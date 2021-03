¿Qué supuso para usted el confinamiento? Esto es todo lo que aprendimos cuando nos mandaron a casa

Noventa y ocho testimonios de noventa y ocho días que cambiaron al mundo. Noventa y ocho voces de Asturias que cuentan cómo les fue desde que llegó el confinamiento hasta que empezó una “nueva normalidad”. Eterno, efímera. Noventa y ocho personas que compartieron, desde su singularidad, un destino común en el que se daban la mano (o el codazo, más bien) solidaridad, coraje, angustia vital, planes demolidos y rutinas en ruinas. La crispación con la generosidad. El esfuerzo colectivo con el reconocimiento público a los héroes de la Sanidad.

Hay en este crisol de vidas cruzadas que propone LA NUEVA ESPAÑA hilos mentales que cosen sensaciones, sentimientos, emociones y pensamientos ajenos que podrían ser nuestros. Luces y sombras engarzadas a un momento histórico que nadie hubiera querido vivir. Hay llamamientos a valorar en su justa medida la importancia de lo público. Hay certezas nacidas de la incertidumbre: saldremos reforzados, seremos mejores. ¿Será realmente así o volveremos a cometer los mismos errores a la espera de nuevos horrores? Esto es el aperitivo de otras crisis más graves, como la ecológica, apuntan desde el pesimismo que genera “un revolcón que puso patas arriba todo”. Hay quien lo esperaba, más o menos: “El ritmo que llevaba el sistema era y es insostenible”. Y “algo tan pequeño como un virus puede poner de rodillas al mundo”.

Tiempos de miedo y duda: buenas escuelas para aprender de los demás y también de nosotros mismos. Una enseñanza ampliamente citada: disfrutemos de cosas que dábamos por obvias. Vivamos al día. Ajustemos los planes a nuestra medida de la felicidad. Cambiemos el chip. Carpe diem. Pero sin olvidar, matizan desde la desconfianza, que navegamos por aguas turbulentas en las que navegan la tensión social y una inquietante pérdida de libertades. Tajazos económicos y creativos: “No he podido sentirme artista”.

Ya lo dijo Cela. Quien resiste, gana. Por desgracia, hay demasiados perdedores en esa guerra de resistencia. La guerra de una generación con bombardeos de cifras, batallas cuerpo a cuerpo en las UCI y muertos y más muertos en las residencias de generaciones que sí vivieron una guerra sangrienta y una posguerra de privaciones. “Teníamos que pasar una guerra en la vida, ahora sé que esta fue y es la mía”. El vacío y el silencio “en una situación prebélica”. Sabedlo: sin salud, no hay nada más. Se repite una idea unida a una prioridad: necesitamos de lo colectivo.

El paisaje sombrío de incertidumbre y desolación tiene trincheras donde aguantar las (1, 2, 3, ¿4?) olas de enemigos, el ataque de la incidencia acumulada con la mascarilla puesta, las distancias de inseguridad, los geles pegajosos como una mala pesadilla, las pruebas invasoras de nariz y garganta. Nos han dado un cursillo acelerado de convivir con la paciencia, hemos conocido, muchas veces desde la lejanía, “la fuerza y entereza de la generación de nuestros mayores”, y hemos recibido “una cura de humildad” en toda regla que se salta todas las reglas de confort. Nuevas palabras: la “humildaleza”, mezcla de humildad y fortaleza. Hay coincidencias en echar de menos el tiempo robado para estar con los amigos y los seres queridos. Los “achuchones”. Es que “agota echar de menos”. Se constata: perdimos las certezas. Vimos a “tanta gente amiga desgastada”. A los estudiantes y profesores les pilló desprevenidos la educación telemática. El teletrabajo impuso su ley implacable (“Trabajar sola en casa no me gusta tanto como creía”). Así fue: “El mundo real desapareció y solo quedó el digital”. Subimos a una noria emocional y allí arriba supimos que quizá debíamos cambiar de objetivos vitales cuando volviéramos a pisar tierra estable. Un deseo, una necesidad: que “la economía se recupere cuanto antes”. Efectos a tener en cuenta para bien: “grandioso el esfuerzo realizado para desarrollar la vacuna”. Parejas a prueba de fuego en el juego de la convivencia amurallada. Exigencias de una información de calidad. Supimos que los más peques se hicieron grandes en el esfuerzo y que “no estamos preparados para la conciliación familiar”. Vimos héroes “sin capa conviviendo codo con codo con nosotros”. Escuchamos estimulantes aplausos de las ocho de la tarde. ¿Casos positivos? Se retomó el gusto por la lectura, “hice una huerta preciosa”, “es bueno no hacer nada de vez en cuando”, “me obligué a no flaquear”. Hubo quien supo “combinar la frustración con la felicidad”. Concluyendo: se nos vino encima “algo para lo que no estábamos preparados”. Afloró el valor de la responsabilidad individual y una certeza: hay que cuidarse para poder cuidar. ¿Y ahora? “Ahora toca recuperar la ilusión”.