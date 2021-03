Versos balsámicos para los enfermos ingresados

“Palabra. Siempre palabra. Salud, palabra. Juro que no he perdido la esperanza”.

Con un poema firmado por Aurelio González Ovies (“Tocata y fuga”) que finaliza con los versos que preceden, los pacientes hospitalizados hoy en cinco grandes complejos sanitarios de la región –el Hospital Universitario San Agustín (HUSA) y el antiguo Hospital de Caridad, en Avilés; el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) y el Monte Naranco, en Oviedo, y el de Cabueñes, en Gijón– celebrarán el Día Mundial de la Poesía. A cada uno de los ingresados les llegará, con el menú, un díptico con versos que invitan a la reflexión y el optimismo.

La original iniciativa parte de la Sociedad Económica de Amigos del País de Avilés y Comarca, cuyo vicepresidente, Herminio González, es médico oncólogo en el HUCA: “Es la parte práctica de la humanización de la medicina”, aseguraba a finales de semana tras haber entregado a los gerentes de cada centro los dípticos que recibirán unos enfermos ahora más solos que nunca por aquello del covid.

El poema de Ovies, profesor titular de Filología Clásica en la Universidad de Oviedo, habla de esperanza, de salud y de la importancia de la palabra, tres ingredientes que maridan a la perfección en un ambiente hostil como es actualmente el hospitalario. El texto fue elegido por la académica de la llingua asturiana y presidenta de la Asociación de Escritores de Asturias, Esther García López.

Con este proyecto, Amigos del País se ha querido sumar al proyecto “Asturias, Capital Mundial de la Poesía”, que abandera Graciano García y cuenta con miles de apoyos. La entrega de poemas a los pacientes hospitalizados no es el único acto que se celebrará hoy: el abad y el cabildo de Covadonga se han sumado recientemente a la iniciativa cultural no solo apoyando el proyecto, sino incorporándose a la programación con un repique de campanas que se producirá hoy también, a las 14.00 horas, cuando ayuntamientos de toda Asturias están llamados a participar en un acto en la calle.

En el caso de la Sociedad de Amigos del País, el colectivo también ha obtenido el “sí” del director del Centro Niemeyer, Carlos Cuadros, para bautizar la plaza del Niemeyer como Plaza Internacional de la Poesía y que sirva de escenario para actos relacionados con la actividad poética, que será visible también en el suelo y en los bancos. Pero antes de avanzar en este proyecto singular, hoy, Día Mundial de la Poesía, los responsables de Amigos del País de Avilés han querido tener un detalle con los enfermos facilitándoles la lectura de un poema que, previsiblemente, será un bálsamo contra la soledad, una cura de energía y un chute de optimismo.

Por si el canto a la esperanza de Ovies se queda corto, los impulsores de la iniciativa dejaron impresas también unas letras de José Hierro, premio “Príncipe de Asturias” de las Letras en 1981: “Mas de qué sirven nuestras vidas si no ayudan a otras vidas”.

Ración de poesía para los hospitalizados

Juro que no he perdido la esperanza. Todo es posible Hoy Desde mis ojos. Todo lo que no encuentro, todo lo que no alcanzo, hoy, –lo juro, sí– Será palabra. Palabra sin ganancia equivalente al beso. Palabra dios Sobre todas las cosas para los que son fieles por encima de todo; para los que se han lanzado desde el alto sentido –Federico y Octavio, Biedma, Orozco, Celaya…– cañonazos y bombas De humana poesía. Para los que amparan catástrofes y eclipses como a una tribu más ya de su raza. Los que valoran que un pétalo es tan imprescindible como una concordancia. Palabra. Siempre palabra. Salud, palabra. Juro que no he perdido la esperanza Aurelio González Ovies (De “Tocata y fuga”) Asturias, 21 de marzo de 2021