La unidad italiana está en la pasta

El maestro de periodistas Indro Montanelli, en su libro de perfiles, “Gente qualunque”, cuenta el encuentro que mantuvo con Sordi en París, y cómo Albertone, empeñado en hacer una película francesa pero no tan seguro de poder soportar durante meses la grisalla del cielo, rehusaba a comer fuera de la hostería italiana de Peppo donde puntualmente le servían su plato predilecto de tallarines a la romana. Hay pocas cosas más italianas que este hombre; incluso cuando, en la película de Steno, Nando Mericoni trepa por el Coliseo y amenaza con saltar al vacío a menos que alguien le pague un pasaje a Nueva York, nada oscurece el rincón de su personalidad infranqueablemente italiana.

Si hay una comida nacional capaz de perfilar a un pueblo en su esencia esa es la de Italia, que desde la juventud de la propia nación unificada siempre estuvo, además, marcada por el condicionante político. Es conocida la aversión de Mussolini y del fascismo por la pasta, que para él resultaba una carga onerosa en la alimentación de una nación dinámica. Por decirlo de otra manera, el Duce amaba el ajo y consideraba la cocina una fastidiosa pérdida de tiempo.

Los tortellini, precisamente, protagonizaron uno de los episodios más tempestuosos de la política italiana después de que Massimo d’Alema, exsecretario en los noventa del Partido Democrático, se atreviese a referirse a ellos en un tono despectivo, o por los menos lo suficientemente despectivo para que media Emilia se le echase encima impidiéndole ganar las elecciones en una región considerada, más que ninguna otra, bandera del movimiento partisano, bastión de la izquierda y de la lucha revolucionaria. En febrero de 1998, clausurando un congreso en Florencia de Demócratas de Izquierda y antes de ser elegido presidente del Consejo de Ministros, dijo que no iba a echar de menos a los esforzados militantes que repartían propaganda, pegaban carteles y cocinaban tortellini. Estas cualidades, según el puntilloso D’Alema, no eran suficientes para rendirle a Italia el servicio que requería, y guiarla por el camino adecuado. Él tampoco tuvo lo que se dice mucho tiempo para enderezar el país. Su Gobierno duró apenas dos años, menos de lo que esperaba, y de ello tuvieron parte de culpa los dichosos tortellini, ya que Emilia-Romaña decidió desde ese mismo día retirarle el apoyo. A las bases partisanas D’Alema no les caía especialmente bien, y después de menospreciar a los tortellini la antipatía fue mayor. Le volvieron totalmente la espalda, lo que significaba una merma de votos considerable, teniendo en cuenta el poder del sufragio en el centro de Italia. Incluso el exalcalde comunista de Bolonia, Guido Fanti, tuvo que erigirse entre el pueblo ofendido para responder al político romano como se debe: “Si no hubiéramos cocinado tortellini no estarías donde estás”.

Ennio Flaiano, escritor, periodista y colaborador en los guiones de algunas de las mejores películas italianas del siglo pasado, amigo de Steno y Sordi, decía de sus compatriotas que más que un pueblo son una colección de pueblos; pero que, a la hora de la comida, sentados ante un plato de espaguetis, todos los habitantes de la península se reconocen italianos, como los de Inglaterra se reconocen ingleses a la hora del té. Para Flaiano, gran visión de la jugada, ni el servicio militar, ni el sufragio universal, por no hablar de los deberes fiscales, tienen tal poder unificador. La unidad de Italia con la que soñaron los padres del Risorgimento se llama pasta. Puntualizaba: “No ha exigido derramamiento de sangre, sino de tomate”.