El ‘streaming’ que vendrá tras la pandemia

El streaming era una realidad con futuro antes de la pandemia, pero las restricciones del confinamiento aceleraron su crecimiento por encima de cualquier expectativa. El último cuatrimestre de 2020, lejos del colapso de primavera, las cifras de nuevos suscriptores fueron sorprendentes. Netflix añadió más de 8,5 millones de usuarios de pago, dos millones y medio más de los esperados, sumando un total de 203,67 millones de suscriptores.

A principios de marzo, Bob Chapek, presidente ejecutivo de Disney, anunciaba ante los inversores de la compañía que Disney+ había superado los 100 millones de usuarios. La popularidad de la marca y la habilidad de Disney para convertir sus estrenos en eventos han hecho posible amasar en 16 meses una base de subscriptores que a Netflix le costó una década.

Ha sido a base de tomar decisiones peligrosas, sobre todo para el futuro de la exhibición cinematográfica. Cuando la compañía del ratón anunció que su remake en imagen real de “Mulán” se estrenaría directamente en Disney+ por un precio adicional (el llamado Premium Video On Demand, o lo que ellos llaman Premier Access), exhibidores de medio mundo lo vieron como una estocada mortal a su negocio. Algunos quisimos verlo como una anomalía producto de la emergencia sanitaria, pero en los últimos días Chapek ha dejado claro que los viejos hábitos de consumo y explotación son historia.

Para la especialista en nuevos modelos de distribución audiovisual Elena Neira, autora de “Streaming wars: La nueva televisión”, el cambio de hábitos del consumidor es una realidad: «Todos los estudios publicados al respecto coinciden en dos tendencias muy claras: la digitalización de la mayoría tardía que todavía no se había incorporado a la revolución del streaming y la resistencia a abandonar las conductas recién adquiridas. A medio plazo, el sofá de nuestros salones será una dura competencia para las butacas de las salas de cine».

Con la futura relajación de las restricciones gracias a la vacunación masiva, es fácil imaginar una explosión de la actividad social y cierta reducción del tiempo que dedicamos a las maratones de series. Pero el consumidor querrá mantener ciertos privilegios adquiridos durante la pandemia. El tradicional modelo de ventanas de exclusividad, basado en periodos de explotación durante un tiempo determinado dentro de territorios específicos, va a ser dinamitado casi por completo: o veremos los estrenos simultáneamente en cines y casas, o llegarán a nuestras casas no tantas semanas después de pasar por los cines.

Por otro lado, los viejos estudios han de lidiar con streamers pioneros que han sabido convertir sus propias series y películas, ofertadas básicamente online, en verdadera competencia para los estrenos cinematográficos tradicionales. El mercado audiovisual está ahora mismo en perpetuo y desestabilizador cambio, pero vamos a tratar de tomar aire por un segundo y desgranar varias claves posibles para el futuro.

1. El asentamiento del estreno dual

El anuncio del futuro estreno simultáneo en salas y en Disney+ de “Viuda Negra”, muchas veces retrasada entrega del Universo Cinematográfico de Marvel, no ha levantado tanto revuelo como el citado estreno doméstico de “Mulán”. Pero que una gran película de superhéroes –básicamente, el sustento principal de los cines en este momento– se pueda ver en casa en el mismo día de estreno resulta significativo. Que no necesariamente determinante.

«Creo que están esperando a ver si la gente tiene confianza para volver a los cines a lo grande», opina el siempre agudo Scott Bryan, crítico de televisión y copresentador del pódcast Must Watch en BBC Radio. «Solo hay que recordar el éxito de la saga “Vengadores” para saber que un blockbuster (taquillazo) provee miles de millones de dólares en entradas, algo que no se puede conseguir yendo directamente a la televisión».

Y eso que el Premier Access no es precisamente barato: 21 euros adicionales hemos debido pagar por ver en casa “Mulán” y “Raya y el último dragón”, y deberemos pagar tanto por “Viuda Negra” (9 de julio) como antes por “Cruella” (28 de mayo). Quizá ese precio salga a cuenta para un matrimonio con un par de hijos, pero no para espectadores solitarios que no quieran traer burbujas externas a casa. Para estos últimos, la plataforma estrenará sin coste adicional “Luca”, la próxima de Pixar, el 18 de junio.

2. Reducción de ventanas

En diciembre de 2020, el estudio Warner Bros y su compañía matriz WarnerMedia anunciaron que todos sus estrenos de sala de 2021 se estrenarían al unísono en cines y HBO Max en Estados Unidos. Desde el próximo año, sea como sea, las películas de Warner volverán a estrenarse allí en cines, o para ser precisos, en las salas de cine de la cadena Regal. Será, eso sí, con una ventana más reducida: 45 días en lugar de 74.

«Los productores de Hollywood siempre han tenido dudas sobre si reducir la ventana de estreno por si la gente deja de ir a los cines, pero, al mismo tiempo, muchos de nosotros podemos no sentirnos seguros de volver al cine hasta que las restricciones del coronavirus hayan quedado muy lejos», dice Bryan. En opinión de Neira, posiblemente no haya vuelta atrás: «Revertir la situación de las ventanas a la fase prepandemia no es algo que resulte demasiado realista a estas alturas».

3. Fusiones y adquisiciones

Si creen que ahora mismo hay demasiados contenidos de streaming entre los que elegir, esperen a ver dentro de unos meses, cuando HBO se convierta en HBO Max –con el consabido aumento de catálogo– o, en principio, llegue por fin a España el nuevo servicio Paramount+, al que irían a parar los nuevos títulos de Showtime y los originales de CBS All Access. Incluso para los más enfermos del cine y la televisión, empieza a haber miedo a la ruina. «La mayoría de suscripciones son relativamente baratas –dice Bryan–, pero cuando las pones juntas, si tienes tres o cuatro, empieza a ser dinero». El futuro a más o menos vista pasa, necesariamente, por la supervivencia de las plataformas mejor preparadas o, simplemente, más grandes, que probablemente acaben engulliendo a los servicios más pequeños. «Creo que a la larga acabaremos viendo algunas fusiones y el fracaso de algunos nuevos servicios».

4. Aumento de precios

Con la incorporación, desde el pasado 23 de febrero, de la nueva marca Star, Disney+ ha pasado de los 6,99 a los 8,99 euros mensuales, es decir, un euro más de lo que cuesta el plan básico de Netflix en España. Por otro lado, Netflix volvió a subir precios en Estados Unidos el pasado noviembre y desde enero, de forma progresiva, ha ido aumentándolos en diferentes países. Tras consultar a Netflix sobre sus planes para España, desde su consultoría de comunicación, Llorente y Cuenca, nos informan que no tienen «ninguna información» en este sentido.

5. Gratuito o más económico

En los últimos tiempos hemos visto el crecimiento del llamado AVOD: es decir, Video On Demand con anuncios a cambio de nada o, como mucho, un registro. En octubre de 2019 llegó Rakuten TV Free y un año después lo hizo Pluto TV, de ViacomCBS, que reúne ahora mismo hasta 58 canales de todo tipo y contenidos bajo demanda.

Por otro lado, esta semana se estrenó PrendeTV, el servicio gratuito con el que la cadena estadounidense de habla hispana Univision quiere convertirse en gigante multiplataforma. Sin llegar a la gratuidad, HBO Max tendrá a partir de junio (de momento, solo en Estados Unidos) una versión de coste reducido con anuncios.

Sistemas para impedir el uso compartido

Limitar el número de dispositivos simultáneos y registrados y de perfiles son las estrategias de las compañías de vídeo bajo demanda para evitar que una cuenta sirva para usuarios que no viven juntos

NETFLIX

La noticia de que Netflix está probando un sistema para impedir el uso compartido de una sola cuenta entre familiares y amigos que no residen en el mismo domicilio, una práctica muy extendida entre los usuarios, es un anticipo de lo que parece que se avecina en la plataforma: un control más severo de su uso. El gigante del streaming detalla en sus condiciones que «todos los contenidos que se vean a través del servicio son para uso personal y no comercializable y no se pueden compartir con individuos fuera de tu hogar», una cláusula que es habitual en otras plataformas aunque muchos clientes no la tengan demasiado en cuenta. Por ahora, Netflix solo ha dado un pequeño aviso a algunos de sus clientes pidiéndoles la verificación de su cuenta, pero los expertos auguran que podría ser solo un primer paso.La plataforma ofrece tres planes: el básico (7,99 euros), en el que solo puede haber una pantalla activa en cada momento; el estándar (11,99 euros), con dos pantallas, y el premium (15,99 euros), con cuatro. Es en estos dos últimos donde suele producirse la picaresca, con dos o más usuarios compartiendo la misma contraseña y dividiendo gastos. También facilita esta práctica que Netflix permita registrar hasta cinco dispositivos por cuenta y abrir cinco perfiles de usuario. En principio están destinados a que cada miembro del hogar disponga de un recurso rápido para acceder al contenido que está viendo actualmente y a la lista de lo que le interesa, pero en la práctica también sirve para dividir cuenta con los externos. Una de las grandes bazas de Netflix es su ingente catálogo, con una gran cantidad de estrenos al mes y con bastante peso de la producción local: “La casa de papel”, “Sky rojo”, “Élite”, “El desorden que dejas”...

HBO

En sus condiciones de uso especifica que «los datos de acceso del usuario son de uso personal y no pueden ser utilizados por terceros». El hecho de que permita apenas dos dispositivos simultáneos la convierte en una de las plataformas más restrictivas (igual que Filmin y Movistar+), ya que el usuario solo podría compartir contraseña con otra persona (o ponerse de acuerdo si hubiera más para que no coincidieran viendo contenidos a la vez). Los dispositivos registrados que permite (los que admite, estén bajo la misma localización o no) son cinco, y solo diferencia entre el perfil normal y el infantil. El precio mensual es de 8,99 euros y ofrece siete días gratis de prueba, que dan acceso a un amplio catálogo con series como “Succesion”, “Juego de tronos”, “El cuento de la criada”, “Friends”, “Euphoria”, “Patria”, “30 monedas”... Y también al reciente éxito de la película de “La Liga de la Justicia”.

AMAZON PRIME VIDEO

Permite tres dispositivos simultáneos, aunque seis perfiles de usuario. Cuesta 36 euros al año o 3,99 euros mensuales, con un periodo de prueba gratis de un mes, con las entregas de compra en Amazon incluidas. En su catálogo hay series como “La maravillosa Sra. Maisel”, “Fleabag”, “The Boys”, “Carnival Row”, “Sneaky Pete” y “The Man in the High Castle”, a las que se sumará la esperadísima “El señor de los anillos”), además deprogramas como “The Grand Tour” y ficción española con títulos como “El internado”, “Las Cumbres”, “El Cid”, “Tres caminos” y la recién estrenada “La templanza”. Gracias a su acuerdo con Mediaset, ha estrenado antes que Tele 5 y Cuatro series como “La que se avecina”, “El pueblo”, “Caronte”, “Madres y Señoras del (H)AMPA”. Compartir cuenta en Amazon Prime Video es menos habitual que en los otros casos porque no solo compartes los servicios de vídeo bajo demanda, sino también todo el acceso a la plata forma: lista de pedidos, datos personales, de pago y bancarios.

MOVISTAR+

En el contrato señala que «el usuario se compromete a hacer un uso diligente de las claves de acceso y a mantenerlas en secreto». Si eres cliente de Movistar fibra/cobre puedes ver Movistar+ simultáneamente en cuatro dispositivos, pudiendo estar uno de ellos reproduciendo fuera de casa. Si eres cliente de Movistar satélite, solo puedes reproducir un único dispositivo simultáneamente y con Movistar+ Lite, hasta dos, y permite cuatro perfiles. Los precios varían en función de los paquetes pero Movistar+ Lite (el servicio de vídeo baja demanda en el que no necesita que seas cliente de la operadora) se puede probar ahora por cuatro euros hasta el 30 de abril (habitualmente es de ocho euros al mes), e incluye canales como #0, #Vamos, Movistar Series, Movistar Seriesmanía, AMC, Fox, TNT y TCM, entre otros, y todas las series originales de Movistar+ completas como “Antidisturbios”, “Hierro”, “Sapere aude”, “Los espabilados”, “La línea invisible”, etcétera.

DISNEY+

La plataforma (que incluye las marcas Pixar, Star Wars, Marvel, National Geographic, Disney y la más reciente Star) es igual de generosa que Netflix, ya que también permite cuatro dispositivos simultáneos. Se pueden hacer descargas ilimitadas en un máximo de 10 dispositivos registrados, así como crear siete perfiles distintos bajo la misma cuenta. Disney+ se ha hecho fuerte gracias al tirón de “The mandalorian” o series del universo cinematográfico Marvel como “Bruja Escarlata y Visión” y “Falcon y el Soldado de Invierno”, aunque su oferta infantil es también apabullante, con una ingente cantidad de la oferta para los más pequeños de Disney. Su precio es de 89,90 euros anuales o 8,99 euros al mes. Otro de sus atractivos son los estrenos cinematográficos exclusivos en streaming (“Soul”) o en paralelo a las salas de cine, como ha ocurrido con “Raya y el último dragón” y repetirá con otros dos títulos como “Viuda Negra” y “Cruella”, aunque con un coste adicional de 21,99 euros.

FILMIN

Remarca también que «la contraseña tendrá carácter personal e intransferible». Especializada en cine y con predilección por las series europeas como “El colapso”, la plataforma barcelonesa es también de las más restrictivas a la hora de facilitar el uso compartido de contraseñas: solo permite dos dispositivos simultáneos, cinco registrados y un único perfil por cuenta. La suscripcion básica es de 7,99 euros al mes y la Plus, de 14,99 con tres tickets (para ver contenido premium o de estreno). Lo que sí facilita el compartir cuenta es la posibilidad de descargar offline, con lo que una de las personas podría descargar el capítulo o la película para verlo sin conexión y no contará como visionado simultáneo.

APPLE TV+

Como Netflix y Disney+, es de las que más dispositivos simultáneos permite: cuatro. Además, no hay límite de dispositivos registrados y el AppleID es el perfil de usuario. Aunque su oferta no es tan amplia como la de Netflix, HBO o Amazon, tiene títulos interesantes como “The morning show”, “Servant”, “Ted Lasso”, “Para toda la humanidad”, “Dickison” y “Amazing stories” (a la espera de la ambiciosa “Fundación” basada en los libros de Isaac Asimov). La suscripción es de 4,99 euros al mes (con una semana gratuita de prueba), aunque los que compren un dispositivo Apple nuevo pueden ver Apple TV+ gratis durante todo un año.

ATRESPLAYER PREMIUM

La plataforma de Atresmedia permite ver sus contenidos desde dos dispositivos simultáneos por 3,99 euros al mes (o 39,99 anuales), sin límite de dispositivos registrados. Te registras con un nombre y con él trabaja toda la cuenta, así que no hay opción de tener distintos perfiles. La suscripción da acceso a todos los canales del grupo (en directo y bajo demanda) y preestrenos de programas y series que se verán próximamente en abierto. Cuenta con mucha producción propia (la mayoría de títulos un tiempo después se podrá ver en abierto), con series como “Veneno”, “Física o Química: el reencuentro”, “La cocinera de Castamar”, “Deudas”, “#Luimelia”, “Benidorm”, “By Ana Milán”, “Alba”, así como programas como “Paca te lleva al huerto”.

MITELE PLUS

La plataforma de Mediaset puede verse en dos dispositivos simultáneamente: uno HD y otro SD. Puedes estar logado con tu usuario en cinco dispositivos a la vez, pero solo permite un perfil por cliente. Ofrece la posibilidad de ver los canales y contenidos del grupo bajo demanda en cualquier momento, con realities con mucho tirón entre los espectadores como “La isla de las tentaciones” (y dentro de poco “Supervivientes”) o series como “La que se avecina”, así como preestrenos exclusivos, desde cuatro euros al mes (o 40 al año) o cinco al mes con Mitele Plus Fight Sports (con deportes de contacto).

STARZPLAY

Su sistema acepta cuatro dispositivos simultáneos y tiene un límite de cinco perfiles que se pueden crear. Hasta la fecha no se aplica un límite de dispositivos registrados por cliente para el visionado del streaming. Actualmente tiene una oferta de 1,99 euros mensuales durante seis meses para acceder a series como “Normal people”, “Gangs of London”, “The stand” y “The Act”, entre otras muchas.

DAZN

El Netflix del deporte, como se le conoce popularmente, ofrece competiciones como el Mundial de Motociclismo y de F-1 (este último gracias al acuerdo de este año con Movistar), la Euroliga de baloncesto, la Copa del Rey, la Premier League, la EuroCup, la FA Cup, la Copa Libertadores y la Coppa Italia, entre otras. Limita cada cuenta a un máximo de cinco dispositivos registrados, un único perfil y dos reproducciones en streaming simultáneas. El precio mensual es de 9,99 euros o 99,99 euros al año (con un mes gratuito de prueba).