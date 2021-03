Tres posibles escenarios para la evolución del coronavirus en el segundo año de pandemia

Mediada la pandemia escribí un artículo para este suplemento con mi desagrado por el continuo empleo del término “evidencia científica” en el manejo de la crisis del covid-19. Se ha utilizado a la ciencia biomédica para justificar ante la opinión pública algunas decisiones, cuando no como una bayeta para “limpiar” el efecto de otras. Seis meses después me ratifico en esta impresión. Salvo la conocida evidencia de que las mascarillas y la distancia social ralentizan la infección, para justificar otras recomendaciones debemos apelar a los indicios plausibles y aplicar el “principio de precaución”, sin ir más allá. Excepto que nos quieran tomar por tontos. Podríamos definir a esta corriente de opinión como “lo-dice-la-ciencismo”. Es decir, esto debe ser así “porque lo dice la ciencia”. Un ejemplo. Al principio de la pandemia asistimos al espectáculo de brigadas de limpieza fumigando calles, aceras y fachadas de edificios, como sacadas de una película de ciencia ficción. Parecía que estuviésemos ante una plaga de pulgas en vez de ante un virus de ARN, material genético muy inestable que se degrada con facilidad. En términos de contagio nunca me pareció lo mismo una mesa de un bar que una esquina de la calle Uría. En una ocasión discutí esta medida con un “experto” obteniendo como respuesta “es lo que dice la ciencia”. Ah, bueno, si lo dice la ciencia….. Esta semana leímos en la prensa titulares como “Un año fumigando contra el coronavirus y otros casos de teatro pandémico. Las pruebas del contagio por superficies o la utilidad de las nebulizaciones están en entredicho, pero todavía se gastan recursos en estas medidas que ofrecen una falsa sensación de seguridad”. Incluso la revista “Nature” publicó un editorial sobre este asunto: “ha habido más de cien millones de contagios y en ninguno se ha podido probar que la infección fuese por tocar una superficie contaminada. Tras un año de pandemia la evidencia es que el SARS-CoV-2 se transmite predominantemente a través del aire, por personas que hablan y exhalan gotas grandes y pequeñas partículas llamadas aerosoles”. Lo más decepcionante ha sido ver cómo algún defensor de estas medidas se justifica ahora no aludiendo a la duda razonable, sino a su utilidad para “crear conciencia del riesgo”.

Quizás usted sufra “fatiga pandémica”, un estado de ánimo que nos hace desconfiar de muchas de las noticias sobre este “monotema” vírico que parece haberse adueñado de nuestras vidas por un tiempo indefinido. Confieso que he dejado de ver tertulias de televisión en las que “expertos” opinan de todo. He descubierto que hay personas que pueden ser presentadas con hasta seis especialidades médicas en otras tantas tertulias. Cuando veo la inflación de opinadores sobre estos temas me viene a la mente lo de que “todos llevamos un entrenador de fútbol dentro”. Parecería que todos llevamos un virólogo, epidemiólogo, o inmunólogo dentro. La fatiga también afecta a los científicos. Hemos sido sepultados por una avalancha de artículos sobre el covid-19 en revistas biomédicas, más de 107.000 (ciento siete mil!!) en sólo un año (portal pubmed). El virus pariente de este, causante del SARS, generó menos de dos mil publicaciones en 20 años. Es un simple reflejo del impacto sanitario-social de uno y otro. Es imposible estar al tanto de toda esta vorágine de manuscritos, la mayoría irrelevantes para el manejo de la pandemia. Seguramente no habrá más de 15 o 20 trabajos que aporten conclusiones trasladables al paciente o útiles para el control de la pandemia, al menos de forma inmediata como tratamientos o vacunas.

Como curiosidad mencionaré uno publicado recientemente en “The Lancet-Global Health”. Se titula “Relación entre la rigidez-laxitud cultural y la incidencia de casos-muertes por covid-19: un análisis global” (el doctor Martín Caicoya escribió en su columna en LNE sobre este tema, “La psicología al rescate de los epidemiólogos”). Lo firman varios investigadores de la Universidad de Maryland. Calcularon la “rigidez-laxitud” cultural de las naciones a partir de preguntas como “Hay muchas normas sociales que la gente debe cumplir en este país. Hay normas muy claras sobre cómo la gente debería actuar en la mayoría de las situaciones. En este país, si alguien actúa de manera inapropiada otros lo desaprobarán rotundamente. La gente en este país casi siempre cumple con las normas sociales”. Según los autores este indicador puede predecir algunas variables socio-económicas, como la creatividad o la prudencia de los que toman decisiones. Encontraron que las naciones con mayor “relajación” tendrían casi 5 veces más infectados por el virus y casi 9 veces más muertos que las que tenían los índices de mayor “rigidez”.

En la figura que acompaña al artículo pueden ver algunos ejemplos y dónde cae España, hacia el extremo de la relajación, frente a Corea, Japón o Taiwan en el de la rigidez (los valores son tasas por millón de habitantes, no confundir con valores totales). Durante la primera oleada pandémica empecé a pensar que la historia inmediata de esta crisis la tendrían que escribir los psicólogos sociales. Ante un virus nuevo, que infecta por contacto respiratorio y con la gran mayoría de los infectados asintomáticos lo más que podíamos proponer era: mascarilla y restricción del contacto social. Seguimos igual, y así seguiremos “hasta nueva orden”. Empezamos a oír expertos diciendo que había que seguir el ejemplo de esos países tan “disciplinados”. Sin duda tendrán razón, pero no sé si es muy realista para nuestra forma de ver la vida. Desconozco las medidas punitivas que aplicarían ante costumbres tan nuestras como el botellón. También debe ayudar mucho a crear disciplina social el entrenamiento para protegerse de un vecino que quiere “fagocitarte” (Taiwan) o que juega a la guerra nuclear en tu frontera norte (Corea). Nuestros dirigentes quizás tendrían que haber contratado a expertos en psicología social y plantearles: con estos datos sobre el virus y lo que sabemos de nuestro modelo de sociedad, ¿podrían diseñar un plan de control que incluya la variable “idiosincrasia del país”?

Para concluir escribiré unas líneas sobre lo que sabemos tras un año de pandemia y sobre lo que podría pasar durante este segundo año. Si tengo algo claro es que si despertásemos dentro de un año “el dinosaurio todavía estará aquí”. Dentro de un año el SARS-CoV-2 o sus herederos genéticos seguirán con nosotros. Esperemos que bajo control y en una convivencia aceptable con el ser humano.

1. El SARS-CoV-2 es un virus de transmisión respiratoria.

Lo más relevante para el manejo de la enfermedad y la pandemia ya lo sabemos desde el principio. Entre los hitos científicos están el propio descubrimiento del virus como responsable del covid-19 y la secuenciación de su genoma, lo que permitió diseñar métodos diagnósticos mediante PCR, o que el SARS-CoV-2 es un virus que entra por las vías respiratorias por lo que la mejor profilaxis es protegerse con mascarilla o guardando la distancia interpersonal. Y el control de la pandemia radicará fundamentalmente en aplicar estas evidencias. La transmisión respiratoria se da en otros virus, gripe incluida. ¿Qué hace al SARS-CoV-2 tan peculiar y peligroso?: su receptor celular, la proteína ACE-2. Que la proteína S de la corona del virus encaje en el ACE-2 como una llave en su cerradura explica por qué el virus es capaz de infectar al pulmón y otros órganos, todos ellos con esta proteína ACE-2. Cuando decimos que una variante del virus como la inglesa tiene mayor capacidad infectiva estamos refiriéndonos a que tiene más afinidad por el receptor ACE-2. Estas variantes le aportan una “muesca” que encaja mejor en la cerradura y abrirá la “puerta” celular más fácilmente. Es decir, un virus con más capacidad infecciosa. Piensen en Darwin: si infecto más, tendré más descendientes y acabaré por suplantar a las otras variantes menos infecciosas. Cualquiera que conozca los principios que rigen la evolución de las especies podría haber previsto un escenario lleno de variantes víricas en respuesta a nuestra acción para atajar la pandemia.

2. El covid-19 se debe a una actividad exagerada del sistema inmune.

El hecho de que el SARS-CoV-2 infecte al pulmón es un contratiempo para la Medicina. En el pulmón el virus provoca una respuesta inflamatoria del sistema inmune, que en realidad actúa “de buena fe” intentando eliminar al virus. La respuesta inmune es per se buena, pero exagerada en algunas personas (la minoría de los infectados) hasta el punto de llegar a destruir el tejido pulmonar y provocar neumonía. El término “tormenta de citoquinas” (moléculas que elabora el sistema inmune) se ha hecho popular. En su origen, el covid-19 es una enfermedad inmunitaria y esto explica por qué los inmunosupresores (corticoides y otros) son eficaces para tratar a muchos pacientes. Hablando de tratamientos, la mejora de la expectativa vital de los pacientes la van logrando los sanitarios que los cuidan a pie de cama. Podemos leer decenas de ensayos con fármacos que prometen cambiar el curso de esta enfermedad, solos o en combinaciones con otros, pero a día de hoy el manejo del paciente covid es bastante similar al de otras enfermedades que cursan con fallo respiratorio o tienen su origen en la hiperactividad del sistema inmune. En espera del refuerzo de nuevos fármacos nuestros médicos han aprendido sobre la marcha cómo controlar los daños con el armamento disponible.

3. Por detrás de la pandemia.

Hasta ahora hemos ido por detrás del virus. Las decisiones para controlar una oleada se toman según vaya evolucionando la situación, siempre con la vista puesta en evitar el colapso del sistema sanitario. Si el porcentaje de infectados por el virus empieza a comprometer la capacidad de los hospitales aplicamos limitaciones a la movilidad. No crean a quien diga que sabe cómo serán las siguientes oleadas. Excepto que tenga datos no publicados sobre porcentajes de personas naturalmente resistentes a la infección o una facultad paranormal para predecir cómo va a evolucionar el virus o la adaptación de nuestro sistema inmune a las vacunas. Los epidemiólogos se han encontrado con una “patata caliente” a la hora de hacer predicciones sobre un patógeno nuevo y para el que muchos infectados no presentan síntomas (lo que los hace difíciles de identificar y aislar). Para hacer una predicción fiable hay que saber el valor numérico de algunas variables que no conocemos, y mucho del comportamiento de la pandemia dependerá de estas variables que podríamos dividir en pro y antipandemia. Entre las últimas estarían algunas que no conocemos en detalle, como el porcentaje de personas naturalmente resistentes a la infección (por causa genética u otra), el número de personas ya inmunizadas (muchas no identificadas al haber pasado covid asintomático), la duración de la inmunidad en los que ya pasaron la enfermedad, etc. Los factores que promoverían la extensión de la pandemia no dependen de nosotros, al menos no del todo. Dependen del virus, de su capacidad para crear mutantes con más eficacia para infectar o para esquivar la protección de las vacunas.

4. De hoy en un año.

Siento decirles que nadie tiene respuestas para todas estas preguntas. Yo lo más que puedo hacer es pedirles que, por favor, mantengan medidas de protección frente al virus. Incluso si están vacunados sean precavidos hasta que contrastemos la eficacia y duración de la protección que dan las vacunas. Y presentarles tres escenarios posibles, a seguir durante este año:

Primer escenario. El virus desaparece, o se hace muy raro. Si me lo permiten, “esperemos sentados”. El objetivo “covid cero” no es realista, salvo que una mayoría nos encerremos durante varias semanas para impedir la transmisión por completo. Y aún así podría ser ineficaz si el virus se “acantona” en las células de algunas personas, que podrían disparar la infección en el futuro. O si ya está infectando de forma eficaz a otra especie animal, que actuará como reservorio. Estamos condenados a convivir con esta maravilla de la evolución. Un virus con transmisión respiratoria, gran afinidad por su “cerradura” celular (ACE-2), y que mantiene sin síntomas a la mayoría de los infectados sólo puede ser calificado como una maravilla de la naturaleza, a pesar del dolor que nos causa.

Segundo escenario. El virus reacciona ante nuestras barreras antipropagación. Sería una acción-reacción de meses o años, con ciclos de restricción a la movilidad. Piensen en Darwin. La respuesta inmediata del virus será evolucionar hacia formas más infectivas o que resistan a las vacunas. ¿Lo estamos viendo ya con la variante inglesa y otras? ¿Cómo si no interpretamos su posible mayor capacidad para infectar a personas que hasta ahora han sido refractarias, como los niños?

Tercer escenario. Las vacunas reducen los ingresos y fallecimientos pero no impiden la infección, permitiendo al virus propagarse (protección incompleta frente a la infección). Nos damos por satisfechos y lo dejamos estar, vacunándonos cada x tiempo como hacemos con la gripe. Este podría ser el escenario más probable, aunque tendríamos que “aguantar” meses duros hasta alcanzar el “ajuste”.

Podría plantear otros escenarios, pero no quiero contribuir a incrementar su “fatiga pandémica”. A modo de resumen, durante la mayor parte del 2020 hemos vivido a remolque del virus. Ahora podemos ir por delante gracias a las vacunas. Durante este año que “hemos vivido peligrosamente” la palabra ganadora ha sido “confinamiento”. La del 2021 bien podría ser “variante”. Larga vida a Charles Darwin.