Más tabaco y más alcohol, los hábitos del confinamiento

Al principio no se llevó del todo mal. Más tiempo en casa, cocinar, hacer pan, los vermús telemáticos, las fiestas de balcón... Pero pasado ese primer impacto que nos descolocó a todos, llegó todo esto: “Tengo unas pesadillas horrorosas, ilógicas, no sé... Y mi marido también porque lo hemos comentado... Todos estamos teniendo sueños que te levantas incómoda, como nerviosa”. “Bebemos más que antes. Bebemos una copita en las comidas y además hacemos vermús telemáticos con los amigos y bebemos más. Antes yo estaba trabajando y no bebía. Los vermús telemáticos se van un poco de madre, pero bueno, si luego te pasas la tarde durmiendo, tampoco pasa nada”. “Es normal que fume más, con todo lo de mi madre... Pero bueno, lo estaba intentando dejar. Cuando pase esto lo volveré a intentar”. Son tres testimonios reales, recogidos en el informe “Las consecuencias psicológicas del covid-19 y el confinamiento”, elaborada por siete universidades españolas, con encuestados en todas las comunidades autónomas y que acaba de darse a conocer. Los expertos explican que el confinamiento, del que dentro de poco se cumplirá un año, supuso “una situación sin precedentes recientes en nuestro país y es previsible que tenga un importante impacto en el bienestar físico y psicológico. (...) Ha supuesto una situación extraordinaria y con múltiples estímulos generadores de estrés”.

La distopía se instaló en nuestras vidas. El 41 por ciento de los asturianos encuestados reconocieron que se habían incrementado sus sentimientos de irrealidad, en el 13,2 por ciento ese sentimiento creció mucho.

Eso sí, según este estudio, los asturianos cumplimos con las normas del confinamiento domiciliario. Solo el 0,1 por ciento de los encuestados en la región confesaron haber salido de casa “para cosas no permitidas”, el 17,8 por ciento no salieron para nada. Por comparar, en Canarias el 2,7 por ciento salieron sin justificación.

Y ya en casa, el 21% de los españoles preguntados aseguraron que ingirieron más alcohol durante el confinamiento. Por edades, se observó que el consumo se había incrementado un poco o mucho para el grupo de edad entre 35 y 60 años y de 18 a 34 años. Asturias está por debajo de esa media con un casi un 17 por ciento. Por contra, el 26 por ciento de los asturianos aseguraron que su consumo de alcohol había disminuido. El resto, un 57 por ciento, siguieron bebiendo lo mismo que antes del cierre.

La bebida está asociada al tabaco. En este punto, el 23 por ciento de los asturianos reconocieron que fumaban más durante el confinamiento, frente al 5 por ciento que aseguraron que el consumo de tabaco había descendido. Otra droga, el cannabis, sufrió la tendencia contraria. El cinco por ciento de los asturianos redujeron su consumo y solo el 3 por ciento lo incrementaron. La mayoría, el 92 por ciento siguieron con el mismo hábito, que en su mayoría (aunque no hay datos) es el no consumir cannabis.

Otro de los cambios de hábitos más importante fue el del consumo de televisión. El 66 por ciento de hombres y el 67 ciento de mujeres aseguraron haber aumentado su tiempo de uso de televisión. En ambos casos, cerca del 30 ciento lo calificaron como “mucho incremento”. No se apreciaron pautas diferentes en función del sexo, la edad, o el resto de variables sociodemográficas y de contexto. Aunque es interesante señalar que el grupo con menor porcentaje de cambio fue el de mayor edad y aquellos que mantenían su puesto de trabajo. Los asturianos están por encima de esa media, con un 68 por ciento que vio más la tele durante el confinamiento. De ellos, el 30 por ciento habla de “mucho incremento”.

¿Y el sexo? Pues el confinamiento que sufrimos el año pasado también afectó a las relaciones sexuales. El 16 por ciento de los asturianos incrementaron la actividad sexual durante el encierro domiciliario y casi un 8 por ciento, la mitad, dijeron que sus relaciones habían disminuido.