Versos para celebrar el día en el que la poesía se hace capital para el mundo

Tacto

No amaré ya jamás como allí amé el tacto de aquel guante con sus dedos de plástico. Las manos que sin manos se acercaban a mí. Las cosas no serán la misma cosa, la piel no será ya la piel, ni el desnudo el desnudo. Habrá que comenzar a desvestirse por el botón del miedo. Nosotros no seremos los mismos, los otros no serán ya los otros, el amor no será ya el amor, será sólo el amar, y será más. No habrá piel, habrá carne jugándose la vida