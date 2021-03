Graciano García: “La pandemia impulsa a sacar lo mejor de nuestros valores”

Hoy será un gran día para Graciano García. Quien pusiera en marcha en su día los premios “Príncipe de Asturias” se ha empeñado en convertir a esta tierra que tanto ama en la “Capital Mundial de la Poesía”. Y nadie duda de que su sueño (“un gran poema, el más bello poema de la gran historia de Asturias”) está ya preparado para convertirse en una deslumbrante realidad.

“Este domingo lloverán versos sobre Asturias”, pronostica a LA NUEVA ESPAÑA como hombre del tiempo poético al que casi 16.000 mil devotos acompañan en esta odisea. Y los que llegarán. Como punto de partida, hoy tendrá lugar la lectura pública del fallo del VIII Premio Internacional de Poesía “Jovellanos, El Mejor Poema del Mundo”, que convoca Ediciones Nobel. Será a las 12.00 horas en el edificio histórico de la Universidad de Oviedo (C/ San Francisco, s/n).

Al mediodía de hoy repicarán las campanas de todas las iglesias asturianas, incluidas las de la Catedral de Oviedo y las de la Basílica de Covadonga. Puro símbolo eterno. Entre las iniciativas programadas, además de las propias de esa celebración en librerías, bibliotecas, centros educativos y culturales, y medios de comunicación, hay otras que llaman la atención por su audacia y compromiso. El aeropuerto de Asturias pondrá a disposición de los viajeros poemas impresos durante los vuelos nacionales e internacionales; los comandantes de los aviones que despeguen o aterricen en el Principado leerán un poema y felicitarán a los asturianos por la iniciativa. Los hoteles abiertos regalarán poemas a los clientes o los colocarán en lugares de paso; las compañías de Taxi y VTC dispondrán de poemas en lugares visibles. Renfe colocará poemas en los reposacabezas. Los escaparates lucirán poemas en diferentes soportes y los repartirán entre los clientes.

Las redes sociales se convertirán en un bullicioso centro de actividad, con versos compartidos, vídeos en directo y memes relacionados con la poesía, que tendrá su propia plaza en Oviedo.

Graciano García, hoy director emérito de la Fundación Princesa de Asturias, hace repaso del pasado, presente y futuro de su idea.

El origen. “La raíz de todo esto está en el despacho de Isidoro Álvarez, presidente de El Corte Inglés, inolvidable amigo, cuando le conté que tenía el proyecto de crear un Gran Premio Internacional que llevase el nombre de Jovellanos, el más grande de los asturianos. No lo dudó: tienes que hacerlo, me dijo. Isidoro era un gran admirador de Jovellanos. Le gustaba mucho esta idea de él: ‘En los países aplicados e industriosos, nada huelga: todo produce y fructifica: los montes, los cerros, los valles, y hasta las duras peñas’. El éxito de este premio trajo como consecuencia la creación del Premio Internacional de Poesía ‘Jovellanos’, pues el ilustre gijonés escribió también poesía. Resultó un éxito mayor, sin parangón en el mundo, pues está abierto a todas las lenguas y culturas, lo que nadie se ha atrevido a hacer, tal vez porque está generalizada la creencia que la Poesía es intraducible. Y yo digo que, en efecto, es intraducible la mala Poesía. A este premio se presentan cada año cerca de tres mil poetas de alrededor de cincuenta países. Es algo que en Asturias apenas se sabe. Ya nos conocemos. También ha tenido influencia importante la dedicación a la Poesía de este tiempo de la revista ‘Clarín’, que edita Ediciones Nobel, uno de los sellos de nuestro grupo editorial”.

Aquel día luminoso... “De todo ello, un día luminoso, mientras contemplaba a la caída de la tarde lo que yo he bautizado como el mar de la Sirenina, el mar que baña y quiere abrazar a mi querido pueblo Tapia de Casariego, y recordando la convocatoria anual de la Unesco para celebrar el Día Mundial de la Poesía, me dije: Asturias tiene que ser su Capital, hacer lo que nadie hace. Y así, desde hace un par de años, aquí estamos, ilusionados, levantando la curiosidad y la admiración de muchos, de importantes personalidades e instituciones, arropados por miles de asturianos, y por sus más importantes instituciones y entidades culturales. No conozco ni una sola actitud negativa, un solo recelo hacia el proyecto”.

Paralelismo con los premios “Princesa”. “Los Premios encontraron una gran resistencia, un enorme escepticismo, al comienzo, que se salvaron gracias a la ayuda decidida de Sabino Fernández Campo, que logró el consentimiento del Rey Juan Carlos, y a la presencia en la cabeza de la Fundación de Pedro Masaveu. El proyecto del que hoy hablamos, tal vez por el enorme prestigio logrado por el otro, ha facilitado el camino. Ya sabemos hacer de los muros peldaños”.

Efectos de la pandemia. “La pandemia, tan devastadora como inesperada, tal vez haya acentuado la necesidad de sacar lo mejor de nuestros valores. Nuestra capacidad de lucha ante la dificultad. Donde no hay Poesía triunfa el mal, decía el premio ‘Príncipe de Asturias’ Amos Oz”.

La vacuna poética. “La Poesía es luz y esperanza, libera e ilumina. Sirve para proclamar que es más importante un ocaso rojo que otras cosas a las que les das un valor que no tienen, que la felicidad puede estar escondida en el agua que va deprisa hacia el mar, o en la compañía de un árbol del bosque, o en una mirada a la mañana. La Poesía, por lo tanto, es, además de humilde, muy poderosa, porque mueve el corazón y las emociones. Decía el gran politólogo francés Maurice Duverger que los pueblos necesitan grandes ideales colectivos para ir al encuentro de la tierra prometida. Esos grandes ideales solo los construye la Poesía”.

Un poema para nuestros políticos. “No me gusta dar consejos, y menos cuando no se me piden. Los dioses suelen traer lo inesperado, decían los más sabios de la Antigua Grecia”.

Emociones. “Cuando, tras terminar el acto de presentación de este proyecto en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA, entré en una cafetería y recibí un montón de aplausos. También me emociona mucho saber que, para hoy, la sociedad Humanitarios de San Martín, que mis abuelos ayudaron a crear, ha convocado la lectura de poemas al mediodía en la plaza de Moreda de Aller, mi pueblo. Allí donde tantas y tantas horas pasé jugando en mi infancia”.

Una jornada muy intensa. “Este domingo lloverán versos sobre Asturias. Habrá centenares de actos, algunos para mí especialmente emotivos, como el repique de gloria de las campanas de la Basílica de Covadonga y de otras iglesias de Asturias y la masiva presencia de versos en los escaparates de mi segundo pueblo, Tapia de Casariego”.

Quince mil apoyos ya. “Quince mil apoyos, quince mil socios fundadores, familias enteras, desde recién nacidos a sus abuelos, los había hace unos días. Ahora estamos bordeando los dieciséis mil. Es impresionante el crecimiento. El tiempo será el único obstáculo para llegar a los cien mil. La gente sabe que se está construyendo la que tal vez sea la más bella aventura de nuestra historia: ser admirados en España y fuera de ella, levantar un proyecto de sensibilidad y belleza único en el mundo”.

Las redes sociales... “Son magníficas cuando se utilizan para llevar conocimiento, cultura y concordia”.

Sin ayuda pública. “Quiero que el pueblo asturiano se incorpore masivamente a este proyecto. Que vea en él lo que es: una idea de unión, de concordia, de cultura y progreso, como lo han entendido dos asturianos ejemplares, triunfadores, desde México, de esa Asturias que peregrina por el mundo llevando lo mejor de lo que somos: trabajo, emprendimiento, honradez y generosidad: Antonio Suárez y Carlos Casanueva. Ellos y la Fundación Ramón Areces, en recuerdo de Isidoro, y nuestro Grupo Editorial familiar Nobel-Paraninfo son los que mantienen y respaldan la parte económica del proyecto, que no tiene ninguna ayuda pública para cubrir sus necesidades”.

El primer pensamiento del día. “Tal vez recuerde un verso maravilloso del gran poeta alemán Hölderlin que dice: “En el riesgo está la esperanza.” Y tal vez vuelva a leer esta maravilla que me ha enviado Inmaculada González-Carvajal: ‘Querido Graciano, te mando un poema en songai y en español escrito por Ismael Diadié para estos días. Ismael Diadié es poeta y filósofo maliense, el custodio del Fondo Kati, el legado documental andalusí más importante fuera de España: