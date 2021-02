Máscaras para tiempos de mascarillas

Caamaño entiende que su espíritu carnavalero se mantiene intacto pese a que la pandemia no nos deja tocarnos. “Tengo una obligación moral como Rey del Goxu de seguir disfrutando del Antroxu, hay que dar ambiente a la calle y tengo que pedir a todo el mundo que se disfrace, porque hace falta alegría”, remarca.

Cada día, dice, se colocará un disfraz y el martes se convertirá “en el vikingo que asaltó el Capitolio”. “El Antroxu es una parodia, es sentido del humor y eso no se puede perder”. Lo dice mientras canta una canción anunciando su próxima partida hacia Marte. “Saldré con Paco Sánchez, que es el gran Maese de la Gran Orden del Antroxu, que también se va a disfrazar”, apunta Caamaño, que lamenta que los bares no estén abiertos durante estos días. “Por lo menos, podrían dejarlos abiertos hasta las 20.00 horas como estos últimos días, pero no puede ser por la pandemia”, lamenta al tiempo que reconoce que un “buen Antroxu” son “abrazos, cercanía, risas”. Por eso espera como agua de mayo que “haya trajes especiales para que todo el mundo pueda abrazarse” sin miedo a los contagios de coronavirus.

Como buen Rey del Goxu, Caamaño aprovecha para saludad a todo Avilés, a las personas que cogen un trapo de su casa y salen a la calle con un disfraz improvisado, a “todos los colectivos del Antroxu, a todos los Reyes del Goxu, a la Cofradía del Santo Entierro, a la de la Sardina Arenque, a las asociaciones de vecinos y también a les muyeres que salen de comadreo”. “A todos les mando un abrazo virtual porque de los de verdad no se puede, pero nunca, nunca han de perder el espíritu del Antroxu”, indica Caamaño, que insiste una y otra vez que “el disfraz es un buen elemento de protección, con mascarilla, claro y, sobre todo, es bueno para la salud, sobre todo, la mental, también tenemos que disfrutar”, concluye.

“En el Antroxu no solo se disfruta de la meta, también del camino”

La cordobesa Carmen Moyano y el asturiano de Luarca Delfín Blanco se disfrazan juntos desde que se conocieron. De eso hace ya 19 años. Precisamente estos días celebran su aniversario de boda. También les tocará vivir el Carnaval más atípico, una de las fiestas de las que el matrimonio se confiesa “fanático”. Empezaron a amar esta cita del calendario festivo de niños. Él en Luarca. Ella, en Córdoba. Cuenta Delfín Blanco que a sus padres no les gustaba disfrazarse, pero siempre respetaron el interés de su hijo por hacerlo. Desde bien pequeño, recuerda sentir alegría por la cercanía de una fiesta en la que una simple máscara te hace cambiar el semblante o recordar a un personaje querido o misterioso. “Me encanta”, confiesa hoy con la sonrisa de niño que fue. Años más tarde, “un pariente”, Juan Antonio Martínez Losada, le introdujo con más fuerza y perspicacia en el mundo del disfraz. Martínez Losada fue concejal de Cultura en Valdés décadas atrás, cuando Luarca se convertía en una villa polvorín durante los Carnavales. “Salíamos a divertirnos y lo conseguíamos siempre”, recuerda Blanco, quien cuenta que desde joven le gusta todo lo que acompaña al Carnaval. Y eso no es solo el día del desfile o la jornada de la puesta de largo. También el proceso. “Pensar en el disfraz, buscar con qué hacerlo, confeccionarlo en casa... que no lo falte detalle; esa es la verdadera magia”, opina. Este año, todo será diferente por la pandemia. Siente pena por no poder compartir atuendo con sus amigos como otros años, pero no dejará de escapar la ocasión y saldrá de paseo por Luarca con su disfraz y junto a Carmen Moyano. La pareja tiene preparados para la ocasión dos atuendos que estrenaron hace años. Con la pandemia, “mejor evitar gastos y reciclar”. Además, su elección “nos viene al pelo” para la ocasión. Él será por unas horas el conde “Draco” de Barrio Sésamo y ella, un murciélago.

En Gijón, la charanga “Xaréu nel Ñeru” tiene una actitud casi filosófica ante el Antroxu. A sus disfraces no le faltan lujo de detalles. Sus flecos, flores y colores eléctricos acaparan miradas allá por donde pisan. Pero su trabajo les cuesta. Por ejemplo, el año pasado, cuando fueron campeones del concurso de charangas, empezaron a trabajar en su vestimenta en mayo. Horas de esfuerzo y de ensayos tuvieron su recompensa. Y a la pregunta de si tantos días de sacrificio merecieron la pena dan una respuesta profunda. “En el Antroxu no solo se disfruta de la meta, también del camino”. Pura filosofía carnavalera.

La historia de la charanga es larga. Hunde sus raíces en el barrio de Tremañes. Su acta fundacional data de 1996. Como el resto de las charangas de la ciudad, lo de este año es un bajonazo. Tanto les gusta el Carnaval, que por ellos saldrían a desfilar en verano. Un extremo que ya descartan, por falta de tiempo para planificar la actividad, no por ganas. Así que se curan la nostalgia velando armas para el año que viene y viendo raciones y raciones de vídeo de otras ediciones. “El Carnaval en Gijón no solo es el desfile, es la actuación en el teatro Jovellanos. Requiere una letra, un espectáculo y jugarse el esfuerzo de todo el año en unos pocos minutos”, comentan. Tras el vacío que les deja el 2021 esperan volver en 2022 todavía con más fuerza si cabe para seguir siendo los reyes del Antroxu de Gijón.

A falta del tradicional desfile, los incondicionales del Carnaval ovetense buscan fórmulas alternativas para matar el “mono de disfraz”. Es el caso de Alejandra Cano, una vecina de La Florida “muy comprometida con las tradiciones familiares”, que decidió inscribirse junto a sus hijas a un concurso de Tik Tok organizado por el Ayuntamiento. “El Carnaval es sagrado para nosotros”, indica sobre la importancia de esta fiesta para “mantener la ilusión” de Martina y Paola Álvarez, sus hijas de 9 y 7 años, respectivamente, con las que preparó una “performance” basada en los personajes de “Alicia en el país de las maravillas”. “A ver si para el año que viene ya podemos dejar atrás esta situación”, cruza los dedos una Alejandra Cano, que no escatimó en horas de compras, costura y maquillaje para preparar una candidatura digna al concurso. “No nos cuesta trabajo porque es algo que nos gusta”, dice para restar importancia al esfuerzo realizado.

Aunque el vídeo lo grabarán en el salón, tampoco perdieron la oportunidad de lucir tímidamente sus modelos por la calle. “Los trajes hay que lucirlos un poco”, comenta con humor esta ovetense enamorada del Antroxu.