“Sufrí una gran contradicción cuando Franco nombró alcalde a mi padre”

La cuna con vistas al Campo San Francisco. “Nací en la calle Santa Susana, en el piso de abajo de donde vivo ahora. Este lo compré años más tarde, me enteré que el Banco Herrero iba a vender los pisos y aquí vivía una tía mía muy mayor, así que lo compré con ella dentro. Viví en Santa Susana hasta los 8 años, que pasamos a Marqués de Vega de Anzo, en la misma manzana, era la casa de mi padre. Tuve una infancia privilegiada, por la alta economía de mis padres y porque tenía el Campo San Francisco, que era el jardín de casa. Es lo que recuerdo de los primeros años, el Campo San Francisco y una casa llena de libros (ahora tengo unos 30.000 libros, además de los que hay en casa tengo un piso lleno y un garaje en Cangas del Narcea). Nací con el carné del Oviedín (Real Oviedo), la Balesquida y la SOF. Lo primero que vi desde la cuna, aparte de los humanos que se asomaban, fue el Campo San Francisco, por eso ahora me duele muchísimo lo que está pasando con el Campo. La idea absurda de José Almeida (presidente de Otea), hijo de un buen amigo, que le ha imbuido al alcalde (Alfredo Canteli); la cosa absurda de poner un restaurante en medio del Campo. Tengo tres hermanos, Jaime, Mari Carmen y Enma, la pequeña, que ya nació en Vega de Anzo. Mi padre era abogado, creo que bueno. Heredé su biblioteca, sus libros de abogacía y parte de la de literatura. Escribía teatro clandestinamente, se escondía de mi madre para hacerlo”.

Hijo del alcalde nombrado por Franco. “Recibí una educación bastante liberal dentro del cristianismo. La familia de mi madre estaba vinculada al cristianismo más ortodoxo y la de mi padre era más liberal. De pequeño sufrí una contradicción enorme. En casa se oía Radio París y la BBC de Londres y mi padre se manifestaba constantemente contrario al régimen franquista. Entonces, a mi padre, a una persona contraria al régimen y que no quería saber nada de la Falange y esas cosas, le nombran alcalde de Oviedo. La Alcaldía de Oviedo de mi padre fue porque Francisco Labadie Otermin, que era gobernador emblemático de Asturias, que había sido compañero de mi padre en la Universidad, dimitió de gobernador. Varios falangistas de Asturias se solidarizaron con Labadie, entre ellos el alcalde de Oviedo, Fernando Beltrán, el padre del poeta. Camilo Alonso Vega, que era ministro de Gobernación, no entendía de solidaridades. Nombraron gobernador civil a Marcos Peña Royo, que era abogado del Estado en Teruel y los falangistas le dijeron que nadie se hacía cargo de la Alcaldía de Oviedo en solidaridad con Beltrán y Labadie. Entonces buscó fuera del ámbito del régimen, del movimiento. José Álvarez de Toledo, también abogado del Estado, le propuso a mi padre, él fue quien amagüestó poner a mi padre en la Alcaldía y a José López Muñiz de presidente de la Diputación. Para mí era extraño que el nombramiento estuviese hecho por Franco y mi padre criticase al régimen en casa todos los días. En clase, en los Dominicos, yo era el hijo del Alcalde y el único que estaba en contra del franquismo. Me venía a buscar el chófer, no el del Ayuntamiento, en eso mi padre siempre fue muy recto. Mis hijos y mi mujer tampoco han usado nunca el coche oficial cuando yo fui alcalde.

¿Ciencias o Letras? “Era muy bien estudiante, afrancesado desde la cuna. Estudié en los Dominicos. Hice el Bachiller por Ciencias porque en casa querían que fuese ingeniero. La familia tenía intereses en todas las grandes empresas de Asturias y yo tendría asegurado un puesto de directivo. Basta con que me lo dijeran para que aquello me repateara. Aunque sacaba muy buenas notas en Ciencias yo quería estudiar Letras. Mi padre me imbuyó mucho el seguimiento a Salvador de Madariaga, que desde el exilio de Oxford hablaba por la BBC de Londres. De hecho, cuando murió mi padre lo primero que hice fue ir a Oxford a conocerle. Siempre tuve un grandísimo interés por las materias literarias, así que cuando estaba acabando el Bachiller decidí cambiarme a Letras. Hice el “preu” por Letras y aprobé. Estudié en un año el Latín y Griego de quinto y sexto de Bachiller. Aun así, en casa seguía la presión de la ingeniería. A mí no me gustaba nada. Un tío mío. Juan Mari Urquiola (padre de la arquitecta Patricia Urquiola), que estaba casado con Lucía Hidalgo, la hermana pequeña de mi madre, me propuso estudiar Derecho y Económicas en Deusto. Fue la primera vez que oí hablar de Deusto y de abogado-economista. Aquello cumplía para mí otro objetivo, que era salir de Oviedo. Veía que estudiando Derecho o Filosofía me iba a meter en la Universidad de Oviedo y no iba a salir del ambiente familiar.

El “contubernio de Múnich” y la revolución en Deusto. “Es 1962 ocurre algo muy importante en mi vida, el llamado ‘contubernio de Múnich’. Mi padre ya estaba enfermo y a casa venían a verle dos personas que fueron claves para mí, Pedro Rodríguez Arango (padre de los Rodríguez Inciarte) y Rodrigo Uría, catedrático de Mercantil. Los dos estaban completamente comprometidos con lo de Múnich. Venían a ver a mi padre intentando no coincidir con el gobernador civil y la gente del Movimiento. Con esa influencia y la de Madariaga me fui a estudiar a Deusto. Cuando llegué a Bilbao estaba absolutamente convencido de la necesidad de la democratización de España. Era octubre del 63 y había elecciones a delegado de curso y me presenté. Me subí a una tarima delante de 200 estudiantes. No tenía miedo escénico, nunca lo he tenido gracias a todas las obras de teatro que hice en los Dominicos. Había un candidato oficial falangista, del SEU. De 192 votantes tuve 178 votos. Me hice delegado de curso y en enero me volvieron a elegir. Después fui secretario de estudiantes en la Facultad y promoví la huelga de estudiantes de marzo del 65 en solidaridad con Aranguren y Tierno Galván. De repente me metí en la revolución democrática y al meterme ahí era imposible hacer dos carreras a la vez. Materialmente imposible. Me dedicaba a la revolución política y ya no era tan buen estudiante. Fue tremendo estar en un colegio mayor y de repente ser un líder estudiantil, fue un cambio vital enorme. De aquella el PNV y ETA no pintaban nada. Había gente del PNV y conocí a Txabi Etxebarrieta, el primer asesino de ETA, pero no pintaban nada, allí el que mandaba era yo. Salía con los niños bien de Neguri, con la primera mujer de Paco de Lucía, Casilda Varela, los conocí mucho. Eran mis amigos, aunque yo estaba en el otro lado. Yo también era un niño bien, campeón de tenis. Pero un niño bien que a la vez estaba comprometido con la revolución democrática. En Deusto yo era el líder de la revolución. Tuve problemas con la Policía, pero no muchos, me detuvieron una vez por poco tiempo y no pasó absolutamente. En las 17 manifestaciones a las que asistí en Bilbao, nunca me pegaron, nunca llevé un toletazo, masacraron a gente al lado mío en la cabecera de las manifestaciones, pero a mí, por una cuestión de pura suerte, no me llegó ningún tolete. Me llegaron a dar un toletazo en Oviedo en el 76, que lo recuerdo y aún me duele la espalda”.

Imposible acabar la carrera en Deusto y en Oviedo. “Había dejado de estudiar mucho. En casa estaban horrorizados. Hubo un rector de Deusto, un cura que daba Derecho Civil IV, la última asignatura de la carrera, y me dijo claramente “si usted no me sabe el libro de memoria no le voy a aprobar jamás, porque usted está con ‘Amarguren’, como le llamaban, y todos esos. Al haber aprobado todo menos una asignatura no podía ejercer. Yo no quería volver a casa ni pa Dios, estuve de instructor de niños con Mensajeros de la Paz en Avilés. Intenté acabar la carrera en la Universidad de Oviedo y tanto Ignacio de la Concha como Teodoro López Cuesta me admitían, pero Aurelio Menéndez, que luego fue muy amigo mío, me dijo “hombre, joven Masip, antes de que te demos el pase para que te examines de Derecho Civil tengo que saber yo bien lo que te enseñaron de Mercantil esos curas”. Yo tenía aprobados los dos mercantiles, de cuarto y de quinto, y no me apetecía volver a examinarme con un tío de tan alto nivel como Aurelio Menéndez. José Jiménez de Parga, con quien había estado de pasante en Madrid, me dijo que ya se me había pasado la edad de la revolución estudiantil y que tenía que acabar la carrera. Consiguió, porque tenía mucha mano, meterme en la Universidad de Granada para que me aprobasen esa asignatura”.

Vuelta a casa y enamoramiento a primera vista. “La familia estaba muy preocupada por mí y me ofrecieron venir a trabajar como abogado al Banco Herrero y acepté, a media jornada y con el compromiso de que no llevaría ningún asunto laboral y empresarial porque yo estaba a favor de los trabajadores. Llegué a Oviedo el 30 de junio del 72 y justo ese día, en el Club Cultural de Oviedo, en un piso de la calle Palacio Valdés, conocí a mi mujer, Eloína. Yo había ido a hacerme socio nada más llegar a Oviedo, vi a Eloína y fue un enamoramiento a primera vista”.