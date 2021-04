“Llegué a los 18 a un Oviedo frío, sin raíces ni amigos”

Manuel Bousoño (México, 1951) conserva una jota muy suave y algún tono de su crianza centroamericana. Es un conocido psiquiatra privado que estudió Medicina en Oviedo, hizo la especialidad en el antiguo manicomio de La Cadellada e impartió Psicología Médica y Psiquiatría en la Facultad de Medicina. Ha escrito más de 50 artículos en revistas de la especialidad, 100 ponencias o comunicaciones en congresos nacionales e internacionales y realizado cursos de formación de su especialidad en Oxford, en el Hospital Mount Sinai de Nueva York y en el Maudsley Institute de Londres. Fue presidente y fundador de la Sociedad Asturiana de Psiquiatría, de la Asociación Provincial Antidroga de Asturias y del Grupo Español para la Optimización del Tratamiento de la Esquizofrenia y vocal de la junta directiva de la Asociación para el Trastorno Obsesivo-Compulsivo y de las juntas directivas de la Sociedad Española de Psiquiatría y de la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica. A la docena de libros y colaboraciones suma el reciente “El sentido de la vida: En búsqueda de la sabiduría” y tiene pendiente de publicación “Cómo funciona el cerebro”, fruto de una curiosidad muy ejercida dentro y fuera de la profesión. Está casado y tiene tres hijas.

–Nací en México D. F. en 1951 y me crie en un rancho cerca de Tecolutla, a 15 kilómetros de la costa del golfo. Fue una infancia extraordinariamente feliz, con caballos, vacas, río, huerto de naranjos. Soy el segundo de cuatro hermanos, seguidos, menos el cuarto, seis años y medio más pequeño. Siempre he sido el segundo en la vida y eso ahorra los golpes que recibe el primero al abrir camino. Luis Miguel es abogado; Carlos, pediatra, y Juan Luis, dentista. Están jubilados. Mi madre siempre quiso una niña.

–¿Cómo llegaron al rancho?

–Mi padre hizo Químicas y como aquí no había trabajo se fue a trabajar con mi tío, Carlos Prieto, presidente de la Compañía Fundidora de Monterrey. Luego le ofreció trabajar en el rancho. Fue un cambio brutal, en el México rural de los años cincuenta, en una zona pobre que ahora es la principal productora de cítricos.

–¿Cómo vivían ustedes?

–De un sueldo de mi tío. Con los años mi padre hizo un patrimonio, compró terreno y ganado, pero no éramos ricos.

–Hable de su padre.

–Luis Bousoño Prieto, de Boal, hermano del poeta y académico Carlos Bousoño.

–Del entonces remoto Boal.

–Sí. La abuela Margarita, hermana de Carlos Prieto, fue allí de maestra en los años veinte, conoció a mi abuelo –que era sastre–, se enamoraron y se casaron. Mi abuela murió de una pulmonía y mi abuelo marchó a México a buscar sustento y dejó a sus hijos con una tía en Oviedo, solterona y llena rigideces, de la que mi tío Carlos hablaba mal. Mi tío se fue a Madrid a estudiar. El abuelo trabajó de todo y regresó a Oviedo, donde murió. México nos dio una perspectiva enriquecedora.

–Volvamos a su padre.

–Era un entusiasta –cosa que heredé–, muy buen amigo, simpático, alegre y extremadamente bondadoso. En casa, ocasionalmente, levantaba la voz y era muy imperioso, pero mi recuerdo es el del hombre que escuchaba y expresaba el afecto.

–¿Cómo era su madre, Mary Nieves García?

–Estricta. Era la que imponía la disciplina. Era la hija mayor de un capataz de mina de La Felguera al que habían intentado “pasear” y escapó al monte hasta que entraron los “nacionales”. Mi madre salía a coger castañas para poder comer. Era química. Conoció a mi padre en la Facultad y se casaron por poderes cuando él estaba en México. Tenía una personalidad muy adecuada a la sociedad, como la describe en psiquiatría Tellenbach. Muy voluntariosa, cumplidora, católica, apostólica, romana, supongo que votaba a la derecha...

–¿Se da cuenta de la diferencia de tono con la que habla de su padre y de su madre?

–Sí, soy crítico con ella porque uno, cuando es niño, aprecia el cariño expresado. Su formación le dificultaba expresarlo.

–¿Cómo se escolarizaron?

–La escuela estaba a cuatro kilómetros y nos daba clase mi madre, que corregía los quebrados del maestro. A mi hermano y a mí nos internaron en el colegio de los Salesianos en México D. F. de los 8 a los 10 años.

–¿Qué tal se arregló?

–Tengo buena experiencia porque era obediente y recuerdos alegres porque aprendí. Estábamos a 350 kilómetros de casa y recibíamos la visita semanal de una tía que nos llevaba un pollo rostizado. Yo pasaba su mitad a mi hermano, siempre castigado por inquieto. Pensé hacerme misionero para morirme e ir al cielo. Tuve muy buena relación con un salesiano, Eduardo Jaramilllo, que se salió y hoy es pintor. Daba dibujo. Yo dibujaba bien y él era de los pocos que se interesaba personalmente. Su tutoría me ayudó a sobrellevar el internado. Eran dormitorios de 50 camas, jugábamos al fútbol dos horas diarias –yo era defensa– y allí hice mis primeros amigos.

–¿Le costó?

–Sí, era tremendamente tímido y aún hoy...

–Con 10 años volvió al rancho.

–Estudié otros dos años. Tuve un muy buen profesor de Matemáticas, Mito Luna, lo que me permitió entender la estadística y tener una vocación que llega a hoy. Pasé el verano de los 13 años inmerso en el inglés en un internado de padres jeromistas, en Ontario, cerca de Toronto. Salíamos los sábados y nos daban una paga de 4 dólares que gastábamos comiendo arroz con soja en un restaurante chino o pizzas. Era muy estricto.

–¿En qué sentido?

–Los castigos eran de cinturonazos. Hoy es delito, pero tiene ventajas: duele, pero dura poco, no como un mes sin salir. Me pegaron una vez, por fumar en el cuarto de baño.

–¿Correazos aparte?

–Estuve en un campamento parecido a los scouts, hice amistades, pese a mi timidez y sé inglés desde entonces, dicen que con acento canadiense.

–¿Cómo acabó sus estudios?

–Pasé dos cursos más en Monterrey para acabar el Bachillerato en el Tecnológico, que era la mejor Universidad de Hispanoamérica, copia del MIT (Massachusetts Institute of Technology) pagada por la siderurgia de mi tío, una industria del aluminio, una cervecera... Nos dejaban escoger las asignaturas, horarios y profesores en un ordenador.

–¿Qué adolescente fue?

–Íbamos al pueblo andando, a caballo, en coche y a bañarnos a la playa y al río. En la cultura mexicana los amigos son una prolongación de la familia a través del compadre, que es padrino de los hijos. Eso te permite entrar en las casas de amigos sin reparo. Así me hice sociable, que ahora, como psiquiatra, sé que es muy necesario. Muchas patologías derivan de la falta de socialización.

–¿Sabía qué quería ser?

–Pensaba en la Ingeniería y en la Arquitectura, que mezclaba las Matemáticas y el Dibujo, pero en Oviedo no había eso, ni Periodismo ni Psicología, que me interesaba porque había leído a Freud. Lo más parecido fue Medicina y dentro de ella me enfoqué hacia la Psiquiatría. Siempre me interesó cómo funciona el cerebro.

–¿Por qué regresaron?

–A mi padre le diagnosticaron un cáncer y le querían quitar los dos riñones en México y en Houston. Oyó hablar de un especialista de Barcelona muy conocido, Puigvert, consultó y le dijo que tenía una deformación de los cálices renales que daba aspecto de tumores en la radiografía. Ese choque con la idea de la muerte, de una vida en diálisis a los 45 años, le hizo añorar España.

–Y volvió a Oviedo...

–Pensando que con su capital le daba para iniciar un negocio. Empezó en una constructora que quebró en la crisis de la construcción de 1974. Luego trabajó en una empresa que vendía termopares a la industria siderúrgica. Mi madre sacó plaza de profesora de Matemáticas, que explicaba muy bien, en Avilés, luego en Lugones y acabó en el Aramo.

–¿Cuándo regresaron?

–Mi padre, en 1968, el año en que México entró en crisis económica y política. Yo vi la revuelta estudiantil en Monterrey.

–Regresar sería un choque.

–Mis padres no habían consultado con nosotros acerca de volver y recuerdo a mi hermano mayor llorando durante las 12 horas de viaje en autobús de Monterrey al D. F. porque tenía 18 años y una novia. Yo dejaba amigas. No sufrí.

–¿Qué le pareció Oviedo?

–En enero de 1969 llegué desde una Monterrey soleada todo el año a una ciudad fría, lluviosa y oscura donde no tenía amigos ni raíces. Era a finales del franquismo y la libertad que había en México no existía aquí. Pero siempre he tenido suerte y me adapté. Mi hermano Carlos, el siguiente, es divertido, canta y hace canciones de rock, hizo una pandilla de 50 amigos y me incorporó.