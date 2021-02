El teatro asturiano entra en la uci: la pandemia desata la “tormenta perfecta” en un sector gravemente herido

No hay dinero para el teatro. O, más bien, no hay mucho. Los responsables de la gestión de la Cultura del Gobierno del Principado de Asturias a estas alturas, en pleno febrero, no han dispuesto aún cuánto van a invertir de verdad en el desarrollo de las artes escénicas asturianas en lo que queda de año. Todo apunta, eso sí, a que la Consejería de Cultura, a través de la Sociedad Pública de Gestión y Promoción Turística y Cultural del Principado de Asturias (Recrea), dedicará 30 céntimos por asturiano y año a la supervivencia del teatro producido a este lado del Pajares. Y creen que eso está bien, pero eso solo lo creen ellos. Las empresas del sector, no. Ni tampoco el Sindicato de Profesionales de las Artes Escénicas. Ni los programadores. El proletariado asturiano tiene muchas tablas.

Reservar 300.000 euros –lo que se presume para este año, todo dentro del programa “Asturias, cultura en rede”, una especie de fusión del “Culturaquí” de los noventa y el “Menú Cultural” de los ochenta: un tesoro, en todo caso, después del vacío dejado con la gestión del exviceconsejero Vicente Domínguez– está muy lejos de los estándares marcados por otras comunidades autónomas. “Como mínimo, deberíamos llegar al euro por habitante y sería una fiesta contar con dos”, apunta Adolfo Camilo Díaz, programador de Ayuntamiento de Corvera, dramaturgo de largo recorrido. “Paradójicamente, pese a ese dinero tan corto, la creación está a niveles espectaculares. Sucede, sin embargo, que las producciones se estrenan y, si llegan a cuatro o cinco funciones, se pueden dar con un canto en los dientes. Así que el resultado artístico se queda corto porque no se permite el rodaje”, apostilla Díaz. Etelvino Vázquez, uno de los clásicos de la escena, el director de “Teatro del Norte”, va en esa misma línea: “El repertorio que formamos es la imagen de una región”.

Así que, poco dinero da mucha producción y poca circulación y la poca circulación explica que sus trabajadores reafirmen su “precariado” y que los espacios escénicos de todo el Principado –una treintena– se queden para coger solo polvo y mucho polvo (como pasa en el auditorio de Lugones; todo nuevo, pero cerrado porque así lo ha querido el Ayuntamiento de Siero echando mano de la pandemia, la misma que afecta a los concejos de Gijón, de Oviedo y de Avilés, donde ha habido teatro y lírica, con distancia física y gel hidroalcohólico, pero teatro al fin y al cabo).

El teatro en Asturias es una tragedia sin dioses, ni mitos. Tal cual está organizado el sector, las compañías de artes escénicas funcionan como subcontratas de las administraciones públicas (aquí, en Asturias, y también en el resto del país): sin ellas no pueden facturar, sin ellas no pueden vivir. Los teatros (o los casi teatros) son todos propiedad municipal desde comienzos de la década de los ochenta: la de la universalidad de la cultura, la de los precios políticos de las entradas, la de la crisis de la iniciativa privada en la exhibición y en la distribución de las artes escénicas, quitando Madrid o Barcelona. “Este sistema se tiene que desmontar, está caduco y no se puede remozar”, se lamenta el director de escena José Rico, otro de los veteranos de la escena asturiana. “Podríamos sobrevivir con un Centro Dramático Asturiano, sería la herramienta para que tuviéramos visibilidad. Eso y que la TPA comenzase a hacer ficción. Además, habría que establecer cuotas de profesionales asturianos en producciones que vienen al Principado a filmar”, apunta. Rico subraya clásicos reclamados por la profesión, desde que el tiempo es tiempo, y pocas veces atendidos por el cliente fijo que compra funciones. El Centro Dramático estuvo sobre la mesa de la Administración en la época del viceconsejero Jorge Fernández León. Etelvino Vázquez añade a esto la necesidad de crear “compañías residentes”. Es decir: “Los ayuntamientos encomiendan a estas compañías la gestión de sus salas a cambio de ofrecer programación y otras actividades pedagógicas. Es el modelo portugués”, apunta.

Mientras esto suceda o no suceda, solo se puede describir lo evidente: que en Asturias solo hay una sala privada de exhibición. Es “El Huerto”, está en Gijón y la gestiona la compañía “Zig Zag Danza”, un espacio escénico incluido en la Red de Salas Alternativas, una entidad con 48 más que permite “respirar” a sus gestores, explica, precisamente, Miguel Quiroga, que es de “Zig Zag Danza” y, además, el presidente de Escena Asturias, la patronal del sector.

El resto de los teatros (y casi teatros) asturianos tienen propiedad y gestión públicas. Existe la paradoja de que los teatros que controla el Principado (el del Niemeyer y el de la Laboral) no programan teatro producido en Asturias: no lo hicieron a través del fenecido Circuito Profesional de Teatro, el que subió a los cielos la mano del exviceconsejero Domínguez (su página web sigue colgada en la red). Pero tampoco está previsto que programen ahora porque el nuevo circuito –dentro del abanico mayor de “Asturias, cultura en rede”– va de llevar la escena de los ayuntamientos y ya está (se han apuntado unos cuarenta). El anterior circuito –que echó a andar en la época del presidente Sergio Marqués, allá a mediados de los noventa– iba de sumar espacios escénicos.

A esta circunstancia se suman decisiones controvertidas de quienes cocinan la cultura en el Principado: el director general del Centro Niemeyer, Carlos Cuadros, señaló en el plan de trabajo para este 2021 que iba a reducir la programación teatral (la de fuera de Asturias, la única que incluye), porque en época de pandemia exhibir es “altamente deficitario”. Otros programadores consultados señalaron que “el déficit” es una característica primordial de la cultura pública, pero su unidad de medida no es el resultado contable a presentar al final de cada ejercicio. José Manuel Rodríguez Uribes, el ministro de Cultura, dijo el 7 de abril pasado, en su primera intervención pública durante el primer confinamiento, la primera vez que se acordó de los que trabajan en el sector que administra: “Hoy toca pensar en los enfermos, en salvarles la vida y en parar el virus. Cuando lo consigamos, haremos todo para reactivar la cultura y el deporte”. Y esas palabras no gustaron nada (hubo hasta una huelga digital).

Este pasado agosto, el alcalde de Siero, Ángel García, “Cepi”, decidió suspender durante lo que quedaba del año toda la programación cultural del concejo: “Hay que adelantarse y tomar pequeñas decisiones ahora que ayuden a atajar estos rebrotes para que, en unos meses, no haya que lamentarse”, explicó. Todavía no ha cambiado de idea. En Avilés, por ejemplo, volvió el teatro al Palacio Valdés este pasado septiembre. Con un estreno nacional (“Rita”) y con la vuelta a las tablas de Lola Herrera (“Cinco horas con Mario”). Ahora, con las últimas decisiones del Gobierno de Adrián Barbón, el teatro ha cerrado, pese a que no hay registrado, en ninguna parte del país ni un solo brote de covid en teatros.

La tormenta perfecta de las artes escénicas se va componiendo: un allá van unos euros y que os presten y una excusa pandémica para acabar con el futuro. Juan José Millás, el novelista, escribió no hace mucho que este tiempo actual es de la ausencia de futuro. Paul Valéry habló en su día de que el futuro “ya no es lo que era”. El paso pandémico es tan catastrófico como una nevada en invierno sobre la capital de la nación y así no hay manera de hacer y de ver teatro.

Pese a todo esto, todas las partes consultadas a la hora de componer este artículo coinciden en que han llegado, “por lo menos, las buenas intenciones” a la Consejería de Cultura. “Veníamos del vacío más absoluto”, apunta Díaz. El viceconsejero Domínguez bajó la persiana de la escena asturiana a resultas de una singular interpretación de la ley del exministro Montoro que regulaba la contratación pública, esa que dice que para hacer una acera en un pueblo es necesario que tres empresas oferten sus respectivos presupuestos para que así la Administración pública pueda elegir la más barata. El sector de la cultura no es, ni de lejos, el de la obra pública: carece de sentido pedir tres presupuestos para programar un “Romeo y Julieta” y elegir, al final, el menos oneroso. Ante esta situación, decidió que era buena idea matar el circuito y cambiarlo por un programa de subvenciones a los concejos de tal calibre que los concejos terminaron abandonando la cosa de hacer teatro. Y, entonces, llegó la pandemia y decisiones zigzagueantes para el desarrollo de la cultura patria (unas veces se abre, luego se cierra, se dice que ir al teatro no es peligroso, pero por si acaso no vayas: política de meandros e inseguridad jurídica).

Este pasado otoño se reunió una mesa de las artes escénicas (programadores, empresas, sindicatos, el Principado). La Administración regional tomó nota de las sugerencias y, como señalan algunos programadores, “luego hizo lo que quiso”. Y, de momento, lo que ha hecho es llamar a rebato a todas las compañías y profesionales del teatro para componer un catálogo de producciones para que sean la oferta de las artes escénicas asturianas: la base que los ayuntamientos van a tener para poder programar teatro, danza, cuentacuentos este año. Han salido, de momento, 68 empresas o autónomos y 239 proyectos. De momento, porque en seis meses la cosa se puede ampliar.

Y este hecho supone una celebración. Todos insisten en las “buenas intenciones” de los actuales gestores de la cultura en Asturias, pero todos añaden que “las buenas intenciones” no dan ni de comer, ni de merendar. Va a haber teatro hasta junio, en cuarenta municipios. “Eso está bien”, destacan los productores Luis Alija, de “Saltantes Teatro”, y también Etelvino Vázquez. Lo que está menos bien es que la tarta de las artes escénicas asturianas ha quedado tan atomizada que ya no hay tajos que llevarse a la boca. El teatro asturiano es una colección de migas pulgarcitas hacia no se sabe dónde. Y si la cosa se centra en la danza, la borrasca se convierte en huracán. De los 239 proyectos, 26 son de danza. “En el circuito del año pasado, que se limitó al último trimestre, solo se programó dentro del circuito una función de danza. En Colunga”, señala Miguel Quiroga. La danza tampoco está para bailes.

Así que, con todo esto, solo cabe añadir lo que señala Enrique Dueñas, el secretario general del Sindicato de Profesionales de las Artes Escénicas y Audiovisuales (SAPAEA): “A lo de aquí no se puede llamar industria”, apunta. Y es natural: ninguna de las 68 empresas asturianas llega a ser pyme. Todas son micropymes. Y las que no lo son, es porque en realidad se trata de un único trabajador autónomo que se da de alta para ganar dinero con aquello en lo que se había formado. Y también hay falsos autónomos. Y actores con dos trabajos o en la casa familiar porque no se independizan. Y, frente a esto, la oferta escénica de los creadores asturianos es tan abundante como excesiva. “Pero ahora muchos no encuentran otro modo de trabajar que cocinándoselo ellos mismos”, concluye Dueñas.

La fuga de talentos, también en las tablas

Pablo Palomo

Saray Pérez, Mario Villar, Erea Alonso y Laura Nápoles son cuatro alumnos de Arte Dramático a punto de terminar su formación en la Escuela Superior de Arte Dramático del Principado de Asturias (ESAD). Los cuatro tienen claro que cuando acabe su periplo en la Laboral, tendrán que emigrar para vivir de una profesión, que, por el coronavirus, cierra filas en torno a lo que funciona. Los jóvenes echan de menos que se apueste por ellos. “Teatralmente en Asturias se arriesga poco”, aseguran.

Saray Pérez tiene 23 años y antes de entrar en la ESAD estudió para ser diseñadora gráfica. Descubrió que quería ser actriz en las funciones del colegio. Ha tenido papeles en diferentes obras de pequeñas compañías y filmado un anunció de un coche recientemente. “El futuro me ofrece dudas. Cada vez se graban más series, pero se hace menos teatro por las restricciones y las dudas que generan en el estreno”, comenta.

Mario Villar acumula varios papeles en obras de teatro, una de las últimas, “Mova”, se llegó a estrenar en el teatro Jovellanos. Fue protagonista en una película de terror que no se llegó a montar y se ha curtido trabajando en diferentes eventos de la ciudad. Fue, por ejemplo, copresentador en un concurso de Antroxu gijonés. Con la pandemia sus participaciones se han reducido. “Abrirse hueco en esto es complicado, cuesta que una compañía no vaya a lo seguro y apueste por gente joven. De mi promoción, trabajamos dos personas”, asevera. “He perdido trabajos por la situación sanitaria”, añade.

Erea Alonso llegó a ser campeona de España de taekwondo en categorías inferiores en su Vigo natal. Pero decidió abandonar las artes marciales para apostar por su pasión. “Desde muy pequeña, sabía que esto era lo mío. Sentaba a mi familia en casa e interpretaba”, comenta. Participó en el festival “Rincones y Recovecos”, que se celebra en la Universidad Laboral, habitualmente en septiembre. “Creo que cuando termine la carrera lo que me voy a encontrar es un terreno hostil. Asturias es un sitio de paso. Galicia es más potente y hay compañías más jóvenes”, concreta.

Laura Nápoles tiene 21 años y es una rara avis en el mundo de las tablas. Nunca hizo teatro hasta que se matriculó en la ESAD. Cómo terminó en la escuela de la Laboral lo argumenta diciendo que su vocación era bailar y cantar. Intentó compaginar sus estudios con otros en literatura, pero le fue imposible. La interpretación le exigía demasiado tiempo. “En Asturias, las obras de teatro están destinadas a un público más mayor y son algo costumbristas”, apunta una chica, que, como sus compañeros, baraja encontrar acomodo al otro lado del Huerna.