Rimas menores para los mayores

“Esta es mi poesía, espero que os provoque alegría”

Este año ha sido muy complicado Por todo lo que ha pasado Pero eso no impide que podamos mejorarlo Para mi este día Ganar sería una alegría, Mi abuelo ya estaba tocado Pero el covid lo ha rematado Estuve todo el día llorando No podía evitarlo Era lo peor que me había pasado Y es que en el corazón algo me han clavado Es imposible evitarlo Al fin y al cabo sigo llorando No puedo controlarlo Para mí ha sido un año raro y malo. Ahora empezamos a vacunarnos Y no se sabe si tendrá efectos secundarios Y a lo mejor queda en los libros de historia grabado Pero lo que sé es que dentro de poco ya habrá pasado, Todo esto habrá mejorado y espero que finalizado Como este poema que ha acabado Todo esto ha acabado, espero que no haya gustado

Martín González Fernández. 5.º curso, Colegio Palacio Valdés